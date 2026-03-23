Dow Jones Prognose KW 13 2026: Börse Aktuell - Schwächephase oder Erholung?

- Bärisches Gesamtbild
- Erholung nur bei Schlüsselmarken
- Kurzfristig leichte Entlastung möglich
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- Kurzfristig leichte Entlastung möglich
Die Börse aktuell zeigte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich schwächer. Der Dow Jones startete bei 46.837 Punkten und damit über dem Niveau der Vorwoche, konnte dieses Momentum jedoch nicht halten.
Nach einem kurzfristigen Anstieg bis über 47.400 Punkte setzte rasch Verkaufsdruck ein. Im weiteren Wochenverlauf dominierten Abgaben, die sich besonders zur Wochenmitte verstärkten. Der Index fiel kontinuierlich zurück und beendete die Woche nahe dem Tief bei 45.843 Punkten.
Damit setzte sich die negative Serie fort:
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Mehrere Verlustwochen in Folge
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Wochentief und Wochenhoch jeweils unter Vorwochenniveau
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Volatilität deutlich über dem Jahresdurchschnitt
Die Börse aktuell zeigt damit ein klar angeschlagenes Marktumfeld.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
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Bärisches Gesamtbild: Der Dow Jones bleibt unter der SMA200 und damit technisch angeschlagen – weitere Abgaben sind möglich.
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Erholung nur bei Schlüsselmarken: Eine Stabilisierung setzt erst ein, wenn wichtige Widerstände (SMA20/SMA200) zurückerobert werden.
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Kurzfristig leichte Entlastung möglich: Trotz Schwäche besteht eine Chance auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung innerhalb der aktuellen Range.
Dow Jones Prognose: Technische Lage bleibt angespannt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartanalyse Tageschart: Bärisches Gesamtbild
Die Dow Jones Prognose bleibt aus technischer Sicht weiterhin angeschlagen.
Der Index konnte zwar kurzfristig über die SMA200 steigen, scheiterte jedoch am 23,6 % Retracement und fiel anschließend wieder darunter zurück.
Wichtige Punkte:
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SMA200 aktuell bei ca. 46.795 Punkten unterschritten
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Rückkehr unter diese Marke verschlechtert das Chartbild
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Risiko weiterer Abgaben bleibt bestehen
Sollte die Schwäche anhalten, rücken folgende Ziele in den Fokus:
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38,2 % Retracement als erste Unterstützung
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Darunter Potenzial bis in den Bereich 44.500 Punkte
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50,0 % Retracement als nächster größerer Support
Eine nachhaltige Erholung wäre erst gegeben, wenn:
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Rückkehr über SMA200 gelingt
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zusätzlich das 23,6 % Retracement und die SMA20 überwunden werden
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4h-Chart: Kurzfristige Dow Jones Prognose ebenfalls bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigen Zeitfenster bestätigt sich die negative Tendenz der Börse aktuell:
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Rückfall unter SMA20 und SMA50
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Erholungen bleiben bislang schwach
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Widerstände werden nicht nachhaltig überwunden
Wichtige Marken:
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SMA20: ca. 46.123 Punkte
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SMA50: ca. 46.628 Punkte
Solange der Dow Jones unter diesen Linien notiert, bleibt die kurzfristige Prognose negativ.
Wichtige Unterstützungen und Widerstände
Widerstände:
46.027 / 46.168 / 46.329 / 46.548 / 46.667
46.955 / 47.132 / 47.458 / 47.970 / 48.466
Unterstützungen:
45.069 / 44.839 / 44.448 / 44.163
43.751 / 43.546 / 43.281 / 42.980
Dow Jones Prognose: Szenarien für die Börse aktuell
Bullisches Szenario (55 % Wahrscheinlichkeit)
Kann sich der Dow Jones stabil über 45.338 Punkten halten, sind folgende Bewegungen möglich:
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Schrittweise Erholung in Richtung 46.000 Punkte
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Weiteres Potenzial bis in den Bereich 46.100+ Punkte
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Entlastungsbewegung Richtung SMA200 denkbar
Entscheidend:
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Stabilisierung über kurzfristigen Supports
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Rückeroberung wichtiger Durchschnittslinien
Bärisches Szenario (45 % Wahrscheinlichkeit)
Scheitert der Index an der Stabilisierung, bleibt die Börse aktuell anfällig:
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Bruch der 45.432 Punkte aktiviert weitere Abgaben
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Ziele unter 45.000 Punkten wahrscheinlich
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Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich 44.500 Punkte möglich
Short Cut: Entscheidende Faktoren für die Dow Jones Prognose
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Unter SMA200 bleibt das Risiko auf der Unterseite dominant
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Erholungen sind aktuell technisch fragil
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Erst über SMA20 entsteht kurzfristige Entspannung
Erwartete Entwicklung: Börse aktuell mit Seitwärts-/Aufwärtstendenz
Für die kommenden Handelstage ergibt sich folgende Einschätzung:
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Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts
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Erwartete Wochenrange:
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Hoch: 45.855 bis 46.127 Punkte
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Tief: 44.712 bis 45.017 Punkte
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Fazit: Dow Jones Prognose bleibt vorsichtig
Die Börse aktuell befindet sich in einer kritischen Phase. Die technische Struktur hat sich eingetrübt, dennoch besteht kurzfristig die Chance auf eine Stabilisierung.
Entscheidend für die weitere Entwicklung:
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Rückeroberung der SMA200
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Verteidigung zentraler Unterstützungen
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Verhalten an den kurzfristigen Widerständen
Die Dow Jones Prognose bleibt damit insgesamt vorsichtig mit leichtem Erholungspotenzial, solange keine neuen Verkaufssignale generiert werden.
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FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse aktuell
Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für diese Woche?
Die Dow Jones Prognose zeigt aktuell ein angeschlagenes technisches Bild mit einer möglichen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung innerhalb der Range von ca. 44.700 bis 46.100 Punkten.
Warum ist die Börse aktuell schwach?
Die Börse aktuell steht unter Druck, da wichtige technische Marken wie die SMA200 unterschritten wurden und Gewinnmitnahmen nach vorherigen Anstiegen eingesetzt haben.
Welche Marken sind für den Dow Jones jetzt entscheidend?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 45.069 und 44.500 Punkten. Auf der Oberseite sind insbesondere 46.100 und die SMA200 entscheidend für eine nachhaltige Erholung.
Wann würde sich die Dow Jones Prognose verbessern?
Eine Verbesserung ergibt sich erst, wenn der Index die SMA200 zurückerobert und sich nachhaltig über kurzfristigen Widerständen wie der SMA20 stabilisiert.
Wie hoch ist das Risiko weiterer Kursverluste?
Solange der Dow Jones unter wichtigen Durchschnittslinien notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 44.500 Punkte bestehen.
Gibt es aktuell Chancen auf steigende Kurse?
Ja, kurzfristig besteht Potenzial für eine technische Gegenbewegung, sofern wichtige Unterstützungen halten und Kaufdruck zurückkehrt.
Welche Rolle spielen Unterstützungen und Widerstände?
Diese Marken dienen als Orientierung für mögliche Wendepunkte im Markt und sind entscheidend für die kurzfristige Handelsstrategie.
Ist die aktuelle Phase eher für kurzfristigen Handel geeignet?
Ja, aufgrund der erhöhten Volatilität und der Seitwärtsbewegung bietet die Börse aktuell eher Chancen für kurzfristige Trading-Setups als für langfristige Positionierungen.
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