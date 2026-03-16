Dow Jones Prognose KW 12/2026: Börse Aktuell zwischen SMA200 und neuen Widerständen

- SMA200 entscheidet über die kurzfristige Richtung
- Technisches Bild bleibt kurzfristig angeschlagen
- Entscheidende Marken für die neue Handelswoche
- SMA200 entscheidet über die kurzfristige Richtung
- Technisches Bild bleibt kurzfristig angeschlagen
- Entscheidende Marken für die neue Handelswoche
Der Dow Jones startete am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 46.618 Punkten. Damit lag der Index 1.755 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 869 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zu Beginn der Woche zeigte sich an der Börse aktuell zunächst eine deutliche Erholung. Der Dow Jones konnte dynamisch ansteigen und das Kaufinteresse setzte sich auch am Dienstag fort. Das Wochenhoch wurde am Dienstagabend erreicht, anschließend jedoch direkt wieder abverkauft. Im weiteren Verlauf der Woche dominierte Verkaufsdruck. Erholungen im Intraday-Handel wurden immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Am Freitag konnte sich der Dow Jones zwar kurzfristig vom Wochentief lösen, gab die Gewinne im Verlauf des Nachmittags jedoch erneut ab.
Der Dow Jones beendete die Woche bei 46.502 Punkten, nahe dem Wochentief. Zum Wochenstart der neuen Handelswoche konnte sich der Index zunächst wieder etwas stabilisieren und über 46.700 Punkte ansteigen.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
1. SMA200 entscheidet über die kurzfristige Richtung
Der Dow Jones bewegt sich aktuell direkt im Bereich der SMA200 bei rund 46.700 Punkten. Ein stabiler Tagesschluss über dieser Marke könnte eine Erholung in Richtung SMA20 und 47.400 Punkte ermöglichen. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung erhöhen.
2. Technisches Bild bleibt kurzfristig angeschlagen
Im Tages- und 4h-Chart bleibt das technische Setup neutral bis bärisch. Der Dow Jones notiert weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien wie SMA20 und SMA50, was darauf hindeutet, dass Erholungen zunächst eher als Gegenbewegungen innerhalb eines schwächeren Trends gewertet werden könnten.
3. Entscheidende Marken für die neue Handelswoche
Auf der Oberseite liegt ein wichtiger Widerstandsbereich zwischen 46.935 und 47.428 Punkten. Wird dieser Bereich überwunden, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Auf der Unterseite bleibt die Zone um 46.400 bis 46.200 Punkte eine zentrale Unterstützung. Ein Bruch dieser Marken könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.
Dow Jones Prognose: Technische Ausgangslage
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die aktuelle Dow Jones Prognose wird maßgeblich durch wichtige gleitende Durchschnitte geprägt.
Der Index ist Ende Februar unter die SMA20 (48.111 Punkte) sowie unter die SMA50 (48.874 Punkte) gefallen und hat sich unter diesen Durchschnittslinien etabliert. In der vergangenen Handelswoche wurde schließlich auch die SMA200 bei rund 46.688 Punkten getestet.
Nach einem kurzen Rebound wurde der Dow Jones erneut schwächer und notiert aktuell im Bereich dieser langfristig wichtigen Durchschnittslinie.
Bedeutung der SMA200 für die Börse aktuell
Für die kurzfristige Entwicklung an der Börse aktuell ist entscheidend:
-
Tagesschluss über der SMA200: Stabilisierung möglich
-
Bruch der SMA200: Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung
Sollte die SMA200 verteidigt werden, könnte der Dow Jones zunächst wieder das 23,6 % Retracement ansteuern. Darüber wären weitere Kursziele im Bereich der SMA20 denkbar.
Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes würde sich jedoch erst ergeben, wenn sich der Dow Jones wieder über der SMA20 etablieren kann. In diesem Fall könnte sich die Bewegung weiter in Richtung SMA50 fortsetzen.
Sollte hingegen die SMA200 klar unterschritten werden, steigt das Risiko einer Ausdehnung der Schwächebewegung in Richtung 44.750 Punkte.
Einordnung Tageschart: neutral bis bärisch
YouTube Trading Videos
Kurzfristige Dow Jones Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigen Zeitfenster bleibt das technische Bild angespannt.
Der Dow Jones konnte kurzfristig zwar über die SMA20 (46.935 Punkte) steigen, schaffte jedoch keine nachhaltige Etablierung darüber. Die Bewegung endete exakt im Bereich der SMA50 (47.428 Punkte).
Der Docht der Kerze lag zwar oberhalb dieser Linie, der Kerzenkörper wurde jedoch darunter ausgebildet. Von der SMA50 wurde der Index anschließend wieder deutlich nach unten abgewiesen.
Im Anschluss fiel der Dow Jones erneut:
-
unter die SMA20
-
unter das 23,6 % Retracement
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild klar eingetrübt.
Solange der Dow Jones unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben. Mögliche Zielbereiche auf der Unterseite ergeben sich aus den Unterstützungen im Tageschart.
