Mit dem Nachlassen der Handelsspannungen steigt die Risikobereitschaft – dies zeigt sich bereits in den Gewinnen an der Wall Street und den Rückgängen beim Goldpreis. Die kommende Woche könnte eine weitere Welle der Aufregung bringen. Zu Beginn der Woche wird die Reserve Bank of Australia ihre Zinsentscheidung bekannt geben, gefolgt von den PMI-Berichten der wichtigsten globalen Volkswirtschaften und wichtigen makroökonomischen Daten für Großbritannien. Aus diesen Gründen lohnt es sich, Instrumente wie AUDUSD, GOLD und EURGBP genauer zu beobachten. AUDUSD Die Reserve Bank of Australia (RBA) dürfte ihren Leitzins bei ihrer Sitzung am 20. Mai um 25 Basispunkte auf 3,85 % senken. Weitere Senkungen sind im Laufe des Jahres wahrscheinlich, da die Kerninflation nachlässt und die globalen Handelsspannungen die Wachstumsaussichten belasten. Ökonomen prognostizieren insgesamt eine Lockerung um bis zu 100 Basispunkte, was den AUDUSD unter Druck setzen könnte. Entscheidend werden hier die Äußerungen von RBA-Gouverneurin Michele Bullock auf der Pressekonferenz nach der Entscheidung sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUDUSD Chart Daily Quelle: xStation5 von XTB GOLD Die jüngste geopolitische Entspannung, die monatelang sichere Anlagen gestützt hatte, hat die Stimmung rund um GOLD gedämpft. Die Senkung der Zölle von extrem hohen Niveaus (125 % → 10 % und 145 % → 30 %) hat die Finanzmärkte beruhigt, auch wenn der endgültige Ausgang der Verhandlungen weiterhin ungewiss ist. Die Entspannung im Handelskrieg, das Abkommen mit China und die Vereinbarungen der USA mit dem Nahen Osten haben die Risikobereitschaft der Anleger erhöht. Infolgedessen ist die historisch einmalige Rallye des Goldes nun in Frage gestellt. EURGBP Das Währungspaar EURGBP hat fast alle Gewinne seit Donald Trumps Ausrufung des „Befreiungstages“ Anfang April wieder eingebüßt. Der Rückgang beschleunigte sich nach dem Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA in der vergangenen Woche. In der kommenden Woche werden wichtige Daten zur britischen Wirtschaft veröffentlicht, darunter der Verbraucherpreisindex, die Einzelhandelsumsätze und die PMI-Daten. Jede größere Überraschung könnte zu einer erhöhten Volatilität bei diesem Währungspaar führen.   SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

