Chart des Tages 🔴 Brent Oil (05.05.2025)

- Massive Preissteigerung
- Blockade der Straße von Hormuz
- Inflationsdruck
- Massive Preissteigerung
- Blockade der Straße von Hormuz
- Inflationsdruck
Die geopolitische Lage im Nahen Osten spitzt sich weiter zu, was die Börse Aktuell in Atem hält und weitreichende Auswirkungen auf die globale Öl Prognose hat. Nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz pendeln die Preise auf Mehrjahreshochs, während Anleger nervös auf Signale für eine weitere Ausweitung des Konflikts warten.
► Brent Öl WKN 967740 | ISIN XC0009677409 | Ticker: OIL
💡 Key Takeaways
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Massive Preissteigerung: US-Rohöl (WTI) ist in diesem Jahr bereits um mehr als 80 % gestiegen, da durch den Konflikt Millionen Barrel vom Markt genommen wurden.
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Blockade der Straße von Hormuz: Die wichtigste Wasserstraße für den Öltransport bleibt praktisch gesperrt, was die weltweiten Ölvorräte laut Branchenexperten wie Chevron-CEO Mike Wirth massiv verknappt.
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Inflationsdruck: Steigende Energiekosten schüren Sorgen vor einer galoppierenden Inflation, was die Federal Reserve zu weiteren Zinserhöhungen zwingen könnte.
🛢️ Öl Prognose: Marschrichtung 150 US-Dollar?
Die technische Analyse deutet auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hin. Sollte sich das aktuelle Impulsmuster fortsetzen, halten Experten einen Anstieg des Brent-Preises in Richtung 150 US-Dollar pro Barrel noch in diesem Jahr für ein realistisches Szenario. Aktuell notiert Brent bei rund 113 US-Dollar, nachdem es am Montag zeitweise um fast 6 % in die Höhe geschossen war.
Wichtige technische Marken:
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Widerstand: Die Zone zwischen 113 und 118 US-Dollar markiert Mehrjahreshochs, in denen kurzfristige Gewinnmitnahmen zunehmen könnten.
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Unterstützung: Der 50-Tage-EMA verläuft nahe der psychologischen Marke von 100 US-Dollar und dient als wichtiges Momentum-Polster.
🌍 Börse Aktuell: Geopolitik als Haupttreiber
Das Geschehen an der Börse Aktuell wird fast ausschließlich von den Schlagzeilen aus der Golfregion dominiert. Während der Iran mit einer weiteren Eskalation droht und die Schifffahrt behindert, versuchen die USA, Durchfahrten für gestrandete Schiffe freizumachen. Diese Spannungen untergraben den bisherigen Waffenstillstand und sorgen für extreme Volatilität bei Energie-Futures. Laut Morgan Stanley ist trotz der hohen Preise von 113 Dollar bisher kein Rückgang der weltweiten Ölnachfrage erkennbar, was den Preisdruck zusätzlich stützt.
🏁 Fazit: Ein Markt unter Hochspannung
Zusammenfassend bleibt die Öl Prognose aufgrund der "doppelten Blockade" in Hormuz bullish. Solange kein diplomatisches Abkommen zwischen Washington und Teheran in Sicht ist, dürfte der Druck auf die Preise bestehen bleiben. Für Investoren an der Börse Aktuell bedeutet dies: Die Energiekosten bleiben der zentrale Risikofaktor für das weltweite Wirtschaftswachstum und die künftige Geldpolitik der Notenbanken.
Chart des Tages: Brent Oil
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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