Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 16.06.25 🔴 Nach 2 Wochengewinnen hintereinander wieder ein Verlust formatiert

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 25 / 2025¬†(16.06.2025 - 20.06.2025)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

 

R√ľckblick: (09.06.2025 - 13.06.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 42.749 Punkten. Er notierte damit 634 Punkte √ľber der dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche aber 49 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Der Index gab am Montagnachmittag zun√§chst etwas nach, konnte die Verluste bis zum Abend wieder ausgleichen. Bis Mittwochnachmittag bewegte sich der Index √ľbergeordnet in einer sehr engen Box seitw√§rts. Das Wochenhoch am Mittwochabend wurde direkt wieder abverkauft. Es ging zun√§chst bis an die 42.600 Punkte und nach ein kleinen Zwischenerholung gaben die Notierungen im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Freitag dynamisch und deutlich nach. Der Index schaffte es zun√§chst sich etwas zu erholen, gab diese Gewinne bis zum Handelsschluss wieder ab und rutscht im Rahmen der Schw√§che unter die 42.100 Punkte-Marke.¬†Der Dow Jones ging bei 42.210 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn konnte sich der Index im Bereich der 42.200 Punkte halten.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief konnte ebenfalls √ľber dem Level der Woche zuvor festgestellt werden. Nach zwei Wochengewinnen hintereinander wurde in der letzten Handelswoche wieder ein Verlust formatiert, der etwas gr√∂√üer war als der Wochengewinn der Vorwoche. Die Range lag fast auf dem Niveau der Vorwoche, aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem √úberschreiten der¬†43.132/34 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel bei 43.154/56 Punkten anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und minimal √ľberschritten. Das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†42.165/63 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite 42.138/36¬†Punkten.¬†¬†

Dow Jones Widerstände

42.298 

42.366/85

42.408

42.504/70

42.625/42/56

42.756/98

42.809

43.029

43.103

43.451

43.681

Dow Jones Unterst√ľtzungen

42.239

42.111

42.087

41.981 

41.867

41.758 

41.643

41.527

41.380/59

40.718

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

 

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Dow Jones sich in der letzten Handelswoche m√ľhsam √ľber die SMA200 (aktuell bei 42.756 Punkten) schieben konnte. Es hat es aber trotz vielfacher Versuche nicht geschafft, sich auch verbindlich von dieser Durchschnittslinie, bzw. dem 38,2 % Retracement nach Norden zu entfernen. Am Freitag ging es mit einer langen roten Tageskerze wieder unter die SMA20 (aktuell bei 42.408 Punkten). Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart wieder eingetr√ľbt und kann aktuell als neutral interpretiert werden.

Die Bullen m√ľssen zu Wochenbeginn zun√§chst versuchen, den Index zu stabilisieren. Sollte dies gelingen, so gilt es zun√§chst √ľber die SMA20¬†zur√ľckzulaufen und nachfolgend auch die SMA200 zu nehmen. Diese liegt aktuell knapp √ľber dem 38,2 % Retracement. Der Dow Jones muss somit sowohl √ľber die Durchschnittslinie als auch √ľber das Retracement laufen. Sollten diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen abgebildet werden, so ist nach √úberschreiten dieser beiden Widerst√§nde wesentlich, dass es z√ľgig aufw√§rts geht und sich der Dow Jones √ľberzeugend von der SMA200 l√∂sen kann. Gelingt dies, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das 23,6 % Retracement, bzw. die 43.950 / 44.000 Punkte gehen.

