Die VPI-Inflation in den USA fiel im Juli schwächer aus als erwartet, führte aber nicht zu einer größeren Schwächung des USD. Das FOMC-Protokoll wird nächste Woche veröffentlicht und wird genau auf Hinweise auf die nächsten Schritte der US Notenbank Fed beobachtet. Die Händler werden sich auch auf die Zinsentscheidung der RBNZ und die US-Einzelhandelsumsätze für Juli einstellen. Achten Sie in der neuen Handelswoche auf GOLD, S&P 500 und AUDNZD! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen GOLD Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls ist für kommenden Mittwoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit geplant. Das Dokument wird sich auf eine Sitzung beziehen, auf der die Fed beschloss, die Zinsen um 25 Basispunkte auf 5,25-5,50% anzuheben - den höchsten Stand seit Anfang 2001! Die US-Zentralbank wiederholte erneut, dass die Entscheidung von den Daten abhängen wird, und hob die Arbeitsmarkt- und Verbraucherpreisdaten als Schlüssel hervor. Wird das Dokument jedoch irgendwelche dovishen Überraschungen enthalten, die die jüngsten USD-Gewinne oder den Ausverkauf von Gold stoppen könnten? Wir werden es am Mittwoch sehen! S&P 500 / US500 Die Anleger werden nächste Woche mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze für Juli (Dienstag, 14:30 Uhr dt. Zeit) ein Update zur Lage der US-Verbraucher erhalten. Es wird erwartet, dass der Bericht einen stärkeren Anstieg der Gesamt- und Kernumsätze im Einzelhandel als im Juni ausweist. Neben den Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen werden die Händler auch die Ergebnisberichte der großen US-Einzelhändler Home Depot (Dienstag), Target (Mittwoch) und Walmart (Donnerstag) erhalten, die alle Mitglieder des S&P 500 Index (US500) sind! AUDNZD AUDNZD ist eines der Währungspaare, die in der nächsten Woche größere Bewegungen erleben könnten. Die RBNZ-Zinsentscheidung am Mittwoch um04:00 Uhr dt. Zeit ist ein Schlüsselereignis der Woche für den AUDNZD-Handel, und es wird erwartet, dass die neuseeländische Zentralbank die Zinsen unverändert bei 5,50% belässt. Abgesehen von der RBNZ-Entscheidung wird der AUDNZD auch die Chance haben, auf das RBA-Protokoll (Dienstag, 04:30 Uhr dt. Zeit) und die australischen Arbeitsmarktdaten für Juli (Donnerstag,04:30 Uhr dt. Zeit) zu reagieren. Besonders niedrige Spreads DURCHGEHEND in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

