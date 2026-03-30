BÖRSE HEUTE: Geopolitik belastet Märkte – Öl, Gold und Aktien im Fokus (30.03.2026)

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik belastet Wall Street

Ölpreise steigen Richtung 110 USD

Gold und Yen profitieren als sichere Häfen

Börse aktuell: Märkte zwischen Hoffnung und Eskalation ⚖️ Die Börse heute steht erneut im Spannungsfeld zwischen geopolitischer Eskalation und vorsichtiger Marktstabilisierung. Während die Konflikte im Nahen Osten weiter zunehmen, reagieren die Finanzmärkte zunehmend sensibel auf politische Aussagen und militärische Entwicklungen. Die Börse aktuell zeigt dabei ein gemischtes Bild: Während US-Indizes unter Druck geraten, können europäische Märkte zulegen – Rohstoffe und sichere Häfen gewinnen gleichzeitig an Bedeutung. 🔑 Key Takeaways Geopolitik belastet Wall Street

Ölpreise steigen Richtung 110 USD

Gold und Yen profitieren als sichere Häfen 🌍 Geopolitik dominiert die Börse heute Die Eskalation im Nahen Osten bleibt der zentrale Treiber für die Börse aktuell: USA und Israel setzen Offensive fort

Iran reagiert mit Angriffen und Blockade der Straße von Hormus

Drohungen und widersprüchliche Aussagen aus Washington 👉 Trotz angeblicher Verhandlungen bleibt die Lage extrem unsicher. Märkte reagieren zunehmend nervös auf jede neue Schlagzeile. 📉 Wall Street gibt Gewinne wieder ab An der Börse heute zeigen sich die US-Märkte schwächer: S&P 500 : -0,1 %

Nasdaq 100 : -0,5 %

Dow Jones: +0,3 % 👉 Die anfänglichen Gewinne wurden durch steigende geopolitische Risiken wieder abgegeben. Parallel dazu bleibt die Fed im Fokus: Powell bestätigt „Wait-and-See“-Strategie

Inflation bleibt Risiko durch steigende Energiepreise 📈 Europa zeigt Stärke trotz Risiken Im Gegensatz zur Wall Street präsentiert sich Europa stabil: FTSE 100 : +1,6 %

DAX & CAC 40 : jeweils rund +0,9 %

IBEX 35: +0,8 % 👉 Trotz steigender Inflation in Deutschland bleibt die Erwartung bestehen, dass die EZB ihren restriktiven Kurs beibehält. 🛢️ Rohstoffe und sichere Häfen im Aufwind Die Börse aktuell zeigt eine klare Bewegung hin zu sicheren Anlagen: Brent Öl : nahe 110 USD

Gold : über 4.500 USD (+0,7 %)

Silber: über 70 USD (+1 %) 👉 Steigende Ölpreise treiben Inflationssorgen, während Gold als Absicherung gefragt bleibt. Auch am Devisenmarkt: Japanischer Yen deutlich stärker

Hintergrund: mögliche Intervention Japans ₿ Krypto zeigt moderate Erholung Trotz Unsicherheit kann sich der Kryptomarkt stabilisieren: Bitcoin : +0,7 % auf 67.000 USD

Ethereum: +2,5 % auf 2.050 USD 👉 Die Börse heute zeigt hier erste Anzeichen einer leichten Risikobereitschaft. Fazit: Börse aktuell bleibt extrem sensibel Die Börse aktuell wird weiterhin klar von geopolitischen Entwicklungen dominiert. Während Europa Stärke zeigt, bleibt die Wall Street anfällig für Rückschläge. Steigende Ölpreise, Inflationsrisiken und die unsichere Lage im Nahen Osten sorgen für hohe Volatilität. 👉 Für Anleger gilt: Die Börse heute bleibt headline-getrieben – schnelle Richtungswechsel sind jederzeit möglich. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.