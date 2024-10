Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 16.08.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 38 / 2024 (09.09.2024 - 13.09.2024)

R√ľckblick: (16.09.2024 - 20.09.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 40.511 Punkten. Der Index notierte damit 1.113 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 98 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Index konnte sich zu Wochenbeginn deutlicher erholen, gab nachfolgend Teile seiner Gewinne wieder ab. Es ging zun√§chst seitw√§rts weiter. Am Dienstagnachmittag gaben die Notierungen deutlicher nach. Der Index konnte sich zwar etwas erholen, aber nicht alle Verluste kompensieren. Am Mittwochnachmittag erfolgte der n√§chste Punch. Der Dow Jones gab dynamisch und mit Momentum nach, schaffte aber sich rasch zu stabilisieren und ein V-Formation abzubilden. Es ging bis zum Handelsschluss aufw√§rts. Zwar stellte sich am Donnerstag im Handelsverlauf moderate Schw√§che ein, die Bullen sorgten aber daf√ľr, dass die Aufw√§rtsbewegung am Abend wieder aufgenommen wurde. Der Freitag war zun√§chst von einem abwartenden Handel gepr√§gt, am Nachmittag setzte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fort, lief am Abend aus. Der Index ging bei 41.431 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels ging es in einer Box seitwärts weiter.

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Wir haben mit dem √úberschreiten der 41.167/69 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†41.192/94 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 40.055/53 Punkte-Marke minimal unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†40.036/34 Punkten.

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

41.461

41.510/87

41.620

41.715

41.922

42.117

42.438

Dow Jones Unterst√ľtzung

41.407

41.257

41.189/28

41.072/46/35

40.910/06

40.722

40.620/06

40.308

40.153

39.955

 

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem der Dow Jones zun√§chst etwas zur√ľckgesetzt hatte, konnte er sich stabilisieren und nach einer Konsolidierung Mitte der letzten Handelswoche wieder aufw√§rtslaufen. Es ging im Zuge der Bewegung wieder an und √ľber die 41.000 Punkte-Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Index im Bereich der SMA50 (aktuell bei 40.620 Punkten) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Zum Wochenschluss ging es wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 41.128 Punkten). Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart wieder aufgehellt. Wesentlich ist, dass der Tagesschluss von Freitag zu Wochenbeginn best√§tigt wird. Stellt sich dieses Szenario ein, so hat der Dow Jones die Chance wieder an und √ľber das Jahreshoch zu laufen. Aktuell notiert der Index in Schlagdistanz zu dieser Marke. √úber dem aktuellen Jahreshoch k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere Anlaufmarken bei 41.850/80 Punkten bzw. bei 42.030/45 Punkte gehen.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so k√∂nnte sich der Index erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. H√§lt dieser Linie per Tagesschluss nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 einen weiteren Support bieten. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen sp√§testens hier stabilisieren und erholen. Ein Tagesschluss unter der SMA50 mit Best√§tigung am Folgetag k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 39.232 Punkten) laufen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Dow Jones ist zun√§chst abw√§rts gelaufen. Im Zuge dessen hat die Kraft gefehlt sich √ľber der SMA20 (aktuell bei 41.046 Punkten) festzusetzen. Es ging immer mal an und √ľber diese Durchschnittslinie, f√ľr eine verbindliche Etablierung hat es aber nicht gereicht. Die R√ľcksetzer konnten sich im Bereich der SMA200 (aktuell bei 40.620 Punkten) stabilisieren. Ende der letzten Handelswoche ging es vom Dunstkreis dieser Linie dynamisch aufw√§rts, wobei die SMA20 bei dieser Bewegung keine Probleme gemacht hat. Den Aufw√§rtsdruck hat zun√§chst die SMA50 (aktuell bei 40.910 Punkten) standgehalten, nach einem kleineren R√ľcksetzer wurde dann auch diese Durchschnittslinie √ľberschritten. Nachfolgend konnte sich der Dow Jones √ľber der SMA50 festsetzen.

Solange es der Dow Jones es schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Gelingt dies nicht, so w√§re die SMA50 als ein weiterer Support zu sehen. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der Index unter der SMA200 festsetzen w√ľrde.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch  

Fazit:¬†Solange der Index per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Erholungen einstellen, die an und √ľber das aktuelle ATH gehen k√∂nnten. R√ľcksetzer sollten per Tagesschluss nicht mehr wesentlich unter die¬†SMA50 gehen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 41.451 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.569/71, bei 41.585/87, bei 41.604/06, bei 41.623/25, bei 41.638/40, bei 41.655/57, bei 41.672/74, bei 41.686/88, bei 41.703/05, bei 41.718/20, bei 41.735/37, bei 41.753/55, bei 41.771/73 und dann bei 41.790/92 Punkten anlaufen. √úber der 41.790/92 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.811/13, bei 41.827/29, bei 41.840/42, bei 41.856/58, bei 41.886/88, bei 41.901/03, bei 41.920/22, bei 41.933/35, bei 41.954/56, bei 41.971/73, bei 41.986/88, bei 42.005/07 bzw. bei 42.021/23 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 41.451 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.436/34, bei 41.416/14, bei 41.392/90, bei 41.376/74, bei 41.361/59, bei 41.345/43, bei 41.330/28, bei 41.314/12, bei 41.299/97, bei 41.280/78, bei 41.263/61, bei 41.244/42, bei 41.228/26, bei 41.205/03 und dann bei 41.190/88 Punkten erreichen. Unter der 41.190/88 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.171/69, bei 41.150/48, bei 41.133/31, bei 41.115/13, bei 41.098/96, bei 41.079/77, bei 41.065/63, bei 41.048/46, bei 41.030/28, bei 41.015/13, bei 40.999/97, bei 40.981/79, bei 40.965/63, bei 40.948/46, bei 40.932/30, bei 40.919/17, bei 40.904/02 bzw. bei 40.888/86 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 38 / 2024: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

Quellen: xStation5 von XTB

 

