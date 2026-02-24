Deutsche Bank Prognose: Aktie im Fokus – Chartanalyse, Bewertung und Ausblick 2026

Die Kooperation der Deutschen Bank mit DHL unterstreicht die strategischen Bemühungen, über das klassische Bankgeschäft hinaus Mehrwert für den Mittelstand zu schaffen. Ziel ist es, kleine und mittelständische Unternehmen bei der internationalen Expansion umfassend zu begleiten und langfristig zu binden.

✅ Drei Key Takeaways

Fundamental solide, moderat bewertet

Mit einem prognostizierten KGV von 9,16 und einer Dividendenrendite von 3,70 % erscheint die Aktie leicht unterbewertet. Strategische Initiativen wie der Green Bond und die Kooperation mit DHL stärken die langfristige Positionierung.

Technisches Bild kurzfristig angeschlagen

Die Aufgabe von SMA20 und SMA50 sowie der Rücksetzer an die SMA200 haben das Chartbild eingetrübt. Kurzfristig überwiegt das Risiko weiterer Abschläge.

Entscheidende Schlüsselmarke bei der SMA200

Eine Stabilisierung oberhalb der SMA200 wäre Voraussetzung für eine nachhaltige Erholung. Unterhalb dieser Marke steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Korrektur.

Fundamentaldaten der Aktie im Fokus

Kennzahl Wert Aktueller Preis 30,54 EUR Marktkapitalisierung 57,20 Mrd. EUR Umsatz 2025 60,87 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2025) 4,88 % KGV (2026*) 9,16 4-Wochen-Performance -8,79 % Bewertung Leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,70 % Branche Finanzdienstleistungen

* Prognose

Die aktuelle Bewertung signalisiert moderates Aufholpotenzial. Mit einem erwarteten KGV von 9,16 und einer attraktiven Dividendenrendite bleibt die Aktie aus fundamentaler Sicht interessant.

Parkettgeflüster: Strategische Weichenstellungen

Im Rahmen ihrer nachhaltigen Finanzierungsstrategie hat die Deutsche Bank einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Kupon von 2,875 Prozent emittiert. Es handelt sich um die erste Emission nach dem neuen European Green Bond Standard. Die Mittel fließen ausschließlich in die Refinanzierung von „Green Buildings“ innerhalb des Sustainable Instruments Frameworks.

Zusätzlich wurde eine strategische Partnerschaft mit DHL bekanntgegeben. Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Die Kooperation verbindet Logistik-, Zoll- und Finanzexpertise, um ganzheitliche Lösungen für grenzüberschreitende Waren- und Zahlungsströme bereitzustellen.

Angesichts zunehmender Handelshemmnisse, regulatorischer Anforderungen, volatiler Währungen und steigender operativer Komplexität soll die Partnerschaft helfen, Lieferketten effizienter zu gestalten, Zollprozesse abzusichern und Währungsrisiken professionell zu steuern.

Diese Maßnahmen fließen maßgeblich in die aktuelle Deutsche Bank Prognose ein, da sie langfristige Ertragspotenziale stärken könnten.

Chartanalyse – Deutsche Bank Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart: Technisches Bild eingetrübt

Der dynamische Rücksetzer im April wurde unmittelbar gekauft, anschließend setzte sich der Aufwärtstrend fort. Nach einer längeren Konsolidierung etablierte sich die Aktie im Bereich von 30 EUR. Ein späterer Rückschlag mit Kurslücke wurde ebenfalls zügig aufgeholt.

Zuletzt dominierte jedoch Schwäche das Kursgeschehen.

Wesentliche Beobachtungen:

Aufgabe der SMA20 (31,55 EUR)

Aufgabe der SMA50 (32,34 EUR)

Rücksetzer in Richtung SMA200 (29,46 EUR)

Das Chartbild hat sich damit eingetrübt. Entscheidend ist nun die Verteidigung der SMA200. Gelingt eine Stabilisierung und anschließende Rückeroberung der SMA20 und SMA50 per Tagesschluss, könnte sich das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

34,05 EUR

40,17 EUR

45,47 EUR

Wird die SMA200 hingegen nachhaltig unterschritten, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche in Richtung offener Kurslücken auf der Unterseite.

