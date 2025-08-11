KEY TAKEAWAYS Die Bullen müssen den Dow Jones über die SMA200 zu schieben und nachfolgend dynamisch aufwärts in Richtung des Allzeithochs schieben. Das könnte in den kommenden Handelstagen eventuell etwas einfacher werden, da die SMA50 jetzt nicht mehr von oben drückt. ►Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Dow Jones - Rückblick auf die Vorwoche (KW 32/2025) In der letzten Handelswoche zeigte der DOW Jones Index eine moderate Erholung. Am Montagmorgen notierte der Future bei 43.859 Punkten – 1.418 Punkte unter dem Vorwochenwert, jedoch 155 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag davor.

Zu Wochenbeginn kletterte der DOW Jones über die Marke von 44.300 Punkten, stabilisierte sich dort kurzzeitig und setzte nach einem Rücksetzer am Dienstag seine Bewegung fort. Erst am Donnerstagvormittag wurde die obere Range aufgelöst, die Gewinne jedoch am Nachmittag komplett abgegeben. Zum Wochenschluss stabilisierten die Bullen den Index bei 44.282 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kerndaten KW 32/2025: Wochenhoch: 44.612 Punkte

Wochentief: 43.783 Punkte

Wochenrange: 829 Punkte

Wochenergebnis: +578 Punkte Das Wochenhoch lag unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief hingegen darüber. Trotz kleinerer Range als im Jahresdurchschnitt konnte ein Wochengewinn verzeichnet werden. Charttechnik – DOW Jones Daily & 4h Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Daily-Chart pendelte der DOW Jones Index zwischen der SMA20 (44.522 Punkte) und der SMA50 (43.906 Punkte). Solange der Kurs zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten notiert, ist das Bild neutral bis leicht bärisch. Bull-Szenario: Bruch und Etablierung über der SMA20 → Aufwärtspotenzial bis Allzeithoch.

Bear-Szenario: Schlusskurs unter SMA50 und unter 23,6 %-Retracement → erhöhtes Abwärtsrisiko bis SMA200 (43.111 Punkte). Prognose Daily: neutral. 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Zu Wochenbeginn testete der DOW Jones mehrfach die SMA200 (44.505 Punkte), scheiterte aber zunächst. Zum Wochenschluss gelang der Anstieg über SMA20 (44.291) und SMA50 (44.307). Bullisch: Etablierung über SMA200 → Potenzial bis Allzeithoch.

Bärisch: Schlusskurse unter SMA20 und SMA50 → Abwärtsrisiko bis 23,6 %-Retracement. Prognose 4h: neutral. Wichtige Marken im DOW Jones Index Widerstände: 44.380 – 44.459 – 44.505/22 – 44.656 – 44.867 – 45.056 – 45.174 – 45.305 Punkte.

Unterstützungen: 44.361 – 44.291 – 44.036 – 43.906 – 43.742 – 43.438 – 43.200 – 43.111 – 42.627 Punkte. Prognose für KW 33/2025 Long-Setup:

Halten oberhalb von 44.361 Punkten könnte Ziele bei 44.385, 44.412, 44.440, 44.469, 44.487, 44.515, 44.539, 44.558, 44.582, 44.610 bis 45.063 Punkten aktivieren. Short-Setup:

Unter 44.361 Punkten droht ein Test von 44.337, 44.315, 44.292, 44.268, 44.241 bis hin zu 43.685 Punkten. Erwartete Wochenrange: Hoch: 44.612 – 44.978 Punkte

