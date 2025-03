Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 17.03.25 🔴 Index gibt zu Wochenbeginn wieder nach

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 12 / 2025¬†(17.03.2025 - 21.03.2025)

R√ľckblick: (10.03.2025 - 14.03.2025)

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 42.648 Punkten. Der Index notierte damit 1.296 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 190 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Am Montag formatierte der Index direkt sein Wochenhoch, gab nachfolgend aber deutlicher nach. Zwar gelang am Abend eine Stabilisierung, die Schwäche setzte sich am Dienstag aber weiter fort. Am Mittwoch gelangen zunächst eine Stabilisierung und am Nachmittag eine kleine Erholung. Diese wurde nachfolgend aber direkt wieder abverkauft. Die Schwäche setzte sich nachfolgend weiter fort. Erst am Donnerstagabend konnte sich der Index stabilisieren und zunächst moderat, am Freitag dann etwas deutlicher erholen. Der Dow Jones ging bei 41.456 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Wochenbeginn gab der Index wieder etwas nach.

Das Wochenhoch liegt deutlich unter dem Level der Vorwoche und unter der 43.000 Punkte-Marke, das Wochentief wurde knapp 2.000 Punkte unter dem Niveau der letzten Handelswoche formatiert. Auch der abgelaufenen Handelswoche wurde ein veritabler Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war noch einmal höher als in der Woche zuvor.

Wir haben mit dem √úberschreiten der 42.683/85 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 42.705/07 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde minimal verfehlt. Das Setup auf der Oberseite hat damit fast perfekt gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 41.993/91 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†41.974/72 Punkten.¬†¬†¬†

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Dow Jones in der letzten Handelswoche seine Abw√§rtsbewegung weiter fortgesetzt. Vier der f√ľnf Tageskerzen sind rot eingef√§rbt. Im Chart ist erkennbar, dass es erst am Freitag der letzten Handelswoche zu einer Erholung gekommen ist. Der Index hat im Zuge der Schw√§che bis an das 61,8 % Retracement zur√ľckgesetzt. Hier haben sich die Erholungen eingestellt. Im Tageschart ist auch erkennbar, dass der Dow Jones zu Wochenbeginn der letzten Handelswoche unter die SMA200 (aktuell bei 42.329 Punkten) zur√ľckgesetzt hat. Diese Linie hat keine nennenswerte Unterst√ľtzung geboten.

In der kommenden Handelswoche wird wesentlich sein, dass der Dow Jones seine Aufw√§rtsbewegung und die Erholung direkt weiter fortsetzt. Kann dies abgebildet werden, so k√∂nnte es zun√§chst zur√ľck an das 50 % Retracement bis an die SMA200 gehen. Wird die SMA200 in den kommenden Handelstagen angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten. Gelingt es den Bullen den Index per Tagesschluss √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben und vor allem nachfolgend weiter aufw√§rtszuschieben, so w√ľrde sich das Tageschart wieder entspannen. Es k√∂nnte direkt weiter aufw√§rts an das 38,2 % Retracement bzw. bis an die SMA20 (aktuell bei 42.648 Punkten) gehen.¬†

Solange der Dow Jones aber unter der SMA200 notiert, solange könnte sich erneute Schwäche einstellen. Diese könnte zunächst bis an das Wochentief der Vorwoche und nachfolgend bis an das 78,6 % Retracement gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†b√§risch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones Anfang M√§rz unter die SMA20 (aktuell bei 41.287 Punkten) gefallen ist und sich bis zum Wochenschluss der letzten Handelswoche nicht √ľber die SMA20 schieben hat k√∂nnen. Es ging im Handelsverlauf immer mal wieder an und √ľber diese Linie, von hier aus dann weiter in Richtung S√ľden. Am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones √ľber die SMA20 schieben und zwei kleinere gr√ľne Kerzen √ľber dieser Linie ausbilden.

Das Chartbild w√ľrde sich aufhellen, wenn es die Bullen zu Wochenbeginn schaffen, den Dow Jones √ľber der SMA20 zu halten, bzw. direkt weiter aufw√§rts an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 41.950 Punkten) zu schieben. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 in den letzten Handelswochen immer wieder ein Brett gewesen ist. Entsprechend w√ľrde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es der Dow Jones es schafft, sich √ľber die SMA50 zu schieben und verbindlich zu etablieren. Sollte die Bewegung gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das 38,2 % Retracement bzw. an die SMA200 (aktuell bei 43.705 Punkten) gehen.

Setzen sich aber die B√§ren erneut durch und gelingt es ihnen den Dow Jones erneut unter die SMA20 dr√ľcken, so w√ľrde sich das Chartbild dann wieder eintr√ľben, wenn der Index nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch  

Fazit:¬† Die aktuelle Schw√§che k√∂nnte sich so lange fortsetzen, wie der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA200 notiert. Erst wenn er sich wieder √ľber die SMA200 / SMA20 geschoben und etabliert hat, w√ľrde sich das Tageschart wieder etwa aufhellen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 41.299 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.313/15, bei 41.336/38, bei 41.352/54, bei 41.375/77, bei 41.392/94, bei 41.419/21, bei 41.444/46, bei 41.465/67, bei 41.486/88, bei 41.505/07, bei 41.529/31, bei 41.549/51, bei 41.570/72, bei 41.595/97, bei 41.615/17 und dann bei 41.635/37 Punkten anlaufen. √úber der 41.635/37 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele, bei 41.652/54, bei 41.670/72, bei 41.691/93, bei 41.715/17, bei 41.730/32, bei 41.755/57, bei 41.774/76, bei 41.796/98, bei 41.813/15, bei 41.839/41, bei 41.864/66, bei 41.889/91, bei 41.915/17, bei 41.938/40, bei 41.965/67, bei 41.990/92, bei 42.008/10, bei 42.028/30, bei 42.053/55, bei 42.078/80 bzw. bei 42.103/05 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 41.299 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte es abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 41.280/78, bei 41.259/57, bei 41.238/36, bei 41.218/16, bei 41.198/96, bei 41.169/67, bei 41.148/46, bei 41.123/21, bei 41.001/099, bei 41.076/74, bei 41.053/51, bei 41.030/28, bei 41.009/07, bei 40.985/83, bei 40.969/67, bei 40.948/46, bei 40.925/23, bei 40.906/04, bei 40.883/81 und dann bei 40.862/60 Punkten gehen. Unter der 40.862/60 Punkte-Marke k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 40.845/43, bei 40.819/17, bei 40.798/96, bei 40.770/68, bei 40.745/43, bei 40.721/19, bei 40.698/96, bei 40.675/73, bei 40.649/47, bei 40.628/26, bei 40.609/07, bei 40.585/83, bei 40.561/59, bei 40.538/36 bzw. bei 40.515/13 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der Kalenderwoche 12 / 2025: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

