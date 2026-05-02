🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 19/2026

Der Goldpreis zeigt sich zum Start der Kalenderwoche 19/2026 charttechnisch angeschlagen. Nachdem das Edelmetall die Vorwoche mit einem deutlichen Minus bei 4.610,6 US-Dollar beendete (rund 2% minus auf Wochensicht), stellt sich für Anleger die Frage: Ist dies eine Kaufgelegenheit oder der Beginn einer größeren Korrektur?

💡 Key Takeaways – Das Wichtigste in Kürze:

Aktueller Status: Gold beendete die Vorwoche mit einem Verlust bei 4.610,6 USD , deutlich unter dem SMA20-Widerstand.

Gold Prognose für die neue Woche: Die übergeordnete Tendenz wird als seitwärts bis abwärts eingeschätzt (Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse: 60 %).

Kritische Marken: Ein Tagesschluss über 4.717,4 USD (SMA20) ist nötig, um das neutrale Bild zurückzugewinnen; unter 4.589,9 USD drohen weitere Abgaben.

Trend-Check: Im Daily-Chart hat sich das Bild eingetrübt, da Gold unter wichtigen Durchschnittslinien notiert.

Was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Analyse noch offen ist: Kommt ein neuer Zollstreit zwischen den USA und der EU... Sollte es hier ernster werden, sollte dies die Aktienmärkte drücken und "Sichere Häfen" wie Gold Schub geben können.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 02.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick auf die Handelswoche

In der Woche vom 27.04.2026 bis 01.05.2026 startete das Edelmetall bei 4.709,6 US-Dollar in den Handel – ein deutlicher Rückgang von über 80 US-Dollar im Vergleich zur Vorwocheneröffnung.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 02.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bereits zu Wochenbeginn markierte Gold sein Wochenhoch und begab sich anschließend in eine sukzessive Abwärtsbewegung. Erst am Donnerstag setzte eine spürbare Erholung ein, die den Kurs kurzzeitig Richtung 4.650 US-Dollar hob. Den Wochenhandel schloss Gold schließlich bei 4.610,6 US-Dollar ab. Das Ergebnis: Ein erneuter Wochenverlust und eine Handelsrange, die zwar größer als in der Vorwoche war, aber unter dem Jahresdurchschnitt blieb.

In unserer Vorwochen-Prognose hatten wir Recht mit der Aussage, "Tendenz weiter Abwärts". Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 4.599,7 US-Dollar-Marke jedoch unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite.

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Für Trader und Anleger sind die folgenden Marken in der KW 19 entscheidend:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.657,4 / 4.666,0 4.606,9 / 4.589,9 4.677,7 / 4.717,4 4.567,4 / 4.509,8 4.817,8 / 4.852,4 4.482,3 / 4.417,3 4.865,5 / 4.888,9 4.302,7 / 4.162,6

📉 Gold Chartanalyse - Die technische Analyse

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 02.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Daily-Chart trübt sich das Bild für den Goldpreis aktuell ein. Das Edelmetall notiert unter der SMA20 (4.717,4 USD). Solange kein Tagesschlusskurs über dieser Marke gelingt, dominiert das Abwärtsrisiko.

Abwärtspotenzial: Ein Rücksetzer bis zum 38,2 % Retracement ist wahrscheinlich. Darunter bietet die SMA200 (4.302,7 USD) massiven Support.

Aufwärtspotenzial: Erst ein Sprung über die SMA20 und SMA50 (4.817,8 USD) würde das Bild aufhellen. Wirklich bullisch wird es erst über der 5.010 USD-Marke.

Einstufung: Neutral

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 02.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hier konnte sich Gold zuletzt über die SMA20 (4.589,9 USD) retten, scheiterte aber an der SMA50.

Szenario: Schafft Gold den Move über die SMA200 (4.677,7 USD) , hellt sich die kurzfristige Prognose auf. Rutscht der Kurs hingegen unter die SMA20, ist ein Test des 38,2 % Retracements zu erwarten.

Einstufung: Neutral / Bärisch

Trading -Szenarien für den Goldpreis

Gemäß unserer Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bull-Szenario bei 40 %, während wir das Bear-Szenario mit 60 % gewichten. Die übergeordnete charttechnische Tendenz für den Goldpreis ist seitwärts/abwärts.

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Hält sich Gold über 4.610,6 USD, liegen die nächsten Ziele in engen Staffeln:

Kernzone: 4.613 bis 4.662 USD. Erweiterte Ziele: 4.673 USD, 4.701 USD bis hin zu 4.736,5 USD.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt Gold unter die Marke von 4.610,6 USD, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen:

Erste Ziele: 4.605 USD bis 4.552 USD. Abwärtstrend-Verstärkung: Unter 4.552 USD könnten Ziele bei 4.509 USD und im Extrembereich bis 4.485,5 USD angelaufen werden.

Fazit: Der Goldpreis aktuell benötigt dringend einen Tagesschluss über der SMA50, um wieder nachhaltiges Aufwärtspotenzial zu generieren. Bis dahin bleibt die Gold Prognose vorsichtig, mit einem Fokus auf der Unterseite.

Bewegung kann die "Politische Börse", also Donald Trump, bringen. Sollte ein neuer Zollstreit mit der EU kommen, was die Medien am Wochenende berichten, kann dies für den "Sicheren Hafen" Gold Schub geben.

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FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis & Ausblick

Wie entwickelt sich der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell befindet sich in einer Korrekturphase. Nach einem Wochenschlusskurs von 4.610,6 US-Dollar in der KW 18/2026 zeigt das Chartbild eine kurzfristige Schwäche. Gold notiert derzeit unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20, was auf weiteren Verkaufsdruck hindeutet, sofern keine schnelle Rückeroberung der 4.717-USD-Marke erfolgt.

Wie lautet die Gold Prognose für die KW 19/2026?

Die Gold Prognose für die kommende Handelswoche ist überwiegend seitwärts bis abwärts gerichtet. Unsere Analyse gewichtet das Bear-Szenario mit 60 %, während ein bullischer Ausbruch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 % bewertet wird. Trader sollten besonders die Zone um 4.590 USD beobachten, da ein Unterschreiten weitere Abgaben auslösen könnte.

Welche charttechnischen Widerstände sind jetzt wichtig?

Damit der Goldpreis seinen Abwärtstrend bricht, müssen folgende Widerstände überwunden werden:

4.657,4 USD (SMA50 im 4h-Chart)

4.717,4 USD (SMA20 im Daily-Chart)

4.817,8 USD (SMA50 im Daily-Chart) Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 5.010 USD würde die Prognose langfristig auf "Bullisch" drehen.

Wo liegen die nächsten Unterstützungen für Gold?

Sollte sich die aktuelle Schwäche fortsetzen, finden sich die nächsten signifikanten Unterstützungen bei:

4.589,9 USD (SMA20 im 4h-Chart)

4.509,8 USD (Psychologische Marke)

4.302,7 USD (SMA200 im Daily-Chart) Die SMA200 gilt hierbei als die wichtigste langfristige Auffanglinie für den Kurs.

Warum sinkt der Goldpreis momentan?

Die aktuelle Kursschwäche resultiert daraus, dass Gold sukzessive unter seine gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50) gefallen ist. Solange das Edelmetall per Tagesschlusskurs unter diesen Marken bleibt, wird jede Erholung von Marktteilnehmern für Abverkäufe genutzt, was den Druck auf das 38,2 % Retracement erhöht.