Setzen sich die B√§ren durch, so k√∂nnte es zwar zu einer Erholung kommen, diese k√∂nnte aber im Bereich der SMA20 auslaufen. Der Dow Jones k√∂nnte zun√§chst an das 50 % Retracement zur√ľcksetzen. H√§lt dieses Retracement nicht, so k√∂nnte sich die Schw√§che bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 41.380 Punkten), bzw. der 41.120/090 Punkte-Marke ausdehnen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†neutral¬†¬†

Dow Jones Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones ist in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 42.642 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 42.656 Punkten) seitw√§rts gelaufen. Beide Linien haben nach wie vor ihre Anziehungskraft. Der Index konnte sich auf der einen Seite nicht verbindlich nach Norden l√∂sen, auf der anderen Seite konnten sich R√ľcksetzer im Bereich dieser Durchschnittslinien stabilisieren. Diese Kursmuster haben bis Mitte der letzten Handelswoche angehalten. Der Dow Jones gab zum Wochenschluss deutlich nach und fiel unter die SMA20 als auch unter die SMA50. Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass die Lunte der letzten Kerze zum Wochenschluss bis fast an die SMA200 (aktuell bei 42.087 Punkten)¬†gelaufen ist.

Damit ist der Dow Jones jetzt an einer wichtigen Stelle angelangt. Kann er sich √ľber der SMA200 halten, so k√∂nnte es im Rahmen von Entlastungsbewegungen wieder aufw√§rts an die SMA50 / SMA20 gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der Index braucht f√ľr ein √úberwinden somit Dynamik und Momentum. Da aber sowohl die SMA50 als auch die¬†SMA20 in den letzten Handelstagen ein guter Support gewesen sind, ist denkbar, dass es jetzt noch einmal schwerer sein k√∂nnte diese Linien zu nehmen. Eine potentielle Aufw√§rtsbewegung k√∂nnte somit im Bereich dieser beiden Linien beendet sein. K√∂nnen die Bullen den Index aber √ľber diesen beiden Durchschnittslinien etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es der Dow Jones es schafft, sich nachfolgend verbindlich nach Norden zu l√∂sen.

Kann sich der Dow Jones aber auf der anderen Seite nicht von der SMA200 nach Norden l√∂sen und wird diese Linie im Rahmen von Schw√§che aufgegeben, so tr√ľbt sich das Chartbild dann ein, wenn der Kontakt verloren geht. Der Dow Jones k√∂nnte an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral  

Fazit: ¬†Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der Dow Jones per Tagesschluss √ľber die SMA200 schieben und etablieren. Solange er auf der anderen Seite unter der SMA20 notiert, solange muss der Fokus auf die Unterseite gerichtet werden.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      35 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     65 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 42.274 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.280/82, bei 42.301/03, bei 42.318/20, bei 42.337/39, bei 42.352/54, bei 42.371/73, bei 42.395/97, bei 42.415/17, bei 42.530/32 und dann bei 42.546/48 Punkten anlaufen. √úber der 42.546/48 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.564/66, bei 42.583/85, bei 42.608/10, bei 42.624/26, bei 42.645/47, bei 42.669/71, bei 42.688/90, bei 42.711/13, bei 42.732/34, bei 42.755/57, bei 42.775/77, bei 42.798/800, bei 42.818/20, bei 42.843/45, bei 42.862/64, bei 42.883/85 bzw. bei 42.911/13 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 42.274 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 42.255/53, bei 42.236/34, bei 42.210/08, bei 42.190/88, bei 42.165/63, 42.138/36, bei 42.119/17, bei 41.099/97, bei 42.075/73, bei 42.058/56, bei 42.040/38, bei 42.023/21, bei 42.005/03, bei 41.986/84, bei 41.969/67 und dann bei 41.948/46 Punkten gehen. Unter der 41.948/46 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.927/25, bei 41.903/01, bei 41.883/81, bei 41.869/67, bei 41.850/48, bei 41.835/33, bei 41.820/18, bei 41.805/03, bei 41.782/80, bei 41.759/57, bei 41.743/41, bei 41.725/23, bei 41.702/700, bei 41.677/75, bei 41.654/52, bei 41.633/31 bzw. bei 41.610/08 Punkten erreichbar.

√ľbergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 25 / 2025: seitw√§rts / abw√§rts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

