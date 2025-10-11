Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 42/2025

KEY TAKEAWAYS

Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben können. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch, das aber genutzt wurde, um Gewinne mitzunehmen. Das Edelmetall rutsche unter die SMA20 (aktuell bei 4.006,9 US-Dollar). Die gute Nachricht dabei ist, dass sich das Edelmetall im Bereich dieser Linie hat festsetzen können, die schlechte ist, dass es Gold bisher nicht geschafft hat, sich wieder über dieser Durchschnittslinie festzusetzen.

Am späten Freitagabend deutscher Zeit haben die weltweiten Indizes deutlicher nachgelassen und Gold hat nochmals Rückenwind erhalten, da Trump den Handelsstreit und höhere Zölle wieder ins Gespräch gebracht hat. Nachrichten rund um diese Pläne können für Volatilität sorgen: eher Abwärts für Aktien und Indizes und eher Aufwärts für die "Sicheren Häfen" wie Gold.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 11.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Rückblick (06.10.2025 – 10.10.2025)

Die vergangene Handelswoche war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung des Goldpreises. Gold eröffnete am Montagmorgen bei 3.932,7 US-Dollar, rund 119 US-Dollar höher als in der Vorwoche. Bis Mittwochabend setzte das Edelmetall seinen Höhenflug fort und markierte neue Hochs. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer am Donnerstag erholte sich der Kurs schnell und schloss die Woche bei 4.011,3 US-Dollar ab.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Damit konnte Gold die 4.000-US-Dollar-Marke erfolgreich verteidigen und einen neunten Wochengewinn in Folge verbuchen. Die Handelsspanne lag über dem Jahresdurchschnitt – ein Zeichen anhaltender Volatilität und bullischer Marktstimmung.

Wir hatten im Zuge unserer letzten Gold Prognose das Überschreiten der Marke von 3.963,1 US-Dollar erwartet. Dieses Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern sogar deutlich übertroffen. Der Aufwärtstrend bleibt damit intakt.



Gold Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

Stand 11.10.2025, Referenz ist der Gold CFD; Quelle xStation Handelsplattform

📊 Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsmarken (Gold Analyse)

Gold Widerstände:

4.045,0

4.059,2

4.078,7

4.110,2

Gold Unterstützungen:

4.006,9

4.005,1

3.984,6

3.953,0

3.939,7

3.933,1

3.874,2

3.819,5

3.788,2

3.758,5

Intraday-Marken:

4.035 / 3.853

Tagesschlussmarken:

4.116 / 3.661

📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h Chart

📈 Daily Chart: Bullischer Trend bleibt intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass Gold seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Trotz des Rücksetzers am Donnerstag bleibt das Chartbild bullisch. Solange sich Gold über der SMA20 (3.819,5 US-Dollar) behauptet, sind neue Hochs möglich. Potenzielle Kursziele liegen bei 4.075–4.118 US-Dollar.

Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre nicht kritisch – vielmehr könnte er neue Kaufimpulse auslösen. Erst ein deutlicher Bruch unter diese Linie würde die kurzfristig positive Prognose infrage stellen.

👉 Gold Prognose (Daily): bullisch

⏱ 4h Chart: Konsolidierung auf hohem Niveau

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart hat Gold ein neues Allzeithoch erreicht, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Aktuell bewegt sich der Kurs um die SMA20 (4.006,9 US-Dollar). Ein erneutes Überschreiten dieser Linie wäre ein positives Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Bleibt der Kurs unter der SMA20, drohen Rücksetzer bis zur SMA50 (3.939,7 US-Dollar). Unterhalb dieser Marke würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben.

👉 Gold Prognose (4h): kurzfristig bullisch

📊 Zusammenfassung & Ausblick

Fazit: Solange Gold über der SMA20 notiert, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Rücksetzer bis an diese Linie sind gesund und unbedenklich.

Für die neue Handelswoche (KW 42/2025) erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung. Insbesondere politische Nachrichten von Trump können zusätzlichen Schub für den "Sicheren Hafen" Gold geben.

Szenario Wahrscheinlichkeit Bullisch 60 % Bärisch 40 %

Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Bleibt Gold über 4.011,3 US-Dollar, sind Anstiege bis 4.048,4 US-Dollar und darüber hinaus bis 4.093,2 US-Dollar möglich.

