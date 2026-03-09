UniQure Prognose: Durchbruch mit AMT-130? - Börse Aktuell Analyse zur Biotech-Aktie

Die UniQure Aktie zählt aktuell zu den volatilsten Werten im Biotech-Sektor. Noch vor wenigen Monaten näherte sich die Bewertung des Unternehmens erneut seinem Allzeithoch, bevor der Kurs innerhalb von nur vier Monaten um rund 85 % einbrach. Für Anleger stellt sich daher die zentrale Frage: Wie fällt die UniQure Prognose aus und was bewegt die Aktie aktuell an der Börse?

► UniQure WKN: A1W2Q5 | ISIN: NL0010696654 | Ticker: QURE (NASDAQ)

UniQure Prognose hängt stark von Gentherapie AMT-130 ab

Der Großteil der Investmentstory von UniQure basiert derzeit auf der experimentellen Gentherapie AMT-130. Dabei handelt es sich um eine neuartige Behandlung zur Therapie der Huntington-Krankheit, einer bislang unheilbaren und tödlichen neurodegenerativen Erkrankung.

In klinischen Studien zeigte das Medikament vielversprechende Ergebnisse. Laut den bisherigen Daten könnte AMT-130 das Fortschreiten der Krankheit um etwa 60–75 % verlangsamen. Sollte sich dieser Effekt bestätigen, könnte dies bedeuten, dass Betroffene deutlich länger leben und möglicherweise sogar ein hohes Alter erreichen.

Für die langfristige UniQure Prognose wäre ein erfolgreicher Markteintritt dieser Therapie ein entscheidender Kurstreiber.

FDA sorgt für Rückschlag bei der UniQure Aktie

Im frühen März erhielt die UniQure Aktie jedoch einen schweren Rückschlag. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erklärte offiziell, dass sie die bisherigen Studienergebnisse nicht als ausreichend belastbar betrachtet.

Die Behörde fordert stattdessen umfangreiche, langfristige und komplexe Studien, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie endgültig zu bestätigen.

Diese Anforderungen sind jedoch besonders schwierig umzusetzen. Die Huntington-Krankheit ist selten und tödlich, weshalb viele Experten argumentieren, dass die von der FDA geforderten Studien teilweise praktisch kaum durchführbar oder ethisch problematisch sind.

Börse aktuell: Warum steigt die UniQure Aktie trotzdem?

Trotz dieser Unsicherheiten zeigt sich die Börse aktuell überraschend optimistisch. Die Aktie konnte in einer Sitzung um rund 30 % zulegen.

Der Auslöser war der Rücktritt des Leiters des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Vinay Prasad. Der Behördenchef galt als zentrale Figur hinter mehreren Blockaden innovativer Therapien.

Prasad stand politisch in enger Verbindung mit der Regierung rund um Donald Trump sowie dem US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.. Nach monatelanger Kritik an seinen Entscheidungen wurde er nun bereits zum zweiten Mal aus dem Amt entfernt.

QURE.US (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

UniQure Prognose: Markt setzt auf schnellere Zulassung

Nach dem Abgang Prasads spekuliert der Markt darauf, dass sich der Zulassungsprozess für innovative Therapien wieder beschleunigen könnte. Besonders AMT-130 befindet sich laut Unternehmensangaben bereits in einer sehr fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

Sollte sich der regulatorische Gegenwind abschwächen, könnte die Therapie wieder auf einen schnelleren Weg Richtung Marktzulassung gelangen.

Für Anleger bleibt die UniQure Prognose daher stark von zwei Faktoren abhängig:

Damit bleibt die UniQure Aktie ein hochspekulativer, aber potenziell sehr chancenreicher Biotech-Wert, der aktuell besonders stark im Fokus der Börse steht.

