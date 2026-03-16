Dow Jones Prognose KW 12/2026: Börse Aktuell zwischen SMA200 und neuen Widerständen

Der Dow Jones startete am Montagmorgen der vergangenen Handelswoche bei 46.618 Punkten. Damit lag der Index 1.755 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 869 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zu Beginn der Woche zeigte sich an der Börse aktuell zunächst eine deutliche Erholung. Der Dow Jones konnte dynamisch ansteigen und das Kaufinteresse setzte sich auch am Dienstag fort. Das Wochenhoch wurde am Dienstagabend erreicht, anschließend jedoch direkt wieder abverkauft. Im weiteren Verlauf der Woche dominierte Verkaufsdruck. Erholungen im Intraday-Handel wurden immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Am Freitag konnte sich der Dow Jones zwar kurzfristig vom Wochentief lösen, gab die Gewinne im Verlauf des Nachmittags jedoch erneut ab.

Der Dow Jones beendete die Woche bei 46.502 Punkten, nahe dem Wochentief. Zum Wochenstart der neuen Handelswoche konnte sich der Index zunächst wieder etwas stabilisieren und über 46.700 Punkte ansteigen.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

1. SMA200 entscheidet über die kurzfristige Richtung

Der Dow Jones bewegt sich aktuell direkt im Bereich der SMA200 bei rund 46.700 Punkten. Ein stabiler Tagesschluss über dieser Marke könnte eine Erholung in Richtung SMA20 und 47.400 Punkte ermöglichen. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung erhöhen.

2. Technisches Bild bleibt kurzfristig angeschlagen

Im Tages- und 4h-Chart bleibt das technische Setup neutral bis bärisch. Der Dow Jones notiert weiterhin unter wichtigen Durchschnittslinien wie SMA20 und SMA50, was darauf hindeutet, dass Erholungen zunächst eher als Gegenbewegungen innerhalb eines schwächeren Trends gewertet werden könnten.

3. Entscheidende Marken für die neue Handelswoche

Auf der Oberseite liegt ein wichtiger Widerstandsbereich zwischen 46.935 und 47.428 Punkten. Wird dieser Bereich überwunden, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Auf der Unterseite bleibt die Zone um 46.400 bis 46.200 Punkte eine zentrale Unterstützung. Ein Bruch dieser Marken könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.

Dow Jones Prognose: Technische Ausgangslage

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die aktuelle Dow Jones Prognose wird maßgeblich durch wichtige gleitende Durchschnitte geprägt.

Der Index ist Ende Februar unter die SMA20 (48.111 Punkte) sowie unter die SMA50 (48.874 Punkte) gefallen und hat sich unter diesen Durchschnittslinien etabliert. In der vergangenen Handelswoche wurde schließlich auch die SMA200 bei rund 46.688 Punkten getestet.

Nach einem kurzen Rebound wurde der Dow Jones erneut schwächer und notiert aktuell im Bereich dieser langfristig wichtigen Durchschnittslinie.

Bedeutung der SMA200 für die Börse aktuell

Für die kurzfristige Entwicklung an der Börse aktuell ist entscheidend:

Tagesschluss über der SMA200: Stabilisierung möglich

Bruch der SMA200: Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung

Sollte die SMA200 verteidigt werden, könnte der Dow Jones zunächst wieder das 23,6 % Retracement ansteuern. Darüber wären weitere Kursziele im Bereich der SMA20 denkbar.

Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes würde sich jedoch erst ergeben, wenn sich der Dow Jones wieder über der SMA20 etablieren kann. In diesem Fall könnte sich die Bewegung weiter in Richtung SMA50 fortsetzen.

Sollte hingegen die SMA200 klar unterschritten werden, steigt das Risiko einer Ausdehnung der Schwächebewegung in Richtung 44.750 Punkte.

Einordnung Tageschart: neutral bis bärisch

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Kurzfristige Dow Jones Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigen Zeitfenster bleibt das technische Bild angespannt.

Der Dow Jones konnte kurzfristig zwar über die SMA20 (46.935 Punkte) steigen, schaffte jedoch keine nachhaltige Etablierung darüber. Die Bewegung endete exakt im Bereich der SMA50 (47.428 Punkte).

Der Docht der Kerze lag zwar oberhalb dieser Linie, der Kerzenkörper wurde jedoch darunter ausgebildet. Von der SMA50 wurde der Index anschließend wieder deutlich nach unten abgewiesen.

Im Anschluss fiel der Dow Jones erneut:

unter die SMA20

unter das 23,6 % Retracement

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild klar eingetrübt.

Solange der Dow Jones unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko weiterer Abgaben. Mögliche Zielbereiche auf der Unterseite ergeben sich aus den Unterstützungen im Tageschart.

