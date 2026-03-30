DAX Verlierer: MTU Aktie unter Druck - MTU Prognose bleibt bärisch

Das Wichtigste in Kürze MTU ist aktuell der größte DAX Verlierer

MTU Prognose bleibt bärisch

Erholung nur technisch wahrscheinlich

Per Xetra-Schluss am Freitag (27.03.2026) konnten lediglich 10 Werte im Plus schließen, während 30 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern zählte insbesondere die MTU Aktie, die mit einem Minus von 4,30 Prozent den letzten Platz belegte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens Energy (-3,77 Prozent) und Rheinmetall (-3,35 Prozent). Die MTU Aktie war damit der klare Tagesverlierer im DAX und steht aktuell verstärkt im Fokus von Anlegern, die sich mit der weiteren MTU Prognose beschäftigen. ► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX ⚡ Key Takeaways MTU ist aktuell der größte DAX Verlierer: Mit einem Tagesverlust von 4,30 Prozent steht die Aktie klar unter Verkaufsdruck und zeigt relative Schwäche im Index.

Mit einem Tagesverlust von 4,30 Prozent steht die Aktie klar unter Verkaufsdruck und zeigt relative Schwäche im Index. MTU Prognose bleibt bärisch: Unterhalb der SMA20 dominiert der Abwärtstrend, weitere Rücksetzer in Richtung 279,60 EUR und 266,50 EUR sind möglich.

Unterhalb der SMA20 dominiert der Abwärtstrend, weitere Rücksetzer in Richtung 279,60 EUR und 266,50 EUR sind möglich. Erholung nur technisch wahrscheinlich: Kurzfristige Anstiege könnten bis zur SMA20 oder zum Gap bei 332,10 EUR führen, eine nachhaltige Trendwende ist aktuell jedoch nicht erkennbar. MTU Prognose: Schwaches Chartbild im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die MTU Aktie bewegte sich bis Mitte Februar in einer Seitwärtsphase, bevor eine deutliche Abwärtsbewegung einsetzte. Nach einem Hoch knapp über 400 EUR kam es zu Gewinnmitnahmen, die in eine dynamische Korrektur übergingen. Innerhalb weniger Wochen verlor das Papier rund 25 Prozent an Wert. Wichtige gleitende Durchschnitte wurden dabei sukzessive unterschritten: SMA20 (aktuell 332,28 EUR) gebrochen

SMA50 (aktuell 362,01 EUR) ebenfalls unterschritten

SMA200 (aktuell 368,91 EUR) konnte kurzfristig stützen, wurde jedoch aufgegeben Die MTU Aktie hat sich inzwischen klar unter der SMA20 etabliert. Damit bleibt das übergeordnete Chartbild bärisch. MTU Prognose im Tageschart: Weitere Schwäche wahrscheinlich, solange Kurse unter der SMA20 bleiben

Mögliche Kursziele: 279,60 EUR (Gap) 266,50 EUR

Ein zusätzlich negatives Signal ergibt sich daraus, dass SMA20 und SMA50 die SMA200 von oben gekreuzt haben. Erholungen könnten kurzfristig bis zur SMA20 führen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild leicht entspannen. Eine echte Trendwende wäre jedoch erst bei einem stabilen Anstieg über das Gap bei 332,10 EUR denkbar. MTU Prognose im 4h Chart: Schwäche dominiert weiterhin Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die MTU Aktie angeschlagen. Nach einem Anstieg zu Jahresbeginn über die SMA200 ließ die Dynamik schnell nach. Das Jahreshoch wurde direkt abverkauft. Charakteristisch für den weiteren Verlauf: Erholungen scheiterten wiederholt an der SMA20 (aktuell 310,11 EUR)

Unterstützung an der SMA200 hielt nur kurzfristig

Fortgesetzter Abwärtstrend mit schwacher Struktur MTU Prognose im 4h Chart: Solange unter SMA20: erhöhtes Risiko weiterer Verluste

Mögliche Aufwärtsziele bei Erholung: SMA50 (329,06 EUR) Gap bei 332,10 EUR

Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken wäre Voraussetzung für eine Stabilisierung. Unterstützungen und Widerstände der MTU Aktie Widerstände:

307,77 EUR

309,67 EUR

310,11 EUR

329,06 EUR

332,10 EUR (Gap)

332,68 EUR

333,40 EUR

337,01 EUR

362,01 EUR Unterstützungen:

293,00 EUR

279,60 EUR (Gap)

266,50 EUR

249,60 EUR Fazit: MTU bleibt einer der schwächsten DAX Verlierer Die MTU Aktie zählt aktuell zu den klaren DAX Verlierern mit einem eindeutig bärischen Chartbild. Sowohl im Tageschart als auch im 4h Chart überwiegen die Abwärtsrisiken. Die MTU Prognose bleibt negativ, solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden. Kurzfristige Erholungen sind möglich, dürften jedoch zunächst nur technische Gegenbewegungen innerhalb eines intakten Abwärtstrends bleiben. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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