UniQure Prognose: Durchbruch mit AMT-130? - Börse Aktuell Analyse zur Biotech-Aktie

- Hohe Abhängigkeit von AMT-130
- Regulatorisches Risiko bleibt zentral
- Hohe Volatilität der Aktie
- Hohe Abhängigkeit von AMT-130
- Regulatorisches Risiko bleibt zentral
- Hohe Volatilität der Aktie
Die UniQure Aktie zählt aktuell zu den volatilsten Werten im Biotech-Sektor. Noch vor wenigen Monaten näherte sich die Bewertung des Unternehmens erneut seinem Allzeithoch, bevor der Kurs innerhalb von nur vier Monaten um rund 85 % einbrach. Für Anleger stellt sich daher die zentrale Frage: Wie fällt die UniQure Prognose aus und was bewegt die Aktie aktuell an der Börse?
► UniQure WKN: A1W2Q5 | ISIN: NL0010696654 | Ticker: QURE (NASDAQ)
UniQure Prognose hängt stark von Gentherapie AMT-130 ab
Der Großteil der Investmentstory von UniQure basiert derzeit auf der experimentellen Gentherapie AMT-130. Dabei handelt es sich um eine neuartige Behandlung zur Therapie der Huntington-Krankheit, einer bislang unheilbaren und tödlichen neurodegenerativen Erkrankung.
In klinischen Studien zeigte das Medikament vielversprechende Ergebnisse. Laut den bisherigen Daten könnte AMT-130 das Fortschreiten der Krankheit um etwa 60–75 % verlangsamen. Sollte sich dieser Effekt bestätigen, könnte dies bedeuten, dass Betroffene deutlich länger leben und möglicherweise sogar ein hohes Alter erreichen.
Für die langfristige UniQure Prognose wäre ein erfolgreicher Markteintritt dieser Therapie ein entscheidender Kurstreiber.
FDA sorgt für Rückschlag bei der UniQure Aktie
Im frühen März erhielt die UniQure Aktie jedoch einen schweren Rückschlag. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erklärte offiziell, dass sie die bisherigen Studienergebnisse nicht als ausreichend belastbar betrachtet.
Die Behörde fordert stattdessen umfangreiche, langfristige und komplexe Studien, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie endgültig zu bestätigen.
Diese Anforderungen sind jedoch besonders schwierig umzusetzen. Die Huntington-Krankheit ist selten und tödlich, weshalb viele Experten argumentieren, dass die von der FDA geforderten Studien teilweise praktisch kaum durchführbar oder ethisch problematisch sind.
Börse aktuell: Warum steigt die UniQure Aktie trotzdem?
Trotz dieser Unsicherheiten zeigt sich die Börse aktuell überraschend optimistisch. Die Aktie konnte in einer Sitzung um rund 30 % zulegen.
Der Auslöser war der Rücktritt des Leiters des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), Vinay Prasad. Der Behördenchef galt als zentrale Figur hinter mehreren Blockaden innovativer Therapien.
Prasad stand politisch in enger Verbindung mit der Regierung rund um Donald Trump sowie dem US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.. Nach monatelanger Kritik an seinen Entscheidungen wurde er nun bereits zum zweiten Mal aus dem Amt entfernt.
QURE.US (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
UniQure Prognose: Markt setzt auf schnellere Zulassung
Nach dem Abgang Prasads spekuliert der Markt darauf, dass sich der Zulassungsprozess für innovative Therapien wieder beschleunigen könnte. Besonders AMT-130 befindet sich laut Unternehmensangaben bereits in einer sehr fortgeschrittenen Entwicklungsphase.
Sollte sich der regulatorische Gegenwind abschwächen, könnte die Therapie wieder auf einen schnelleren Weg Richtung Marktzulassung gelangen.
Für Anleger bleibt die UniQure Prognose daher stark von zwei Faktoren abhängig:
Damit bleibt die UniQure Aktie ein hochspekulativer, aber potenziell sehr chancenreicher Biotech-Wert, der aktuell besonders stark im Fokus der Börse steht.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Wirtschaftskalender: Ruhiger Dienstag mit Schwerpunkt auf Geopolitik und wöchentlichen Ölvorräten (10.03.26)
BÖRSE AKTUELL: Geopolitische Risiken belasten Aktienmärkte (05.03.26)
Konflikt im Iran verändert globale Märkte – Auswirkungen auf die US Börse
US Börsenstart: US Börse stabil trotz Nahost-Konflikt
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.