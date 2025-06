Das war der Handelstag, 20.06.2025: Wall Street verliert alle Gewinne aus dem frühen Trading, Euro bleibt stark

Die Wall-Street-Indizes drehten ins Minus, nachdem das Wall Street Journal einen Bericht über Pläne zur Verschärfung der US-Exportbestimmungen für Halbleiterausrüstung für südkoreanische und taiwanesische Fabriken in China veröffentlicht hatte (S&P 500: -0,2 %, DJIA: -0,15 %, Nasdaq: -0,8 %, Russell 2000: -0,25 %). S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB Der Hauptgrund für die frühen Gewinne waren die zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Mitglied Waller, der unerwartet andeutete, dass die Fed bereits im Juli Zinssenkungen in Betracht ziehen könnte. Barkin schlug jedoch später einen vorsichtigeren Ton an und erklärte, dass er die Inflationsrisiken aufgrund der Zölle derzeit nicht „ausblenden” könne.

Die Volatilität am US-Aktienmarkt wird durch den sogenannten „Triple Witching Day” angeheizt – den Verfall von Optionskontrakten im Gesamtwert von 6,5 Billionen US-Dollar.

Reuters zitierte iranische Quellen, wonach Teheran möglicherweise zu bestimmten Zugeständnissen in seinem Atom- und Urananreicherungsprogramm bereit sei. Die Märkte reagierten zunächst positiv auf diese Nachricht.

Die US-Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Der Leading Economic Index (LEI) des Conference Board fiel wie erwartet um 0,1 % gegenüber dem Vormonat (nach einem Rückgang von 1,4 % im April), während der Philly-Fed-Index bei -4 lag und damit hinter den Erwartungen einer Erholung auf -1,5 (zuvor -4) zurückblieb.

In Europa beendeten die Indizes die Woche im Plus. Der deutsche DAX führte die Gewinne mit einem Anstieg von +1,3 % an, der französische CAC40 legte um fast 0,5 % zu, während der britische FTSE 100 um moderate 0,2 % nachgab.

Die Verbraucherstimmung in der Eurozone enttäuschte und fiel von zuvor -15,2 auf -15,3 und damit unter die Erwartungen von -14,9. Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich überraschten mit einem starken Rückgang sowohl bei den Kern- als auch bei den Gesamtzahlen; letztere fielen um -2,7 % gegenüber dem Vormonat, während Prognosen von -0,5 % ausgegangen waren, nachdem zuvor ein Anstieg von 1,2 % verzeichnet worden war.

Die Öl preise fielen um mehr als 2,5 % auf 76 USD pro Barrel, während Erdgas ( NATGAS ) um über 5 % nachgab und von 4,14 USD/MMBtu auf 3,83 USD/MMBtu sank, da die Anleger nach den wetterbedingten Gewinnen zu Beginn der Woche Gewinne mitnahmen.

Auf dem Devisenmarkt verzeichnete der Dollar seine beste Wochenperformance seit Februar, angetrieben von Flüchten in sichere Häfen angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Die heutigen Äußerungen des Iran lösten jedoch eine starke Korrektur des Dollars aus ( USDIDX : -0,3 %).

Der Euro bleibt heute die stärkste G10-Währung und verzeichnet solide Gewinne gegenüber dem Dollar ( EURUSD : +0,4 % auf 1,153).

Die größten Verlierer sind die Währungen der Antipoden ( AUDUSD : -0,4 %; NZDUSD : -0,3 %), während das britische Pfund und der Schweizer Franken unverändert bleiben.