Deutsche Bank Prognose – Tageschart (12–18 Monate)

Einschätzung: Neutral

Tendenz: Seitwärts bis abwärts

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

4-Stunden-Chart: Kurzfristig bärisches Bild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich eine deutliche Schwäche:

Unterschreiten von SMA20 (30,49 EUR)

Unterschreiten von SMA50 (31,39 EUR)

Aufgabe der SMA200 (31,88 EUR)

Versuche, die SMA50 zurückzuerobern, blieben bislang erfolglos. Solange die Aktie im Bereich der kurzfristigen Durchschnitte verharrt, bleibt das Risiko weiterer Abschläge bestehen.

Eine nachhaltige Rückkehr über die SMA200 würde das Bild klar verbessern.

Deutsche Bank Prognose – 4h-Chart (nächste drei Monate)

Einschätzung: Bärisch

Tendenz: Seitwärts bis abwärts

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Wichtige Kursmarken

Widerstände

30,62

30,88

31,39

31,55

31,81

31,89

32,34

34,05

40,17

45,47

Unterstützungen

30,49

29,46

26,64 (GAP)

24,17 (GAP)

21,04 (GAP)

17,86 (GAP)

16,80

Fazit: Deutsche Bank Prognose 2026

Die Aktie im Fokus zeigt fundamental stabile Kennzahlen mit moderater Bewertung und solider Dividendenperspektive. Strategische Initiativen wie der Green Bond und die Partnerschaft mit DHL stärken die langfristige Positionierung.

Technisch hat sich das Bild jedoch eingetrübt. Kurzfristig überwiegen Risiken, solange zentrale gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden.

Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Verteidigung der SMA200 sowie der Rückkehr über die SMA50 ab. Bis dahin bleibt die Deutsche Bank Prognose neutral bis leicht negativ mit erhöhtem Konsolidierungsrisiko.

FAQ zur Deutschen Bank Prognose

Wie lautet die aktuelle Deutsche Bank Prognose?

Die aktuelle Deutsche Bank Prognose ist neutral bis leicht negativ. Kurzfristig überwiegen technische Risiken, während fundamental eine moderate Unterbewertung mit solider Dividendenrendite besteht.

Ist die Deutsche Bank Aktie aktuell unterbewertet?

Auf Basis des prognostizierten KGV von 9,16 und einer erwarteten Dividendenrendite von 3,70 % gilt die Aktie als leicht unterbewertet. Die Bewertung erscheint im Branchenvergleich attraktiv.

Welche Kursmarken sind jetzt entscheidend?

Technisch ist vor allem die SMA200 bei rund 29,46 EUR entscheidend. Oberhalb dieser Marke bestehen Stabilisierungschancen. Wichtige Widerstände liegen bei 31,55 EUR, 32,34 EUR sowie im Bereich von 34,05 EUR.

Wie sind die kurzfristigen Aussichten der Aktie?

Im kurzfristigen Zeitfenster ist das Chartbild bärisch. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der SMA200 würde die Lage deutlich entspannen.

Welche Rolle spielt die Partnerschaft mit DHL?

Die Kooperation mit DHL soll kleine und mittelständische Unternehmen bei der internationalen Expansion unterstützen. Langfristig kann dies zusätzliche Ertragspotenziale eröffnen und die Kundenbindung stärken.

Welche Kursziele sind langfristig möglich?

Sollte sich das Chartbild deutlich verbessern, liegen potenzielle Kursziele im Bereich von 40,17 EUR sowie 45,47 EUR. Voraussetzung ist eine nachhaltige Rückkehr über die wichtigen gleitenden Durchschnitte.