Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 05.05.25 🔴 Korrektur bis zur FED am Mittwoch?

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 19 / 2025¬†(05.05.2025 - 09.05.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (28.04.2025 - 02.05.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 40.061 Punkten. Der Index notierte damit 1.600 Punkte √ľber der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 194 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag konnte sich der Index etwas erholen, gab die Tagesgewinne bis zum Handelsschluss wieder ab. Bis Dienstagabend konnte sich der Dow Jones sukzessive und moderat erholen. Der dynamische R√ľcksetzer am Mittwochnachmittag wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Bis zum Abend waren die Verluste wieder ausgeglichen, am Donnerstag konsolidierte der Dow Jones die Bewegungen. Am Freitag stellte sich Kaufdruck ein, der Dow Jones konnte sich bis an und √ľber die 41.400 Punkte-Marke schieben und auch √ľber dieser Linie einen Wochenschluss formatieren.¬†Der Dow Jones ging bei 41.409 Punkten aus dem Wochenhandel.¬†

Die Gewinne, die zum Wochenschluss gemacht wurden, sind im Rahmen des Fr√ľhhandels wieder abgegeben. Der Index setzte im Zuge dessen bis an die 41.100 Punkte-Marke zur√ľck.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der letzten Woche markiert, das Wochentief lag ebenfalls deutlich √ľber dem Level der Vorwoche. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden. Der Wochenschluss ist der h√∂chste seit der KW 14/2025. Die Range lag unter der der Vorwoche und auch unter dem Jahresdurchschnitt.¬†

Wir haben mit dem √úberschreiten der 40.705/07 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†40.727/29 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 39.886/84 Punkte-Marke exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†39.865/63 Punkten. Hier hat das Setup perfekt gegriffen.¬†¬†

Dow Jones Widerstände

41.232/66

41.303

41.468

41.614

41.720

41.945

42.387

42.502

42.914

43.258

Dow Jones Unterst√ľtzungen

41.109

41.039

40.957/25

48.801

40.689

40.484

40.391/61

40.126

40.052

39.987

39.608

39.316

39.212

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index sich in der letzten Handelswoche √ľbergeordnet erholen k√∂nnte Es ging weiter aufw√§rts bis an die¬†SMA50 (aktuell bei 41.303 Punkten), die der Dow Jones am Freitag der letzten Handelswoche angelaufen ist. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass der Index im Bereich dieser Linie abgewiesen worden ist. Zu Wochenbeginn hat sich eine rote Tageskerze ausgebildet.

Sollten sich die Bullen in den kommenden Handelstagen durchsetzen, so k√∂nnte es, im Zweifel nach einem gr√∂√üeren R√ľcksetzer, mit Schwung an und √ľber die SMA50 gehen. Das Tageschart w√ľrde sich aber erst dann entspannen, wenn es dem Index gelingt, sich m√∂glichst z√ľgig von der SMA50 nach Norden zu l√∂sen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es aufw√§rts an das 50 % Retracement, bzw. an die SMA200 (aktuell bei 42.502 Punkten) gehen. Sollten es die Bullen schaffen, den Dow Jones in den kommenden Handelstagen in den Bereich der SMA200 zu schieben, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Das Chartbild w√§re erst dann wieder bullisch zu interpretieren, wenn sich der Index verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie bzw. dem 38,2 % Retracement etabliert hat. Ob sich der Dow Jones in den kommenden Handelstagen aber per Tagesschluss √ľber der SMA200 etablieren kann, bleibt abzuwarten.

Setzen sich auf der anderen Seite die B√§ren durch, so k√∂nnte es erneut abw√§rts in Richtung der SMA20 (aktuell bei 40.052 Punkten) gehen. Im Tageschart ist gut herauszulesen, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelstagen ein guter Support gewesen ist. R√ľcksetzer sollten somit nicht mehr wesentlich unter die SMA20 bzw. unter das 78,6 % Retracement gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Index zun√§chst an die SMA50 (aktuell bei 40.484 Punkten) gelaufen ist, dort aber erkennbare Probleme hatte, sich zu l√∂sen. Diese gelang im weiteren Handelsverlauf zwar, die Aufw√§rtsimpulse hatten aber einen √ľberschaubaren Charakter. Der R√ľcksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 40.957 Punkten) wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging zwar vergleichsweise problemlos √ľber die SMA200 (aktuell bei 40.801 Punkten), aber auch hier hatte der Dow Jones Probleme sich zu l√∂sen. Ende der letzten Handelswoche gelang es aber sich nach Norden abzusetzen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild aufgehellt. Aktuell notiert der Index im Bereich des 61,8 % Retracements. Die Bullen sollten jetzt daf√ľr Sorge tragen, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung Norden geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das 50 % Retracement bzw. √ľbergeordnet an das 38,2 % Retracement gehen.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis in den Bereich der¬†SMA20 einstellen. Sollte dieser Support nicht halten, so k√∂nnte darunter die SMA200 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Zwar verl√§uft unter der SMA200 noch die SMA50, die auch noch eine Unterst√ľtzung bieten k√∂nnte, allerdings w√ľrde sich das Chartbild mit Unterschreiten der SMA200 bereits deutlich eintr√ľben. Verbindlich b√§risch w√§re das Chartbild dann zu interpretieren, wenn sich der Dow Jones unter der SMA50 etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: ¬†Kann sich der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der¬†SMA50 etablieren, so k√∂nnte es √ľbergeordnet weiter aufw√§rts an die SMA200 gehen. Solange der Index aber per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange besteht die M√∂glichkeit, dass sich die Abgaben erneut in Richtung der SMA20 ausdehnen k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 41.148 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.170/72, bei 41.195/97, bei 41.211/13, bei 41.238/40, bei 41.255/57, bei 41.278/80, bei 41.303/05, bei 41.325/27, bei 41.349/51, bei 41.375/77, bei 41.394/96, bei 41.415/17, bei 41.436/38, bei 41.461/63, bei 41.482/84 und dann bei 41.505/07 Punkten anlaufen. √úber der 41.505/07 Punkte-Marke w√§ren unsere Anlaufziele bei 41.523/25, bei 41.556/58, bei 41.580/82, bei 41.605/07, bei 41.622/24, bei 41.648/50, bei 41.671/73, bei 41.692/94, bei 41.715/17, bei 41.738/40, bei 41.759/61, bei 41.782/84, bei 41.810/12, bei 41.833/35 bzw. bei 41.857/59 Punkten erreichbar.¬†

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 41.148 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.125/23, bei 41.105/03, bei 41.087/85, bei 41.063/61, bei 41.045/43, bei 41.026/24, bei 41.005/03, bei 40.987/85, bei 40.969/67, bei 40.949/47, bei 40.928/26, bei 40.910/08, bei 40.889/87, bei 40.870/68 und dann bei 40.848/46 Punkten gehen. Unter der 40.848/46 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 40.827/25, bei 40.803/01, bei 40.782/80, bei 40.763/61, bei 40.739/37, bei 40.720/18, bei 40.699/97, bei 40.680/78, bei 40.666/64, bei 40.648/46, bei 40.630/28, bei 40.611/09, bei 40.591/89, bei 40.578/76, bei 40.558/56 Punkten zu finden.

√ľbergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 19 / 2025: seitw√§rts / aufw√§rts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

