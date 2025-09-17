Aktien Marathon – Die langfristige Analyse & Prognose

Im Aktien Marathon nehmen wir jede Woche eine ausgewählte Aktie unter die Lupe. Dabei liegt der Fokus nicht auf kurzfristigen Kursbewegungen, sondern auf einer fundierten, langfristigen Betrachtung bis 2028/2029. Anleger können so ihre eigene Strategie mit unseren Prognosen abgleichen und fundierte Entscheidungen für den Vermögensaufbau treffen.

► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK

Aktien Check: Deutsche Bank Aktie im Fokus

Die Deutsche Bank Aktie befindet sich seit Jahren im Interesse von Anlegern. In unserer Analyse betrachten wir sowohl fundamentale Daten als auch technische Indikatoren im Wochen- und Tageschart.

Deutsche Bank Aktie – Wochenchart

Bis März 2024 bewegte sich die Aktie seitwärts in einer engen Box. Ab April 2025 verstärkte sich der Kaufdruck, und die Deutsche Bank Aktie konnte kontinuierlich steigen. Rücksetzer wurden regelmäßig schnell aufgefangen, was auf eine solide Nachfrage hindeutet.

Die Aktie schaffte es, sich über wichtige Durchschnittslinien wie der SMA20 (27,22 EUR) und SMA50 (22,00 EUR) zu etablieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf weitere Kursgewinne.

Mögliche Kursziele: 34,05 EUR, 37,64 EUR und 47,03 EUR.

Deutsche Bank Aktie – Tageschart

Im Tageschart zeigte sich eine sukzessive Erholung seit Ende 2023. Mehrfach konnte die Aktie neue Hochs ausbilden, unter anderem bei 32,07 EUR im August 2025. Die SMA20 (30,76 EUR) fungiert aktuell als entscheidender Support.

Hält die Aktie diese Linie, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Bei einem Bruch der SMA20 könnte die SMA50 (29,33 EUR) als nächste Unterstützung dienen. Ein Rückfall unter 26,64 EUR würde das bullische Szenario jedoch schwächen.

Fundamentale Bewertung der Deutschen Bank Aktie

Fundamental ist die Deutsche Bank Aktie attraktiv bewertet. Mit einem KGV von 8,8 erscheint sie günstig und könnte insbesondere für konservative Anleger interessant sein. Der Konzern hat seine Kennzahlen in den letzten Monaten verbessert, was die positive Kursentwicklung untermauert.

Unternehmensprofil:

Die Deutsche Bank ist das nach der Bilanzsumme größte Kreditinstitut in Deutschland. Hauptsitz ist Frankfurt mit Niederlassungen in London, New York, Singapur, Hongkong und Sydney. Die Deutsche Bank ist eine Universalbank mit starkem Fokus auf dem Investmentbanking. Die Tochter DWS Investments ist mit einem Marktanteil von ca. 26 Prozent der größte private Anbieter von Publikumsfonds in Deutschland. Insgesamt verwaltet das Institut ein Vermögen von 2,3 Billionen Euro.

Aktionärsstruktur Deutsche Bank:



Der größte Anteilseigner ist Black Rock. Die Top 9 Großaktionäre vereinen auf sich 28,4 Prozent der Aktien.

Wichtige Bewertungskennzahlen der Deutschen Bank 2020 - 2024

Der Konzernumsatz ist im Betrachtungszeitraum deutlich gewachsen. Gegenüber 2020 hat sich dieser verdoppelt, wobei der Wachstumsschub sich zwischen 2022 und 2023 eingestellt hat. Hier wurde der Umsatz um gut 20 Mrd. EUR gesteigert.

Die Zahl der Mitarbeitenden wurde von 2023 auf 2024 moderat reduziert, im Vergleich zu 2020 stieg die Zahl der Beschäftigten um 6 Prozent an.

Trotz des Beschäftigungsaufbaus konnte die Bank die Produktivität deutlich steigern. Gegenüber 2020 hat sie sich fast verdoppelt.

Das operative Ergebnis ist im Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr angestiegen. Betrug das operative Ergebnis 2022 noch gut 1,5 Mrd. EUR wurde dieser Wert bis 2024 fast vervierfacht.

Das Ergebnis vor Steuern ist noch dynamischer als das operative Ergebnis gewachsen. Hier konnte die Bank die Kennzahl um den Faktor sieben erhöhen.

Die Dividende wurde jedes Jahr angepasst und liegt 2024 um Faktor drei über dem Wert von 2021

Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 8,80 bewertet und damit als günstig zu bewerten.

Das Eigenkapital wurde seit 2020 sukzessive aufgestockt und belief sich 2024 auf über 70 Mrd. EUR.

Die korrespondierende Eigenkapitalquote hat sich auf 5,05 Prozent erhöht. Damit liegt die Bank noch unter der von der EZB angepeilten Quote von 8 Prozent.

Fazit – Deutsche Bank Aktie im Aktien Marathon

Die langfristige Einschätzung bleibt bullisch. Für Anleger, die eine konservative Depotbeimischung suchen, kann die Deutsche Bank Aktie eine spannende Option sein. Rücksetzer könnten als Kaufgelegenheiten dienen.

