Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Russell 2000, USDJPY, OIl.WTI

Das Wichtigste in Kürze Russell 2000 im Fokus – PCE-Daten könnten Trend bestimmen

OIL.WTI abhängig von OPEC+ und Friedensgesprächen

USDJPY vor möglicher Zinswende in Japan

Der Dezember beginnt – und mit ihm der entscheidende letzte Handelsmonat des Jahres 2025. Die internationalen Finanzmärkte stehen vor einer Woche voller richtungsweisender Ereignisse: neue US-Konjunkturdaten vor dem Fed-Meeting, fortgesetzte Friedensgespräche zwischen Ukraine und Russland sowie wichtige Signale der Bank of Japan. Diese Faktoren werden maßgeblich bestimmen, wohin sich Aktien, Rohstoffe und Währungen bewegen. Besonders im Fokus stehen: Russell 2000, OIL.WTI und USDJPY. ⭐ Key Takeaways 📊 1. Russell 2000 im Fokus – PCE-Daten könnten Trend bestimmen Der US-Nebenwerteindex reagiert besonders empfindlich auf Zinserwartungen – die PCE-Daten am 5. Dezember sind marktbewegend. 🛢️ 2. OIL.WTI abhängig von OPEC+ und Friedensgesprächen Überangebot in Q1 2026 und politische Entwicklungen bestimmen die Richtung – aktuell Druck auf die Preise. 💴 3. USDJPY vor möglicher Zinswende in Japan Tokio-Inflation steigt – mehr als 50 % Wahrscheinlichkeit für einen BoJ-Zinsschritt im Dezember. 🟦📊 Russell 2000 – Kleine Unternehmen unter PCE-Druck Der Russell 2000 Index wird in den kommenden Tagen maßgeblich vom PCE-Preisindex am 5. Dezember beeinflusst. Dieser erscheint unmittelbar vor der Fed-Sitzung (9.–10. Dezember). Warum das wichtig ist: Small Caps reagieren stark auf die Kosten des Kapitals .

Eine überraschend hohe Inflation könnte das Zinswende-Narrativ bremsen.

Der Markt befindet sich zudem in der Fed-Blackout-Phase – keine Kommentare von Fed-Mitgliedern bis 11. Dezember. ➡️ Ergebnis: Der Russell 2000 hängt diese Woche fast ausschließlich von „harten Daten“ ab. Russell 2000 Index (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Piunkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🛢️🔥 OIL.WTI – Warten auf OPEC+ und geopolitische Wendepunkte Der Ölmarkt blickt auf zwei entscheidende Ereignisse: 1️⃣ OPEC+-Meeting am 30. November Der Markt rechnet mit einer Bestätigung der Produktionspause für Q1 2026. 2️⃣ Friedensverhandlungen Ukraine–Russland Ein Durchbruch könnte die Energiepreise massiv beeinflussen. Aktuelle Lage: WTI pendelt bei 58–59 USD

IEA erwartet Überangebot von +4 Mio. Barrel/Tag in Q1 2026

Skepsis gegenüber einer wirksamen OPEC-Steuerung steigt ➡️ Ergebnis: Öl bleibt unter strukturellem Druck. 💴📈 USDJPY – Japan vor der ersten Zinserhöhung seit Jahren? Die Inflation in Tokio stieg im November auf 2,8 %, was die Wahrscheinlichkeit einer BoJ-Zinsanhebung deutlich erhöht. Wahrscheinlichkeiten laut Swap-Markt: >50 % Chance für Dezember

~80 % bis Ende Januar Entscheidend wird jedoch die Rede von BoJ-Chef Ueda am Montag in Nagoya sein.

Komplex wird die Lage durch die politischen Spannungen zwischen: BoJ (tendenziell hawkish)

Premierministerin Takaichi (tendenziell dovish, pro Konjunkturprogramme) ➡️ Ergebnis: Der Yen steht vor einem potenziellen Wendepunkt – abhängig von Uedas Aussagen. 🧩 Fazit: Die Börse startet hochsensibel in den Dezember Für die internationalen Märkte beginnt eine richtungsweisende Woche, geprägt von: ✔️ zentralen US-Inflationsdaten

✔️ geopolitischer Unsicherheit

✔️ kommenden Notenbanksitzungen

