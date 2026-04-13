Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 16 2026 - Seitwärtsphase mit Abwärtsrisiken

Die Börse aktuell zeigte sich im Dow Jones zuletzt deutlich stabilisiert. Der Index startete bei 46.412 Punkten in die Woche und lag damit klar über dem Niveau der Vorwoche. Trotz leichter Schwäche zum Wochenstart konnte sich der Markt im weiteren Verlauf dynamisch erholen.

Besonders zur Wochenmitte setzte ein kräftiger Impuls ein: Der Dow Jones überschritt die Marke von 47.500 Punkten und etablierte sich darüber. Im weiteren Verlauf wurde sogar die 48.000-Punkte-Marke erreicht, bevor zum Wochenschluss leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Index ging schließlich bei 47.951 Punkten aus dem Handel.

Auffällig war die hohe Volatilität: Die Wochenrange lag mit über 2.100 Punkten deutlich über dem Durchschnitt von 1.490 Punkten im Jahr 2026. Dies unterstreicht die aktuell erhöhte Dynamik an der Börse.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Die Börse aktuell zeigt im Dow Jones eine fragile Erholung - unterhalb der SMA50 bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

In der Dow Jones Prognose überwiegt leicht das bearishe Szenario (60 %), mit möglichen Abgaben in Richtung 46.700 Punkte.

Entscheidende Schlüsselmarke ist 47.656 Punkte - darüber Aufwärtspotenzial, darunter zunehmender Verkaufsdruck.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse Aktuell: Wichtige Marken im Dow Jones

Für die aktuelle Dow Jones Prognose stehen folgende Schlüsselbereiche im Fokus:

Widerstände:

47.773 - 48.127/88 - 48.946 - 49.408 - 49.871

Unterstützungen:

47.564/39 - 47.137/08 - 46.751 - 46.341 - 45.590

Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Richtung am Aktienmarkt.

Dow Jones Prognose: Technische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart (Daily)

Die Börse aktuell zeigt im großen Bild eine Erholungstendenz. Der Dow Jones konnte wichtige gleitende Durchschnitte überwinden:

SMA20: 46.539 Punkte

SMA200: 47.024 Punkte

SMA50: 47.773 Punkte

Besonders relevant: Der Wochenschluss erfolgte über der SMA50, was grundsätzlich positiv zu werten ist. Zum Wochenstart fiel der Index jedoch wieder unter diese Linie zurück.

Bullishes Szenario:

Ein erneuter Anstieg über die SMA50 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. In diesem Fall wären Kursziele bei 48.800 und darüber bei 49.500 Punkten möglich.

Bearishes Szenario:

Scheitert der Dow Jones an der SMA50, drohen Rücksetzer in Richtung SMA200 sowie tiefer liegende Unterstützungen.

Einordnung: neutral

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4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kurzfristig bleibt die Lage an der Börse aktuell angespannt:

Der Index fiel unter die SMA20 zurück

Versucht aktuell, diese zurückzuerobern

Wichtiger Punkt:

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 wäre Voraussetzung für eine Fortsetzung der Erholung.

Andernfalls könnten Rücksetzer bis zum 38,2 % Retracement folgen.

Einordnung: neutral

Dow Jones Prognose: Szenarien für KW 16/2026

Bullishes Szenario (40 % Wahrscheinlichkeit)

Kann sich der Dow Jones über 47.656 Punkten stabilisieren, sind weitere Anstiege wahrscheinlich. Erste Ziele liegen im Bereich um 48.000 Punkte, darüber eröffnen sich Chancen bis in den Bereich von 48.700+ Punkten.

Bearishes Szenario (60 % Wahrscheinlichkeit)

Bleibt der Index unter 47.656 Punkten, ist mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. Mögliche Ziele liegen zunächst im Bereich um 47.200 Punkte und darunter bis in den Bereich von 46.770 Punkten.

Börse Aktuell: Erwartete Entwicklung in KW 16/2026

Die aktuelle Dow Jones Prognose deutet auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Marktphase hin. Die Bären haben aktuell leichte Vorteile, insbesondere solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Erwartete Wochenrange:

Hoch: 48.121 bis 48.531 Punkte

Tief: 47.078 bis 46.840 Punkte

Fazit: Börse aktuell mit erhöhter Unsicherheit

Die Börse aktuell bleibt von Unsicherheit und erhöhter Volatilität geprägt. Die Dow Jones Prognose zeigt ein fragiles Gleichgewicht zwischen Erholung und erneuter Schwäche. Entscheidende Impulse dürften von der Verteidigung der SMA50 sowie dem Verhalten an den Schlüsselmarken ausgehen.

SO SEHEN SIEGER AUS!