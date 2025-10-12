📈 DAX Prognose & Analyse für KW 42/2025 (13.10. - 17.10.25)

Die wichtigsten Punkte

Das 4h DAX Chart hat sich durch den Rücksetzer in den letzten Handelsstunden am Freitag deutlich eingetrübt und kann nur noch als "neutral" interpretiert werden. Ohne den Kursrutsch am Freitagabend wäre die Handelswoche gut im Plus gewesen. Charttechnisch wären wir weiterhin Bullisch für den deutschen Leitindex - aber die Politik und der Zoll/Handelsstreit belasten sicherlich weiter!

Setzen sich zu Wochenbeginn die Bären durch, so könnte es zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen, die die Perspektive haben, den Index bis an die SMA200 zu führen.

DAX Kennzahlen (KW 42/2025):

Übergeordnete Tendenz KW 42: 📉 seitwärts / abwärts

Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 12.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌐 Makroökonomisches Umfeld – Rahmenbedingungen

Die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu. In den USA dominiert der Government Shutdown weiterhin das politische Klima. Demokraten und Republikaner beschuldigen sich gegenseitig, was zu massiven Entlassungen im öffentlichen Dienst geführt hat. Dieses instabile Umfeld belastet die Märkte.

Gleichzeitig verschärft sich der Handelsstreit zwischen den USA und China. China kündigte an, die Exporte seltener Erden weiter einzuschränken, was aufgrund der dominanten Marktstellung massiven Druck auf westliche Industrien ausübt. In Reaktion darauf kündigten die USA neue Strafzölle an – die Börsen reagierten prompt mit Kursverlusten.

🔙 DAX Rückblick: KW 41 (06.10. – 10.10.2025)

Der DAX startete bei 24.417 Punkten in die Woche, konnte kurzzeitig ein neues Allzeithoch markieren, fiel jedoch zum Wochenschluss dynamisch zurück auf 24.191 Punkte. Die Seitwärtsphase zur Wochenmitte deutete auf eine gewisse Orientierungslosigkeit hin. Erst zur Wochenmitte setzten sich die Bullen durch – allerdings nur kurzfristig.



Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochentief: 24.191 Punkte

Wochenhoch: neues Allzeithoch über 24.775 Punkte

Wochenergebnis: moderater Wochenverlust

Range: unterdurchschnittlich bei 799 Punkten

Das technische Ziel bei 24.792 Punkten wurde exakt erreicht – ein Zeichen für unsere hohe Setup-Präzision aus der letzten Woche.



DAX Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre

📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

🔼 Mögliche DAX-Widerstände

24.241 / 24.356 / 24.402

24.511 / 24.607 / 24.742

🔽 Potenzielle DAX-Unterstützungen

24.174 / 24.086 / 23.997

23.885 / 23.735 / 23.610

📊 Charttechnische DAX Analyse

📅 Daily Chart (Tagesansicht)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.

Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich nachhaltig über die SMA20 (23.963) und SMA50 (24.006) schieben. Dies spricht klar für einen bullischen Trend im Tageschart. ABER die politischen Börsen könnten einen Strich durch diese Rechnung machen!

DAX Kursziele bei anhaltender Stärke:

24.945 / 25.055 / 25.190 Punkte

Wichtige Unterstützungen:

Ein Rücksetzer auf die SMA20/50 wäre unkritisch – erst ein Tagesschluss darunter würde das positive Bild infrage stellen.

Prognose Tageschart: 📈 bullisch

⏱️ 4-Stunden-Chart (4H Analyse)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten.

Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die jüngste Schwäche ließ den DAX unter die SMA20 (24.542) und SMA50 (24.409) fallen. Ein Test der SMA200 (23.906) scheint wahrscheinlich.