Einordnung kurzfristiger Trend: bärisch

Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Dow Jones)

Widerstände

46.839

46.935

47.023

47.100

47.308

47.428

47.638

47.828

48.111 / 48.163 / 48.187

48.462

48.577

48.869 / 48.874

49.073

Unterstützungen

46.688

46.414

46.221

46.027

45.858

45.619

45.425

45.052

Dow Jones Prognose: Szenarien für die neue Handelswoche

Bullishes Szenario

Die Bullen müssen den Dow Jones zunächst über der Marke von 46.837 Punkten stabilisieren.

Gelingt dies, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

46.858 / 46.860

46.885 / 46.887

46.912 / 46.914

46.935 / 46.937

46.958 / 46.960

46.982 / 46.984

47.009 / 47.011

47.025 / 47.023

47.059 / 47.061

47.085 / 47.087

47.110 / 47.112

47.131 / 47.133

47.159 / 47.161

47.180 / 47.182

47.205 / 47.207

Darüber wären weitere Ziele möglich:

47.222 / 47.224

47.241 / 47.243

47.259 / 47.261

47.285 / 47.287

47.303 / 47.305

47.327 / 47.329

47.348 / 47.350

47.368 / 47.370

47.395 / 47.397

47.412 / 47.414

47.435 / 47.437

47.455 / 47.457

47.473 / 47.475

47.494 / 47.496

47.512 / 47.514

47.535 / 47.537

47.559 / 47.561

47.578 / 47.580

47.598 / 47.600

47.619 / 47.621

Bärisches Szenario

Kann sich der Dow Jones nicht über 46.837 Punkten halten, könnten folgende Ziele auf der Unterseite angelaufen werden:

46.713 / 46.711

46.685 / 46.683

46.664 / 46.662

46.639 / 46.637

46.619 / 46.617

46.599 / 46.597

46.578 / 46.576

46.565 / 46.563

46.548 / 46.546

46.528 / 46.526

46.505 / 46.503

46.488 / 46.486

46.471 / 46.469

46.444 / 46.442

Darunter wären weitere Abgaben möglich in Richtung:

46.429

46.410

46.383

46.366

46.343

46.321

46.299

46.275

Börse aktuell: Erwartete Entwicklung in KW 12

Auf Basis der aktuellen technischen Struktur ergibt sich folgende Dow Jones Prognose für die kommenden fünf Handelstage:

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts

Erwartete Wochenrange

Hoch:

47.243 bis 47.580 Punkte

Tief:

46.381 bis 45.907 Punkte

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FAQ – Dow Jones Prognose & Börse aktuell

Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für die kommende Woche?

Die aktuelle Dow Jones Prognose geht kurzfristig von einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung aus. Entscheidend wird sein, ob sich der Dow Jones über der SMA200 im Bereich von etwa 46.700 Punkten stabilisieren kann. Gelingt dies, könnten wieder höhere Kursziele im Bereich von 47.200 bis 47.600 Punkten in den Fokus rücken.

Welche Marken sind für den Dow Jones aktuell besonders wichtig?

An der Börse aktuell liegen wichtige Widerstände bei 46.935 Punkten, 47.428 Punkten und 47.828 Punkten. Auf der Unterseite gelten 46.688 Punkte, 46.414 Punkte und 46.221 Punkte als zentrale Unterstützungen. Diese Bereiche könnten kurzfristig über die Richtung des Index entscheiden.

Warum ist die SMA200 im Dow Jones so wichtig?

Die SMA200 gilt als einer der wichtigsten langfristigen Trendindikatoren. Notiert der Dow Jones darüber, wird dies häufig als positives Signal gewertet. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie kann dagegen auf eine mögliche Trendverschlechterung an der Börse aktuell hinweisen.

Wie ist das kurzfristige Chartbild im Dow Jones?

Das kurzfristige Chartbild bleibt aktuell neutral bis bärisch, da der Dow Jones weiterhin unter der SMA20 und der SMA50 notiert. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Durchschnittslinien könnte das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Welche Kursziele sind bei steigenden Kursen möglich?

Sollte sich der Dow Jones über der Zone um 46.837 Punkte stabilisieren, könnten zunächst Ziele im Bereich von 47.200 Punkten angelaufen werden. Darüber wären weitere Bewegungen in Richtung 47.400 bis 47.600 Punkte denkbar.

Welche Risiken bestehen aktuell für den Dow Jones?

Das größte Risiko besteht derzeit in einem klaren Bruch der SMA200. In diesem Fall könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten und Kursziele im Bereich von 46.200 Punkten oder darunter in den Fokus rücken.