Einordnung kurzfristiger Trend: bärisch
Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Dow Jones)
Widerstände
46.839
46.935
47.023
47.100
47.308
47.428
47.638
47.828
48.111 / 48.163 / 48.187
48.462
48.577
48.869 / 48.874
49.073
Unterstützungen
46.688
46.414
46.221
46.027
45.858
45.619
45.425
45.052
Dow Jones Prognose: Szenarien für die neue Handelswoche
Bullishes Szenario
Die Bullen müssen den Dow Jones zunächst über der Marke von 46.837 Punkten stabilisieren.
Gelingt dies, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:
46.858 / 46.860
46.885 / 46.887
46.912 / 46.914
46.935 / 46.937
46.958 / 46.960
46.982 / 46.984
47.009 / 47.011
47.025 / 47.023
47.059 / 47.061
47.085 / 47.087
47.110 / 47.112
47.131 / 47.133
47.159 / 47.161
47.180 / 47.182
47.205 / 47.207
Darüber wären weitere Ziele möglich:
47.222 / 47.224
47.241 / 47.243
47.259 / 47.261
47.285 / 47.287
47.303 / 47.305
47.327 / 47.329
47.348 / 47.350
47.368 / 47.370
47.395 / 47.397
47.412 / 47.414
47.435 / 47.437
47.455 / 47.457
47.473 / 47.475
47.494 / 47.496
47.512 / 47.514
47.535 / 47.537
47.559 / 47.561
47.578 / 47.580
47.598 / 47.600
47.619 / 47.621
Bärisches Szenario
Kann sich der Dow Jones nicht über 46.837 Punkten halten, könnten folgende Ziele auf der Unterseite angelaufen werden:
46.713 / 46.711
46.685 / 46.683
46.664 / 46.662
46.639 / 46.637
46.619 / 46.617
46.599 / 46.597
46.578 / 46.576
46.565 / 46.563
46.548 / 46.546
46.528 / 46.526
46.505 / 46.503
46.488 / 46.486
46.471 / 46.469
46.444 / 46.442
Darunter wären weitere Abgaben möglich in Richtung:
46.429
46.410
46.383
46.366
46.343
46.321
46.299
46.275
Börse aktuell: Erwartete Entwicklung in KW 12
Auf Basis der aktuellen technischen Struktur ergibt sich folgende Dow Jones Prognose für die kommenden fünf Handelstage:
Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts
Erwartete Wochenrange
Hoch:
47.243 bis 47.580 Punkte
Tief:
46.381 bis 45.907 Punkte
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Dow Jones Prognose & Börse aktuell
Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für die kommende Woche?
Die aktuelle Dow Jones Prognose geht kurzfristig von einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung aus. Entscheidend wird sein, ob sich der Dow Jones über der SMA200 im Bereich von etwa 46.700 Punkten stabilisieren kann. Gelingt dies, könnten wieder höhere Kursziele im Bereich von 47.200 bis 47.600 Punkten in den Fokus rücken.
Welche Marken sind für den Dow Jones aktuell besonders wichtig?
An der Börse aktuell liegen wichtige Widerstände bei 46.935 Punkten, 47.428 Punkten und 47.828 Punkten. Auf der Unterseite gelten 46.688 Punkte, 46.414 Punkte und 46.221 Punkte als zentrale Unterstützungen. Diese Bereiche könnten kurzfristig über die Richtung des Index entscheiden.
Warum ist die SMA200 im Dow Jones so wichtig?
Die SMA200 gilt als einer der wichtigsten langfristigen Trendindikatoren. Notiert der Dow Jones darüber, wird dies häufig als positives Signal gewertet. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie kann dagegen auf eine mögliche Trendverschlechterung an der Börse aktuell hinweisen.
Wie ist das kurzfristige Chartbild im Dow Jones?
Das kurzfristige Chartbild bleibt aktuell neutral bis bärisch, da der Dow Jones weiterhin unter der SMA20 und der SMA50 notiert. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Durchschnittslinien könnte das technische Bild wieder deutlich aufhellen.
Welche Kursziele sind bei steigenden Kursen möglich?
Sollte sich der Dow Jones über der Zone um 46.837 Punkte stabilisieren, könnten zunächst Ziele im Bereich von 47.200 Punkten angelaufen werden. Darüber wären weitere Bewegungen in Richtung 47.400 bis 47.600 Punkte denkbar.
Welche Risiken bestehen aktuell für den Dow Jones?
Das größte Risiko besteht derzeit in einem klaren Bruch der SMA200. In diesem Fall könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten und Kursziele im Bereich von 46.200 Punkten oder darunter in den Fokus rücken.
BÖRSE HEUTE: Ölpreis explodiert – Inflation belastet Börse aktuell (18.03.2026)
Fed im Wartemodus – Inflation und Öl bestimmen Börse aktuell
Fed hält Zinsen stabil – Börse aktuell reagiert verhalten
US Börsenstart: Wall Street unter Druck – US Börse zwischen Inflation und Ölpreis
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.