Szenario 1 – Bullen dominieren:

Rücklauf über SMA50 und Stabilisierung an SMA20 möglich

Erst ein Schluss über der SMA20 hellt das Chartbild auf

Szenario 2 – Bären übernehmen:

Unterschreiten der SMA200 könnte neue Tiefs auslösen

Mögliche Bewegung Richtung 23,6 % Retracement

Prognose 4H-Chart: ⚖️ neutral

🧭 DAX Handelsstrategie KW 42/2025



🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Startpunkt: über 24.191 Punkte halten

Mögliche Long-Ziele:

24.204 / 24.238 / 24.301 / 24.389

Weiterführend: 24.511 / 24.607 / 24.745

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Startpunkt: unter 24.191 Punkte

Mögliche Short-Ziele:

24.165 / 24.104 / 23.997 / 23.870

Tiefere Ziele: 23.721 / 23.658 / 23.628

📌 Fazit zur DAX Prognose KW 42/2025

Die Unsicherheiten aus den USA und China belasten das Marktumfeld. Technisch bleibt das Tageschart bullisch, wohingegen die kurzfristige Betrachtung mit den politischen Einflüssen erste Schwächesignale zeigt.

Unser Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch, mit erhöhter Volatilitätsgefahr bei Rücksetzern.

🧮 Tendenz für die Woche:

📊 Seitwärts / Abwärts

🔍 Wahrscheinlichkeit bullisch: 40 %

🐻 Wahrscheinlichkeit bärisch: 60 %

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur DAX Prognose & DAX Analyse (KW 42/2025)

🔹 Was ist die aktuelle DAX Prognose für KW 42/2025?

Die aktuelle DAX Prognose deutet auf ein überwiegend seitwärts bis abwärts gerichtetes Marktverhalten hin. Die technische Analyse zeigt zwar bullische Strukturen im Tageschart, jedoch eine kurzfristige Eintrübung im 4h-Chart.

🔹 Ist der DAX aktuell bullisch oder bärisch einzuschätzen?

Im Tageschart ist die DAX Analyse bullisch, da der Index über der SMA50 notiert. Das 4h-Chart zeigt jedoch eine neutrale bis schwache Tendenz. Eine Rückkehr über die SMA50 im 4h-Chart könnte das Bild wieder aufhellen.

🔹 Welche DAX-Widerstände sind in dieser Woche relevant?

Wichtige DAX-Widerstandsmarken für KW 42/2025 liegen bei:

24.241 Punkte

24.402 Punkte

24.511 Punkte

24.742 Punkte

Ein Überschreiten dieser Marken könnte neue Hochs einleiten.

🔹 Wo liegen die DAX-Unterstützungen in KW 42/2025?

Zentrale DAX-Unterstützungsniveaus liegen bei:

24.086 Punkte

23.997 Punkte

23.735 Punkte

23.610 Punkte

Ein Bruch unter diese Marken würde das Chartbild eintrüben.

🔹 Welche Szenarien gibt es laut DAX Analyse für Trader?

Die DAX Prognose bietet zwei Hauptszenarien:

Long Setup: Bei Stabilisierung über 24.191 Punkten mit Zielzonen bis 24.745 Punkten

Short Setup: Bei Bruch unter 24.191 Punkten mit Abwärtszielen bis unter 23.700 Punkte

🔹 Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsbewegung?

Basierend auf dem aktuellen Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 40 %, während das bärische Szenario mit 60 % gewichtet wird.

🔹 Welche Rolle spielen politische Ereignisse für die DAX Prognose?

Die geopolitische Lage – insbesondere der US-Government Shutdown und der Zollkonflikt mit China – beeinflussen die Marktstimmung stark. Diese Faktoren können kurzfristige Volatilität und Kursbewegungen auslösen.

🔹 Warum ist die DAX Analyse für Trader wichtig?

Eine fundierte DAX Analyse hilft Tradern, Ein- und Ausstiegspunkte besser zu planen, Risiken zu minimieren und strategisch zu handeln. Insbesondere die Kombination aus Charttechnik und Makroanalyse ist entscheidend für fundierte Entscheidungen.

🔹 Wird ein neues DAX Allzeithoch erwartet?

Ein neues Allzeithoch ist möglich, wenn der DAX sich über der SMA50 stabilisiert und neue Kaufdynamik entsteht. Oberhalb von 24.945 Punkten könnten 25.190 oder gar 25.300 Punkte realistisch werden.