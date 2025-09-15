KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. An unserer grundsätzlichen Einschätzung hat sich zum letzten Update nichts geändert: solange der Dow Jones sich über der SMA20 halten kann, solange besteht die Perspektive, dass es an das Allzeithoch, bzw. an immer weitere Hochs gehen könnte. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Dow Jones Prognose KW 38/2025 – Börse aktuell im Fokus (15.09.2025 – 19.09.2025) Rückblick auf die Börsenwoche (08.09.2025 – 12.09.2025) Der Dow Jones startete in die vergangene Handelswoche bei 45.469 Punkten und beendete den Handel am Freitag bei 45.851 Punkten. Damit legte der Leitindex im Wochenverlauf leicht zu, markierte zwischenzeitlich jedoch auch ein neues Allzeithoch bei 46.175 Punkten. Nach Gewinnmitnahmen am Freitag fiel der Index wieder unter die 46.000-Punkte-Marke. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Börse zeigte sich volatil, mit klaren Schwankungen zwischen Seitwärtsphasen und dynamischen Aufwärtsbewegungen. Im Wochenvergleich konnte der Dow Jones trotz Gewinnmitnahmen ein kleines Plus erzielen. Marktdaten & Wochenperformance Dow Jones 2025 Woche Hoch Tief Schluss Ergebnis Range 27/25 45.174 44.183 44.845 +724 991 31/25 45.310 43.460 43.704 -1.380 1.850 37/25 46.175 45.318 45.851 +389 857 👉 Im Jahresvergleich liegt die durchschnittliche Wochenrange 2025 bei 1.395 Punkten, was die aktuell eher ruhige Marktphase unterstreicht. Chartanalyse & Börse aktuell – Daily & 4h-Chart Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Dow Jones bewegt sich seit Wochen oberhalb der SMA20 (45.528 Punkte) .

Rücksetzer an diese Durchschnittslinie führten regelmäßig zu Erholungen.

Solange der Index über der SMA20 bleibt, sind weitere Allzeithochs realistisch.

Mögliche Kursziele: 46.275 / 46.410 / 46.615 Punkte. Fällt der Index jedoch unter die SMA20, könnte die SMA50 (44.975 Punkte) als nächste Unterstützung dienen. Ein Bruch dieser Zone würde das bullische Gesamtbild gefährden. 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Kurzfristig stützte die SMA50 (45.629 Punkte) den Markt.

Über der SMA20 (45.844 Punkte) bleibt die Prognose bullisch.

Kritisch wäre ein Bruch unter die SMA50 – in diesem Fall könnte die SMA200 (45.061 Punkte) angesteuert werden. Dow Jones Prognose KW 38/2025 – Wahrscheinlichkeiten Bullisches Szenario: 60 % – Anstieg über 46.159 Punkte und neue Hochs.

Bärisches Szenario: 40 % – Rücksetzer bis unter 45.629 Punkte möglich. Erwartete Wochenrange (KW 38/2025): Hoch: 46.161 – 46.397 Punkte

