Die Aktien des Rüstungskonzerns Kongsberg Gruppen stürzen nach Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal um 12 % ab 📉

Die Aktien des führenden norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) sind heute nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um 12 % gefallen. Die Anleger reagierten nervös auf steigende Kosten, einen Rückgang der Barreserven und ein gemischtes Bild bei den Auftragseingängen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Trotz des starken Rückgangs des Aktienkurses von Kongsberg hat sich der Ausverkauf nicht auf den gesamten Rüstungssektor ausgeweitet. Wachstumsführer wie das britische Unternehmen Rolls-Royce (RR.UK) und die deutsche Rheinmetall (RHM.DE) konnten weiterhin Gewinne verzeichnen. Die Marktreaktion scheint in erster Linie auf Gewinnmitnahmen nach einer starken Rallye in den letzten Monaten zurückzuführen zu sein. Kongsberg Gruppen – Finanzielle Highlights des 2. Quartals 2025 Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 % auf 13,90 Mrd. NOK , nach 11,59 Mrd. NOK im 2. Quartal 2024.

, nach 11,59 Mrd. NOK im 2. Quartal 2024. Das EBIT belief sich auf 1,92 Mrd. NOK , einschließlich eines einmaligen Gewinns von 158 Mio. NOK aus dem Verkauf des Lenkgetriebegeschäfts.

, einschließlich eines einmaligen Gewinns von 158 Mio. NOK aus dem Verkauf des Lenkgetriebegeschäfts. Ohne diesen Gewinn stieg die EBIT-Marge auf 12,8 % gegenüber 12,5 % im Vorjahr.

stieg die EBIT-Marge auf gegenüber im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg auf 1,62 Mrd. NOK gegenüber 1,18 Mrd. NOK, wobei sich der Gewinn pro Aktie auf 1,85 NOK (gegenüber 1,36 NOK) verbesserte.

gegenüber 1,18 Mrd. NOK, wobei sich der auf (gegenüber 1,36 NOK) verbesserte. Die Auftragseingänge erreichten 18,18 Milliarden NOK , verglichen mit 17,28 Milliarden NOK im zweiten Quartal 2024.

, verglichen mit 17,28 Milliarden NOK im zweiten Quartal 2024. Der Auftragsbestand erreichte einen Rekordwert von 138,8 Milliarden NOK, gegenüber 95,56 Milliarden NOK im Vorjahr. Kongsberg hob die starke Nachfrage in allen Geschäftsbereichen hervor, wobei das zweite Quartal sowohl robuste Fundamentaldaten als auch eine anhaltende Wachstumsdynamik bestätigte. Das Unternehmen betonte, dass alle Geschäftsbereiche ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten, unterstützt durch: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Höhere Auslieferungen von Raketen- und Luftabwehrsystemen im Verteidigungssegment,

im Verteidigungssegment, starke Aktivitäten auf dem Schiffbaumarkt innerhalb von Kongsberg Maritime,

innerhalb von Kongsberg Maritime, steigende Nachfrage nach Unterwassertechnologien sowohl im zivilen als auch im Verteidigungsbereich. Ausblick für den Verteidigungsbereich Kongsberg meldete eine solide Nachfrage nach seinen Verteidigungssystemen, wobei mehrere Länder Pläne zur Beschaffung von Kongsberg-Lösungen bekundeten. Im Einzelnen: Deutschland bestätigte den Kauf des Joint Strike Missile für seine F-35-Kampfflugzeuge , wobei der endgültige Vertrag Ende Juni unterzeichnet wurde.

, wobei der endgültige Vertrag Ende Juni unterzeichnet wurde. Das Unternehmen schloss außerdem ein strategisches Joint Venture mit Thales ab, in dem die taktischen Kommunikationseinheiten beider Unternehmen zusammengeführt werden. Dieser Schritt stärkt die Position des fusionierten Unternehmens in einem Verteidigungssektor, in dem die Investitionen in ganz Europa steigen. Liquidität und strategische Entwicklungen Die liquiden Mittel sanken von 16,46 Mrd. NOK im Vorquartal auf 14,39 Mrd. NOK.

Der Netto-Cashflow war mit 2,08 Mrd. NOK negativ, einschließlich 1,78 Mrd. NOK Dividendenzahlungen .

. Die Netto-Zinsverbindlichkeiten sanken auf -9,07 Mrd. NOK , verglichen mit -11,30 Mrd. NOK im ersten Quartal.

sanken auf , verglichen mit im ersten Quartal. Im zweiten Quartal 2025 unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Sonatech , einem Spezialisten für Unterwasserakustik (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung).

, einem Spezialisten für Unterwasserakustik (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung). Von den 109 Milliarden NOK im Verteidigungsauftragsbestand sind 22 Milliarden NOK für die Lieferung im zweiten Halbjahr 2025 vorgesehen. Segmentaufteilung Kongsberg Defence & Aerospace Umsatz: 6,12 Mrd. NOK (+38 % im Jahresvergleich)

(+38 % im Jahresvergleich) Wichtigster Auftrag: 6,5 Mrd. NOK für Joint Strike Missiles mit Deutschland (fünftes Land, das einen Auftrag erteilt hat)

für Joint Strike Missiles mit Deutschland (fünftes Land, das einen Auftrag erteilt hat) Auftragseingänge: 9,84 Mrd. NOK

Auftragsbestand: 109,24 Mrd. NOK Kongsberg Maritime Umsatz: 6,39 Mrd. NOK (+7 % im Jahresvergleich)

(+7 % im Jahresvergleich) Offshore-Schiffslösungen machten 35 % der Neubauaufträge aus

aus Auftragseingänge: 7,52 Mrd. NOK

Auftragsbestand: 26,2 Mrd. NOK

EBIT: 716 Mio. NOK, Marge: 11,2 % Kongsberg Discovery Umsatz: 1,23 Mrd. NOK (+21 % im Jahresvergleich), getrieben durch Lieferungen von Unterwasserfahrzeugen und Kartierungssystemen

(+21 % im Jahresvergleich), getrieben durch Lieferungen von Unterwasserfahrzeugen und Kartierungssystemen EBIT: 230 Mio. NOK (gegenüber 143 Mio. NOK im Jahresvergleich)

(gegenüber 143 Mio. NOK im Jahresvergleich) Auftragseingänge: 966 Mio. NOK

Auftragsbestand: 2,92 Mrd. NOK Grafik: Kongsberg Gruppen (D1-Intervall) Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.