Diese Marken dienen als kurzfristige Anlaufziele im bullischen Szenario.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Fällt Gold unter 4.011,3 US-Dollar, könnten Korrekturen bis in den Bereich von 3.961,5 US-Dollar oder tiefer folgen.

Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild bärisch eintrüben.



🧭 Fazit zur Gold Analyse KW 44/2025

Die Gold Prognose bleibt insgesamt positiv:

Solange sich das Edelmetall oberhalb der SMA20 behauptet, ist mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen.

Trader sollten mögliche Rücksetzer als Kaufgelegenheit sehen, solange die strukturelle Stärke erhalten bleibt.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

XTB: SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ FAQ zur Gold Prognose & Gold Analyse KW 42/2025

🔹 1. Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für KW 42/2025?

Die Gold Prognose für die KW 42/2025 bleibt bullisch. Solange sich der Goldpreis über der SMA20 (3.819,5 US-Dollar) behauptet, sind neue Hochs über 4.000 US-Dollar möglich. Kurzfristig erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von rund 60 %.

🔹 2. Wie hat sich der Goldpreis in der vergangenen Woche entwickelt?

In der Woche vom 06.10. bis 10.10.2025 stieg der Goldpreis von 3.932,7 US-Dollar auf 4.011,3 US-Dollar. Damit legte Gold den neunten Wochengewinn in Folge hin. Der Kurs markierte zwischenzeitlich neue Hochs, bevor am Donnerstag ein kurzzeitiger Rücksetzer erfolgte.

🔹 3. Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell wichtig?

Laut unserer Gold Analyse liegen die wichtigsten Widerstände bei 4.045, 4.059 und 4.078 US-Dollar.

Die zentralen Unterstützungen befinden sich bei 4.006, 3.984 und 3.939 US-Dollar.

Diese Marken dienen Tradern als Orientierung für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte.

🔹 4. Wie ist die technische Gold Analyse im Tageschart (Daily)?

Im Daily Chart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Trotz kurzfristiger Korrekturen bleibt das Chartbild bullisch, solange der Kurs über der SMA20 notiert. Mögliche Kursziele liegen zwischen 4.075 und 4.118 US-Dollar.

🔹 5. Welche Szenarien ergeben sich im 4-Stunden-Chart?

Im 4h-Chart konsolidiert der Goldpreis aktuell auf hohem Niveau. Steigt Gold wieder über die SMA20 (4.006,9 US-Dollar), sind neue Allzeithochs wahrscheinlich. Fällt der Kurs jedoch unter die SMA50 (3.939,7 US-Dollar), droht eine kurzfristige Korrektur.

🔹 6. Welche Faktoren beeinflussen die Gold Prognose aktuell?

Die Gold Prognose wird derzeit vor allem durch die Inflationserwartungen, US-Zinspolitik, Geopolitik und die Nachfrage nach sicheren Häfen beeinflusst. Solange Unsicherheiten an den Märkten bestehen, bleibt Gold tendenziell stark nachgefragt.

🔹 7. Ist Gold aktuell ein Kauf oder Verkauf?

Aus charttechnischer Sicht spricht vieles für eine bullische Fortsetzung. Rücksetzer bis an die SMA20 gelten als Kaufgelegenheit, solange keine nachhaltige Schwäche unterhalb von 3.819,5 US-Dollar eintritt.

Langfristig bleibt die Gold Prognose positiv.

🔹 8. Wie lautet das Fazit der Gold Analyse für KW 42/2025?

Die Gold Analyse zeigt ein stabiles Aufwärtsszenario. Der Trend bleibt intakt, solange sich der Goldpreis über den relevanten Durchschnittslinien hält.

Unsere Einschätzung: Gold bleibt im Aufwärtstrend mit Potenzial auf neue Rekordhochs.

🔹 9. Welche Kursziele nennt die Gold Prognose 2025?

Für die kommenden Wochen liegen die Zielmarken im Bereich von 4.075 bis 4.120 US-Dollar.

Mittelfristig könnte Gold – abhängig von makroökonomischen Entwicklungen – auch oberhalb von 4.150 US-Dollar notieren.

🔹 10. Wie kann man die Gold Analyse für den Handel nutzen?

Trader können die technische Gold Analyse nutzen, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte anhand der Unterstützungs- und Widerstandsmarken zu bestimmen.

Wichtig ist, den Schlusskurs über der SMA20 zu beobachten – dieser bestätigt in der Regel die bullische Markttendenz.