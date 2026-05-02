Das Wichtigste in Kürze Technische Eintrübung

Gespaltene FED

Geopolitische Risiken

Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck! Erfahren Sie alles zur gespaltenen FED, geopolitischen Risiken und den wichtigsten Chart-Marken bei 75.000 $ In den aktuellen Krypto News zeigt sich die technische Lage von Bitcoin in der vergangenen Woche zwar stabil, doch die Anzeichen für eine kurzfristige Eintrübung mehren sich. Wer Bitcoin aktuell verfolgt, sieht sich mit einer gespaltenen US-Notenbank und geopolitischen Spannungen konfrontiert, die den Markt unter Druck setzen. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jens Klatt 💡 Key Takeaways Technische Eintrübung : Nach einem Drop unter die Marke von 77.500 US-Dollar hat sich eine Struktur aus fallenden Hochs und Tiefs gebildet, die das Bild kurzfristig auf „neutral“ dreht.

Gespaltene FED : Trotz stabilen Leitzinses (3,5 bis 3,75 %) ist die US-Notenbank so zerstritten wie seit 1992 nicht mehr, was Zinssenkungen unter dem neuen Chef Kevin Warsh erschwert.

Geopolitische Risiken: Die Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran sorgt für Unsicherheit und wirkt eher bearish auf den Bitcoin-Kurs. 🏛️ FED-Zinsentscheid: Ein fader Beigeschmack für Anleger Obwohl die US-Notenbank den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 3,5 bis 3,75 % beließ, bleibt die Stimmung am Markt gedrückt. Die FED ist tief gespalten: Drei Mitglieder sprachen sich offen gegen eine Lockerung aus, wodurch sogar Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2026 im Bereich des Möglichen liegen. Diese geldpolitische Unsicherheit ist ein zentraler Faktor in den heutigen Krypto News. 📊 Bitcoin Aktuell: Wichtige Marken im Chart-Check 💹 Die technische Analyse liefert derzeit klare Signale für kurzfristige Trader: Bearish-Szenario : Sollte Bitcoin unter die Marke von 75.000 US-Dollar rutschen, droht zeitnah ein Test der Region um 70.000 US-Dollar.

Bullish-Szenario: Ein Ausbruch über 79.000 US-Dollar könnte Momentum für einen Lauf in den Bereich von 84.000 bis 85.000 US-Dollar freisetzen. Aufgrund der aktuellen Struktur empfiehlt es sich jedoch, Long-Engagements nur mit engen Stops abzusichern. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

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Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 02.05.2026: 🏁 Fazit: Vorsicht ist das Gebot der Stunde Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoin aktuell vor allem von externen Faktoren wie der US-Geldpolitik und dem Konflikt um die Straße von Hormuz getrieben wird. Auch wenn ein Ausbruch nach oben charttechnisch möglich bleibt, überwiegt derzeit ein vorsichtiger, leicht bearisher Ausblick. Anleger sollten die Krypto News in den kommenden Tagen genau beobachten, besonders im Hinblick auf die 75.000-Dollar-Marke. Bitcoin Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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Alle Details zur Aktion hier ❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News Frage: Wie ist die aktuelle technische Lage bei Bitcoin? Antwort: Die technische Lage bei Bitcoin wird aktuell eher bearish eingeschätzt. Im Stundenchart hat sich unter der Marke von 77.500 US-Dollar eine Struktur aus fallenden Hochs und Tiefs gebildet, was das Bild kurzfristig auf neutral dreht. Frage: Warum ist die US-Notenbank (FED) derzeit ein Unsicherheitsfaktor für Krypto? Antwort: Die FED ist so tief gespalten wie seit 1992 nicht mehr. Da drei Mitglieder gegen eine Lockerung stimmten, stehen für die zweite Jahreshälfte sogar Zinserhöhungen zur Debatte, was die Märkte belastet. Frage: Welche Kursmarken sind bei Bitcoin aktuell besonders wichtig? Antwort: Ein Fall unter die 75.000 US-Dollar Marke könnte einen Test der 70.000er Region auslösen. Auf der Oberseite gilt ein Break über 79.000 US-Dollar als Signal für ein mögliches Momentum-Play Richtung 84.000 bis 85.000 US-Dollar.

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