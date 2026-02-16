Dow Jones Prognose KW 08/2026 – Börse aktuell vor neuem Ausbruch?

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 50.213 Punkten. Der Index notierte damit 1.491 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 87 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab am Montagvormittag zunächst nach, konnte die Verluste aber rasch kompensieren und wieder aufwärtslaufen. Es ging zurück in die Seitwärtsbox. Am Dienstag formatierte der Index ein neues Allzeithoch, dass aber nachfolgend abverkauft wurde. Unser übergeordnetes Anlaufziele bei 50.480/520 Punkten wurde dabei mehr oder weniger perfekt abgearbeitet. Den Versuch wieder an das Hoch zu kommen, wurde am Mittwoch gestartet, der Versuch misslang aber. Die Bewegung wurde abverkauft, die Bullen konnten den Dow Jones wieder zurück in die Box schieben. Breite Schwäche stellte sich Donnerstag ein, der Dow Jones konnte sich erst am Freitagnachmittag stabilisieren und etwas erholen. Der Dow Jones ging bei 49.508 Punkten aus dem Wochenhandel.

Im Frühhandel konnte der Index eine weitere kleine Erholung abbilden.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Übergeordneter Trend bleibt bullisch

Solange der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 notiert, ist die Aufwärtsstruktur im Tageschart intakt. Neue Hochs bleiben im Rahmen der aktuellen Dow Jones Prognose möglich.

49.598 Punkte sind kurzfristig entscheidend

Oberhalb dieser Marke überwiegt das Long-Szenario mit Potenzial in Richtung 50.500+ Punkte. Darunter steigt das Risiko einer Ausweitung der Konsolidierung.

Entscheidungszone um 50.000 Punkte

Die Börse aktuell bewegt sich in einer technisch sensiblen Phase nahe dem Allzeithoch. Ein nachhaltiger Ausbruch würde Momentum freisetzen, ein Scheitern könnte eine tiefere Korrektur einleiten.

Wocheneinschätzung für den Dow Jones – KW 08/2026 (16.02.2026 – 20.02.2026)

Im Fokus der aktuellen Dow Jones Prognose steht die Frage, ob der US-Leitindex seine Aufwärtsbewegung fortsetzen kann oder ob sich die Konsolidierung an der Börse aktuell ausweitet.

Rückblick KW 07/2026 (09.02.2026 – 13.02.2026)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete bei 50.213 Punkten in die Handelswoche und lag damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Bereits am Dienstag wurde ein neues Allzeithoch bei 50.550 Punkten markiert. Das übergeordnete Kursziel bei 50.480/520 Punkten wurde nahezu punktgenau abgearbeitet.

Im weiteren Wochenverlauf setzte jedoch eine Konsolidierung ein. Der Versuch, das Hoch erneut anzulaufen, scheiterte. Besonders am Donnerstag zeigte sich deutliche Schwäche. Erst am Freitagnachmittag stabilisierte sich der Index und ging bei 49.508 Punkten aus dem Handel.

Wochenfazit:

Neues Allzeithoch erreicht

Wochentief über Vorwochenniveau

Wochenverlust nach vorherigem Gewinn

Wochenrange über dem Jahresdurchschnitt

Die Börse aktuell zeigt damit ein technisch intaktes, aber kurzfristig angeschlagenes Bild.

Dow Jones Prognose – Technische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart (Daily) – Bullische Grundstruktur intakt

Der Dow Jones notiert weiterhin über der SMA20 (aktuell 48.245 Punkte). Solange der Index per Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie bleibt, ist die übergeordnete Aufwärtsstruktur nicht gefährdet.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

50.770/800 Punkte

50.990/51.020 Punkte

Unterstützungen:

SMA20 bei 48.245 Punkten

SMA50 bei 48.734 Punkten

Einordnung (Tageschart): bullisch

YouTube Trading Videos

4-Stunden-Chart – Neutral mit Aufwärtspotenzial

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart stabilisierte sich der Dow Jones zuletzt an der SMA200 (49.013 Punkte). Diese Marke fungierte mehrfach als tragfähiger Support.

Für eine neue bullische Dynamik müsste der Index:

die SMA50 (49.214 Punkte)

sowie die SMA20 (49.481 Punkte)

nachhaltig überwinden.

Erst oberhalb dieser Zonen steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test des Allzeithochs.

Unterhalb der SMA200 könnten folgende Ziele aktiviert werden:

48.415/385 Punkte

47.880/55 Punkte

Einordnung (4h-Chart): neutral

Dow Jones Prognose für KW 08/2026

Long-Szenario (Wahrscheinlichkeit 60 %)

Kann sich der Dow Jones über 49.598 Punkten behaupten, sind folgende Ziele möglich:

49.885/93 Punkte

50.010/12 Punkte

50.112/14 Punkte

50.248/50 Punkte

50.370/72 Punkte

50.496/98 Punkte

50.516/48 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über 50.550 Punkte würde die Tür zu neuen Rekordständen öffnen.

Short-Szenario (Wahrscheinlichkeit 40 %)

Scheitert der Index an der 49.598-Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

49.365/63 Punkte

49.178/76 Punkte

49.011/09 Punkte

48.875/73 Punkte

48.777/75 Punkte

Unterhalb der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Erwartete Wochenrange KW 08/2026

Erwartetes Hoch 49.885 – 50.372 Erwartetes Tief 49.059 – 48.845

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis aufwärts (bezogen auf den Wochenschluss)

Fazit – Dow Jones Prognose und Börse aktuell

Die Börse aktuell befindet sich in einer technisch entscheidenden Phase. Trotz kurzfristiger Konsolidierung bleibt die übergeordnete Struktur im Tageschart bullisch. Solange die SMA20 verteidigt wird, bestehen realistische Chancen auf neue Hochs.

Für die kommende Handelswoche bleibt die Dow Jones Prognose moderat positiv mit erhöhter Volatilität im Bereich der 50.000-Punkte-Marke.

FAQ zur Dow Jones Prognose – Börse aktuell

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose für diese Woche?

Die aktuelle Dow Jones Prognose ist kurzfristig seitwärts bis aufwärts gerichtet. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch mit Potenzial in Richtung 50.770 Punkte und darüber.

Welche Marke ist kurzfristig entscheidend?

Die Schlüsselmarke liegt bei 49.598 Punkten. Oberhalb dieser Schwelle überwiegt das bullische Szenario. Unterhalb dieser Marke könnte sich die Konsolidierung ausweiten.

Ist der Aufwärtstrend im Dow Jones noch intakt?

Ja. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, solange die SMA20 im Tageschart verteidigt wird. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie würde das positive Bild eintrüben.

Welche Widerstände sind aktuell relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 50.550 Punkten (Allzeithoch) sowie im Bereich 50.770/800 und 50.990/51.020 Punkten.

Wo befinden sich wichtige Unterstützungen?

Zentrale Unterstützungen liegen bei 49.365/63 Punkten, an der SMA200 im 4h-Chart (49.013 Punkte) sowie im Bereich 48.415/385 Punkte.

Wie ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei rund 60 %, für ein bearishes Szenario bei 40 %.

Wie ist die erwartete Wochenrange laut Prognose?

Die erwartete Wochenrange für KW 08/2026 liegt zwischen 48.845 und 50.372 Punkten.

Was bedeutet die aktuelle Lage für Anleger an der Börse aktuell?

Die Börse aktuell befindet sich nahe eines technischen Entscheidungsbereichs. Ein Ausbruch über das Allzeithoch könnte neues Momentum erzeugen, während ein Rückfall unter zentrale Unterstützungen eine Korrektur einleiten könnte.