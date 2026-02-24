US Börsenstart: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq steigen nach Verlusten, Nvidia-Zahlen und neue US-Zölle

- US Börse mit technischer Erholung
Börse USA: US Börse startet mit Erholung – Nvidia im Fokus 🚀
Die Börse USA zeigt sich am Morgen deutlich fester. Nach den gestrigen Verlusten legen die großen Indizes wieder zu: Der Dow Jones steigt um 0,6 %, der S&P 500 gewinnt 0,2 % und der Nasdaq 100 klettert um 0,3 %.
Die aktuelle Bewegung an der US Börse ist vor allem als technische Gegenreaktion auf die jüngsten Kursrückgänge zu verstehen. Diese waren durch Sorgen über neue US-Zölle sowie mögliche Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Geschäftsmodelle im Technologiesektor ausgelöst worden.
Doch die eigentliche Richtungsentscheidung steht noch bevor: Die Quartalszahlen von Nvidia könnten zum entscheidenden Test für den Tech-Bullenmarkt werden.
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ US Börse mit technischer Erholung
Dow, S&P 500 und Nasdaq steigen nach vorherigen Abgaben – Anleger greifen selektiv zu.
2️⃣ Nvidia-Zahlen als Schlüsselfaktor
Die morgigen Quartalszahlen gelten als Gradmesser für die KI-Story und den gesamten Tech-Sektor.
3️⃣ AMD-Deal mit Meta sorgt für Optimismus
Großauftrag im KI-Segment stärkt Vertrauen in die Halbleiterbranche.
Nvidia als Taktgeber für die Börse USA 📊
Im Mittelpunkt steht weiterhin Nvidia. Der Chipkonzern gilt als Barometer für den KI-Boom, da seine GPUs die Basis für Rechenzentren und KI-Anwendungen weltweit bilden.
In der Vergangenheit haben starke Nvidia-Ergebnisse:
-
Den gesamten Halbleitersektor beflügelt
-
Den Nasdaq 100 nach oben gezogen
-
Makro- und Zollrisiken zeitweise überlagert
Sollten die morgigen Zahlen robuste Nachfrage und stabile Margen bestätigen, könnte dies die aktuelle Erholung an der US Börse festigen. Enttäuschungen hingegen könnten die jüngste Erholung schnell beenden.
AMD und Meta: Milliarden-Deal stärkt KI-Sektor 💡
Positive Impulse kommen von AMD:
-
Fünfjahresvertrag mit Meta
-
KI-Chip-Lieferungen mit bis zu 6 Gigawatt Rechenleistung
-
Potenzielles Volumen über 60 Milliarden USD
Meta erhält zudem die Option, bis zu 10 % der AMD-Aktien zu erwerben, sofern Lieferziele erreicht werden.
Die Aktie von AMD reagierte deutlich positiv. Der Deal unterstreicht die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur und positioniert AMD als ernsthaften Wettbewerber zu Nvidia.
Weitere Unternehmensnews an der US Börse
Eli Lilly (LLY.US):
Aktie unter Druck nach massiven Preissenkungen für GLP-1-Produkte durch Novo Nordisk. Der Wettbewerb im Adipositas- und Diabetesmarkt verschärft sich.
Whirlpool (WHR.US):
Neuemission über 800 Mio. USD zur Schuldenreduktion und Investitionen – Aktie fällt wegen Verwässerungsängsten.
Home Depot (HD.US):
+2 % nach starken Quartalszahlen. Same-Store-Sales über Erwartungen, trotz Hinweis auf makroökonomische Risiken.
Zölle bleiben Risikofaktor
Die neuen, von der Trump-Administration angekündigten Zölle sorgen weiterhin für Unsicherheit im internationalen Handel. Mehrere Länder drohen mit Gegenmaßnahmen oder einer Kündigung bestehender Abkommen.
Diese geopolitische Komponente bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Börse USA.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit
Die US Börse zeigt heute eine klare Erholung nach den jüngsten Rückgängen. Positive Unternehmensnachrichten – insbesondere der AMD-Meta-Deal – stützen den Technologiesektor.
Dennoch bleibt die Lage fragil. Neue Zölle und vor allem die anstehenden Nvidia-Zahlen werden maßgeblich bestimmen, ob sich die Rally fortsetzt oder die Märkte erneut unter Druck geraten.
Die kommenden Handelstage dürften somit richtungsweisend für die weitere Entwicklung an der Börse USA sein.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
