- Stolze 3,2% plus für GOLD in der zurückliegenden Woche!
- Die neuesten politischen Aussagen von Trump geben weiter Schub für den "Sicheren Hafen" Gold
- Aktuelle charttechnische Analyse und Prognose für Gold
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 42/2025
KEY TAKEAWAYS
Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben können. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das aber genutzt wurde, um Gewinne mitzunehmen. Das Edelmetall rutsche unter die SMA20 (aktuell bei 4.006,9 US-Dollar). Die gute Nachricht dabei ist, dass sich das Edelmetall im Bereich dieser Linie hat festsetzen können, die schlechte ist, dass es Gold bisher nicht geschafft hat, sich wieder über dieser Durchschnittslinie festzusetzen.
Am späten Freitagabend deutscher Zeit haben die weltweiten Indizes deutlicher nachgelassen und Gold hat nochmals Rückenwind erhalten, da Trump den Handelsstreit und höhere Zölle wieder ins Gespräch gebracht hat. Nachrichten rund um diese Pläne können für Volatilität sorgen: eher Abwärts für Aktien und Indizes und eher Aufwärts für die "Sicheren Häfen" wie Gold.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 11.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Gold Rückblick (06.10.2025 – 10.10.2025)
Die vergangene Handelswoche war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung des Goldpreises. Gold eröffnete am Montagmorgen bei 3.932,7 US-Dollar, rund 119 US-Dollar höher als in der Vorwoche. Bis Mittwochabend setzte das Edelmetall seinen Höhenflug fort und markierte neue Hochs. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer am Donnerstag erholte sich der Kurs schnell und schloss die Woche bei 4.011,3 US-Dollar ab.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Damit konnte Gold die 4.000-US-Dollar-Marke erfolgreich verteidigen und einen neunten Wochengewinn in Folge verbuchen. Die Handelsspanne lag über dem Jahresdurchschnitt – ein Zeichen anhaltender Volatilität und bullischer Marktstimmung.
Wir hatten im Zuge unserer letzten Gold Prognose das Überschreiten der Marke von 3.963,1 US-Dollar erwartet. Dieses Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern sogar deutlich übertroffen. Der Aufwärtstrend bleibt damit intakt.
Gold Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre
Stand 11.10.2025, Referenz ist der Gold CFD; Quelle xStation Handelsplattform
📊 Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken (Gold Analyse)
Gold Widerstände:
-
4.045,0
-
4.059,2
-
4.078,7
-
4.110,2
Gold Unterstützungen:
-
4.006,9
-
4.005,1
-
3.984,6
-
3.953,0
-
3.939,7
-
3.933,1
-
3.874,2
-
3.819,5
-
3.788,2
-
3.758,5
Intraday-Marken:
- 4.035 / 3.853
Tagesschlussmarken:
- 4.116 / 3.661
📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h Chart
📈 Daily Chart: Bullischer Trend bleibt intakt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass Gold seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Trotz des Rücksetzers am Donnerstag bleibt das Chartbild bullisch. Solange sich Gold über der SMA20 (3.819,5 US-Dollar) behauptet, sind neue Hochs möglich. Potenzielle Kursziele liegen bei 4.075–4.118 US-Dollar.
Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre nicht kritisch – vielmehr könnte er neue Kaufimpulse auslösen. Erst ein deutlicher Bruch unter diese Linie würde die kurzfristig positive Prognose infrage stellen.
👉 Gold Prognose (Daily): bullisch
⏱ 4h Chart: Konsolidierung auf hohem Niveau
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart hat Gold ein neues Allzeithoch erreicht, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Aktuell bewegt sich der Kurs um die SMA20 (4.006,9 US-Dollar). Ein erneutes Überschreiten dieser Linie wäre ein positives Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Bleibt der Kurs unter der SMA20, drohen Rücksetzer bis zur SMA50 (3.939,7 US-Dollar). Unterhalb dieser Marke würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben.
👉 Gold Prognose (4h): kurzfristig bullisch
📊 Zusammenfassung & Ausblick
Fazit: Solange Gold über der SMA20 notiert, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Rücksetzer bis an diese Linie sind gesund und unbedenklich.
Für die neue Handelswoche (KW 42/2025) erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung. Insbesondere politische Nachrichten von Trump können zusätzlichen Schub für den "Sicheren Hafen" Gold geben.
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Bullisch
|60 %
|Bärisch
|40 %
Gold Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Bleibt Gold über 4.011,3 US-Dollar, sind Anstiege bis 4.048,4 US-Dollar und darüber hinaus bis 4.093,2 US-Dollar möglich.
