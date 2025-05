Der XTB-Wochenausblick : Märkte im Aufwind 🔴 Politische Entspannung gibt Hoffnung

Die neue Woche beginnt mit deutlichem RĂŒckenwind an den MĂ€rkten. Der DAX steigt zum Wochenauftakt um 1,81 % und erreicht mit 23.911 Punkten ein neues Rekordhoch . Auch die US-Börsen zeigen sich freundlich: Der S&P 500 legt im vorbörslichen Handel um 1,4 % zu, wĂ€hrend der Nasdaq 100 sogar rund 2 % gewinnt . Die positive Stimmung wird getragen von Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung und Fortschritten im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB Ukraine-Konflikt : Selenskyj erwartet Putin zum FriedensgesprĂ€ch in Istanbul Im Ukraine-Konflikt richtet sich der Blick auf den kommenden Donnerstag, den 15. Mai. Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj hat angekĂŒndigt, an diesem Tag persönlich in Istanbul auf Russlands PrĂ€sident Wladimir Putin zu warten, um direkte FriedensgesprĂ€che zu fĂŒhren. Voraussetzung dafĂŒr ist eine vollstĂ€ndige Waffenruhe ab Montag, dem 12. Mai . WĂ€hrend sich Putin grundsĂ€tzlich offen fĂŒr GesprĂ€che zeigt, lehnt der Kreml bislang eine solche Feuerpause ab . Unterdessen fordern westliche Regierungschefs wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs PrĂ€sident Macron eine sofortige Waffenruhe und drohen im Falle eines Scheiterns mit weiteren Sanktionen . Gelingt das Treffen, wĂ€re es ein entscheidender Schritt in Richtung Deeskalation – andernfalls könnten die Spannungen erneut aufflammen und die MĂ€rkte kurzfristig belasten. USA-China-Handelskonflikt: VorlĂ€ufige Einigung mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft Parallel dazu wurden am Wochenende wichtige Fortschritte im festgefahrenen Handelsstreit zwischen den USA und China erzielt. Nach zweitĂ€gigen Verhandlungen in Genf einigten sich beide Seiten auf eine 90-tĂ€gige Aussetzung der Strafzölle. Die USA senken ihre Zölle auf chinesische Importe von 145 % auf 30 %, wĂ€hrend China im Gegenzug seine Zölle auf US-Waren von 125 % auf 10 % reduziert. Die konkreten Inhalte des Abkommens sollen am Montag veröffentlicht werden. An den FinanzmĂ€rkten sorgt diese Einigung fĂŒr spĂŒrbare Erleichterung, da sie ein Ende der wirtschaftlichen Eskalation signalisiert. FĂŒr Anleger und Beobachter bleibt diese Woche daher hochspannend. Sollten sowohl die angestrebte Waffenruhe als auch das Handelsabkommen Bestand haben, könnte sich die positive Entwicklung an den MĂ€rkten fortsetzen. Der DAX und insbesondere die großen US-Technologiewerte dĂŒrften in diesem Szenario weiter profitieren. Allerdings hĂ€ngt vieles vom weiteren Verlauf der diplomatischen GesprĂ€che ab. EnttĂ€uschungen oder ein Scheitern der Initiativen könnten das Stimmungsbild schnell wieder kippen lassen.  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln  Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe OrdergebĂŒhren denken zu mĂŒssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *fĂŒr monatliche HandelsumsĂ€tze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Â

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.