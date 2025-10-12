Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴EURUSD, Silber, S&P 500

📊 Börse Ausblick: Drei Märkte im Fokus – EURUSD, Silber & S&P 500 🔍

💬 Einleitung

Die erste volle Oktoberwoche stand im Zeichen neuer Rekordstände an der Wall Street und historischer Höchstwerte bei Gold und Silber. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie inmitten politischer Unsicherheiten stattfindet – die US-Regierung bleibt im Shutdown, Frankreich erhält einen neuen Premierminister und Japans Regierungskoalition steht unter Druck.

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein genauer Blick auf drei besonders spannende Märkte im kommenden Wochenverlauf: EURUSD, Silber und den S&P 500.

🔑 Key Takeaways

💶 EURUSD: Inflationsdaten und politische Stabilität in Europa stehen im Mittelpunkt.

🥈 Silber: Rally auf Allzeithoch – kann der Aufwärtstrend nach Chinas Wiedereröffnung anhalten?

📈 S&P 500: Beginn der Berichtssaison könnte die Richtung für die Wall Street vorgeben.

💶 EURUSD – Fokus auf Inflation und politische Stabilität

In den USA richtet sich der Blick auf die Inflationsdaten, die ursprünglich für Mittwoch geplant waren. Aufgrund des Government Shutdowns bleibt unklar, ob die Veröffentlichung pünktlich erfolgt. Die Regierung hat jedoch einige Mitarbeiter zurückbeordert, um die Datenaufbereitung sicherzustellen – ein Zeichen, dass die Veröffentlichung vor der nächsten Fed-Sitzung erfolgen könnte.

In der Eurozone hängt die kurzfristige Erholung des Euro stark von der politischen Stabilität in Frankreich ab, nachdem dort ein neuer Premierminister ernannt wurde. Zudem stehen wichtige Daten bevor:

Dienstag: Veröffentlichung des deutschen CPI-Endwerts und des ZEW-Index .

Ebenfalls Dienstag: Rede von Jerome Powell auf der Konferenz der National Association of Business Economists.

Diese Ereignisse könnten die nächsten Impulse für den Devisenmarkt liefern.

🥈 Silber – Aufwärtstrend auf historischem Niveau

Silber beendete die vergangene Woche auf einem neuen Allzeithoch, gestützt durch die anhaltende Stärke von Gold. Trotz steigender Aktienindizes bleibt die Lage am Edelmetallmarkt von geopolitischer Unsicherheit geprägt – selbst nach der Waffenruhe im Nahen Osten und Anzeichen politischer Stabilisierung in Europa.

Entscheidend wird die Rückkehr Chinas aus der Feiertagspause: Sie wird zeigen, ob die hohe Nachfrage nach Industriemetallen anhält.

Obwohl Silber derzeit auf Rekordniveau notiert, deuten technische Indikatoren noch keine extreme Überkauftheit an.

Am Donnerstag stehen zudem mehrere Reden führender Zentralbanker, darunter Christine Lagarde (EZB) bei einem IMF-Event, im Mittelpunkt – potenziell richtungsweisend für Edelmetalle.

📈 S&P 500 – Wall Street vor der Berichtssaison

Die großen US-Indizes notieren weiterhin nahe ihren Rekordständen, während die Märkte auf eine mögliche Zinssenkung der Fed Ende des Monats hoffen. Besonders wichtig wird daher Jerome Powells Rede am Dienstag sein.

Gleichzeitig startet die US-Berichtssaison in ihre heiße Phase. Den Auftakt machen die Banken:

Dienstag: JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo und BlackRock.

Mittwoch: Bank of America, Morgan Stanley und der niederländische Chipzulieferer ASML.

Die Ergebnisse der Banken sind entscheidend, da der Sektor seit Ende September unter Druck steht. Ihre Performance könnte die kurzfristige Richtung des S&P 500 bestimmen.

🧠 Fazit – Börse aktuell: Zwischen Rekorden und Unsicherheit

Der aktuelle Börse Ausblick zeigt ein Spannungsfeld zwischen neuen Rekorden und anhaltender politischer Unsicherheit.

Der Euro hängt an der Stabilität Europas,

Silber profitiert von der Flucht in sichere Häfen,

und der S&P 500 steht vor einem Stresstest durch die Berichtssaison.

Anleger sollten in der kommenden Woche auf Zentralbankkommunikation, Inflationsdaten und die ersten Quartalsberichte achten – sie dürften entscheidend für die Stimmung an der Börse sein.

S&P 500 Index Chart (H4)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

