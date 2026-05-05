Gamestop Aktie: Übernahme-Hammer, Ryan Cohen plant die 56-Mrd.-Dollar-Übernahme von eBay – Jetzt kaufen?

Anleger an der Wall Street trauten am Freitagabend ihren Augen kaum: Der Videospiel-Händler GameStop plant offenbar die Übernahme des E-Commerce-Giganten eBay. Diese Nachricht sorgte für ein massives Beben an den Märkten und ließ die Kurse nachbörslich zweistellig nach oben schießen. Für Investoren, die in volatilen Phasen Aktien kaufen möchten, stellt sich nun die Frage, ob dieser "David gegen Goliath"-Deal die Gamestop Aktie dauerhaft beflügeln kann.

► Gamestop WKN: A0HGDX | ISIN: US36467W1099 | Ticker: GME.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Spektakuläres Angebot : GameStop-CEO Ryan Cohen bietet laut Insidern rund 55,5 Milliarden Dollar für eBay, was 125 Dollar pro Aktie entspricht.

Finanzierungsrätsel : Da GameStop eine deutlich geringere Marktkapitalisierung als eBay hat, müsste ein Großteil des Deals über die Ausgabe neuer Aktien finanziert werden, was eine massive Verwässerung für Altaktionäre bedeuten könnte.

Prominente Unterstützung: Die Investment-Legende Michael Burry ist wieder investiert und sieht trotz hoher Umsetzungsrisiken enorme Chancen in diesem strategischen Schritt.

📈 David gegen Goliath: Details zum 56-Milliarden-Deal 💰

Es klingt zunächst unrealistisch: GameStop, mit einer Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden Dollar, will den Marktplatz-Riesen eBay (rund 46 Milliarden Dollar) schlucken. Ryan Cohen, der bereits Chewy zum Erfolg führte, scheint es jedoch ernst zu meinen. Das Gebot von 125 Dollar pro eBay-Aktie stellt einen Aufschlag von 20 Prozent zum letzten Schlusskurs dar. Sollte der Vorstand von eBay ablehnen, droht Cohen sogar mit einer feindlichen Übernahme. Wer nun überlegt, ob er die Gamestop Aktie ins Depot legen soll, muss die riskante Finanzierung berücksichtigen, die bisher nur zu einem Teil durch Kreditzusagen gedeckt ist.

🎮 Strategischer Geniestreich oder Größenwahn? 🏛️

Warum passt dieser Deal zusammen? Beide Unternehmen kämpfen um dieselbe Zielgruppe: Sammler von Retro-Gaming, Konsolen und Sammelkarten. Während GameStop seine Filialen zu Erlebnisflächen umbaut, dominiert eBay den digitalen Marktplatz für gebrauchte Schätze. Eine Fusion könnte eine schlagkräftige Konkurrenz zu Amazon bilden. Dennoch bleibt das Risiko hoch, was Anleger abwägen sollten, bevor sie weitere Aktien kaufen.

🎢 Marktstimmung und Michael Burry 📉

Die Nachricht hat in Foren wie r/wallstreetbets sofort eine neue Euphoriewelle ausgelöst. Interessant ist, dass Michael Burry bereits seit Januar wieder in die Gamestop Aktie investiert ist und zuletzt im April bei 25,56 Dollar zukaufte. Er traut Ryan Cohen zu, verborgene Chancen zu heben, mahnt jedoch zur Vorsicht hinsichtlich der Umsetzung. Mit einem Short-Interest von 15 Prozent bei GameStop ist zwar weniger Druck als beim legendären Squeeze von 2021 vorhanden, doch für massive Kursbewegungen reicht es allemal.

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🏁 Fazit: Eine Wette auf die Zukunft des E-Commerce

Die mögliche Fusion von GameStop und eBay ist einer der spektakulärsten Pläne der jüngeren Börsengeschichte. Die Gamestop Aktie wird durch diesen Vorstoß wieder zum absoluten Fokus für spekulative Anleger. Wer jetzt Aktien kaufen möchte, setzt auf das strategische Geschick von Ryan Cohen und die Vision eines neuen Gaming- und Sammel-Imperiums, muss jedoch die drohende Aktienverwässerung im Blick behalten.

Gamestop Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Gamestop Aktie

Frage: Wie viel bietet GameStop für die Übernahme von eBay?

Antwort: GameStop bietet laut Berichten 125 Dollar pro eBay-Aktie, was das Unternehmen insgesamt mit rund 55,5 Milliarden Dollar bewertet.

Frage: Wie will GameStop den eBay-Kauf finanzieren?

Antwort: Die Finanzierung soll durch 20 Milliarden Dollar an Krediten sowie eine Mischung aus Cash und der massiven Ausgabe neuer GameStop-Aktien gestemmt werden.

Frage: Ist Michael Burry in der Gamestop Aktie investiert?

Antwort: Ja, die Investment-Legende ist seit Januar wieder investiert und hat zuletzt Ende April bei einem Kurs von 25,56 Dollar weitere Anteile gekauft.