Diese Marken dienen als kurzfristige Anlaufziele im bullischen Szenario.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Fällt Gold unter 4.011,3 US-Dollar, könnten Korrekturen bis in den Bereich von 3.961,5 US-Dollar oder tiefer folgen.
Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild bärisch eintrüben.
🧭 Fazit zur Gold Analyse KW 44/2025
Die Gold Prognose bleibt insgesamt positiv:
Solange sich das Edelmetall oberhalb der SMA20 behauptet, ist mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen.
Trader sollten mögliche Rücksetzer als Kaufgelegenheit sehen, solange die strukturelle Stärke erhalten bleibt.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
❓ FAQ zur Gold Prognose & Gold Analyse KW 42/2025
🔹 1. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für KW 42/2025?
Die Gold Prognose für die KW 42/2025 bleibt bullisch. Solange sich der Goldpreis über der SMA20 (3.819,5 US-Dollar) behauptet, sind neue Hochs über 4.000 US-Dollar möglich. Kurzfristig erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von rund 60 %.
🔹 2. Wie hat sich der Goldpreis in der vergangenen Woche entwickelt?
In der Woche vom 06.10. bis 10.10.2025 stieg der Goldpreis von 3.932,7 US-Dollar auf 4.011,3 US-Dollar. Damit legte Gold den neunten Wochengewinn in Folge hin. Der Kurs markierte zwischenzeitlich neue Hochs, bevor am Donnerstag ein kurzzeitiger Rücksetzer erfolgte.
🔹 3. Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell wichtig?
Laut unserer Gold Analyse liegen die wichtigsten Widerstände bei 4.045, 4.059 und 4.078 US-Dollar.
Die zentralen Unterstützungen befinden sich bei 4.006, 3.984 und 3.939 US-Dollar.
Diese Marken dienen Tradern als Orientierung für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte.
🔹 4. Wie ist die technische Gold Analyse im Tageschart (Daily)?
Im Daily Chart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Trotz kurzfristiger Korrekturen bleibt das Chartbild bullisch, solange der Kurs über der SMA20 notiert. Mögliche Kursziele liegen zwischen 4.075 und 4.118 US-Dollar.
🔹 5. Welche Szenarien ergeben sich im 4-Stunden-Chart?
Im 4h-Chart konsolidiert der Goldpreis aktuell auf hohem Niveau. Steigt Gold wieder über die SMA20 (4.006,9 US-Dollar), sind neue Allzeithochs wahrscheinlich. Fällt der Kurs jedoch unter die SMA50 (3.939,7 US-Dollar), droht eine kurzfristige Korrektur.
🔹 6. Welche Faktoren beeinflussen die Gold Prognose aktuell?
Die Gold Prognose wird derzeit vor allem durch die Inflationserwartungen, US-Zinspolitik, Geopolitik und die Nachfrage nach sicheren Häfen beeinflusst. Solange Unsicherheiten an den Märkten bestehen, bleibt Gold tendenziell stark nachgefragt.
🔹 7. Ist Gold aktuell ein Kauf oder Verkauf?
Aus charttechnischer Sicht spricht vieles für eine bullische Fortsetzung. Rücksetzer bis an die SMA20 gelten als Kaufgelegenheit, solange keine nachhaltige Schwäche unterhalb von 3.819,5 US-Dollar eintritt.
Langfristig bleibt die Gold Prognose positiv.
🔹 8. Wie lautet das Fazit der Gold Analyse für KW 42/2025?
Die Gold Analyse zeigt ein stabiles Aufwärtsszenario. Der Trend bleibt intakt, solange sich der Goldpreis über den relevanten Durchschnittslinien hält.
Unsere Einschätzung: Gold bleibt im Aufwärtstrend mit Potenzial auf neue Rekordhochs.
🔹 9. Welche Kursziele nennt die Gold Prognose 2025?
Für die kommenden Wochen liegen die Zielmarken im Bereich von 4.075 bis 4.120 US-Dollar.
Mittelfristig könnte Gold – abhängig von makroökonomischen Entwicklungen – auch oberhalb von 4.150 US-Dollar notieren.
🔹 10. Wie kann man die Gold Analyse für den Handel nutzen?
Trader können die technische Gold Analyse nutzen, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte anhand der Unterstützungs- und Widerstandsmarken zu bestimmen.
Wichtig ist, den Schlusskurs über der SMA20 zu beobachten – dieser bestätigt in der Regel die bullische Markttendenz.
