Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, Gold, USDJPY

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 auf Rekordkurs Gold im Fokus – Ziel 4.000 USD? Forex-Märkte unter Druck – USDJPY schwankt

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich trotz des Regierungsstillstands in den USA weiter robust. Große Indizes wie der Nasdaq 100 erreichen neue Rekordhochs, während Gold von geopolitischen Spannungen und geldpolitischer Unsicherheit profitiert. In diesem Börse Ausblick werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Märkte – von Aktien über Gold bis hin zum USDJPY – und zeigen, welche Ereignisse die kommenden Tage prägen könnten ✅ Drei Key Takeaways 📊 Nasdaq 100 auf Rekordkurs Nasdaq 100 Futures klettern über 25.000 Punkte

Längste Gewinnserie seit Juni setzt sich fort

Fantasie durch KI-Investments & Spekulationen um OpenAI-Börsengang 🪙 Gold im Fokus – Ziel 4.000 USD? Gold legte 2025 bereits fast +50 % zu

Treiber: US-Regierungsstillstand, geopolitische Unsicherheiten, Zinserwartungen

Nächstes Kursziel vieler Analysten: 4.000 USD je Unze 💱 Forex-Märkte unter Druck – USDJPY schwankt Politische Unsicherheit in Japan & mögliche Zinserhöhung der BoJ

Wahrscheinlichkeitsprognose: >50 % bis Ende Oktober

