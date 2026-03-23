Dow Jones Prognose KW 13 2026: Börse Aktuell - Schwächephase oder Erholung?

Das Wichtigste in Kürze Bärisches Gesamtbild

Erholung nur bei Schlüsselmarken

Kurzfristig leichte Entlastung möglich

Die Börse aktuell zeigte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich schwächer. Der Dow Jones startete bei 46.837 Punkten und damit über dem Niveau der Vorwoche, konnte dieses Momentum jedoch nicht halten. Nach einem kurzfristigen Anstieg bis über 47.400 Punkte setzte rasch Verkaufsdruck ein. Im weiteren Wochenverlauf dominierten Abgaben, die sich besonders zur Wochenmitte verstärkten. Der Index fiel kontinuierlich zurück und beendete die Woche nahe dem Tief bei 45.843 Punkten. Damit setzte sich die negative Serie fort: Mehrere Verlustwochen in Folge

Wochentief und Wochenhoch jeweils unter Vorwochenniveau

Volatilität deutlich über dem Jahresdurchschnitt Die Börse aktuell zeigt damit ein klar angeschlagenes Marktumfeld. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones 🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell Bärisches Gesamtbild: Der Dow Jones bleibt unter der SMA200 und damit technisch angeschlagen – weitere Abgaben sind möglich.

Erholung nur bei Schlüsselmarken: Eine Stabilisierung setzt erst ein, wenn wichtige Widerstände (SMA20/SMA200) zurückerobert werden.

Kurzfristig leichte Entlastung möglich: Trotz Schwäche besteht eine Chance auf eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung innerhalb der aktuellen Range. Dow Jones Prognose: Technische Lage bleibt angespannt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chartanalyse Tageschart: Bärisches Gesamtbild Die Dow Jones Prognose bleibt aus technischer Sicht weiterhin angeschlagen. Der Index konnte zwar kurzfristig über die SMA200 steigen, scheiterte jedoch am 23,6 % Retracement und fiel anschließend wieder darunter zurück. Wichtige Punkte: SMA200 aktuell bei ca. 46.795 Punkten unterschritten

Rückkehr unter diese Marke verschlechtert das Chartbild

Risiko weiterer Abgaben bleibt bestehen Sollte die Schwäche anhalten, rücken folgende Ziele in den Fokus: 38,2 % Retracement als erste Unterstützung

Darunter Potenzial bis in den Bereich 44.500 Punkte

50,0 % Retracement als nächster größerer Support Eine nachhaltige Erholung wäre erst gegeben, wenn: Rückkehr über SMA200 gelingt

zusätzlich das 23,6 % Retracement und die SMA20 überwunden werden YouTube Trading Videos 4h-Chart: Kurzfristige Dow Jones Prognose ebenfalls bärisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen Zeitfenster bestätigt sich die negative Tendenz der Börse aktuell: Rückfall unter SMA20 und SMA50

Erholungen bleiben bislang schwach

Widerstände werden nicht nachhaltig überwunden Wichtige Marken: SMA20: ca. 46.123 Punkte

SMA50: ca. 46.628 Punkte Solange der Dow Jones unter diesen Linien notiert, bleibt die kurzfristige Prognose negativ. Wichtige Unterstützungen und Widerstände Widerstände: 46.027 / 46.168 / 46.329 / 46.548 / 46.667

46.955 / 47.132 / 47.458 / 47.970 / 48.466 Unterstützungen: 45.069 / 44.839 / 44.448 / 44.163

43.751 / 43.546 / 43.281 / 42.980 Dow Jones Prognose: Szenarien für die Börse aktuell Bullisches Szenario (55 % Wahrscheinlichkeit) Kann sich der Dow Jones stabil über 45.338 Punkten halten, sind folgende Bewegungen möglich: Schrittweise Erholung in Richtung 46.000 Punkte

Weiteres Potenzial bis in den Bereich 46.100+ Punkte

Entlastungsbewegung Richtung SMA200 denkbar Entscheidend: Stabilisierung über kurzfristigen Supports

Rückeroberung wichtiger Durchschnittslinien Bärisches Szenario (45 % Wahrscheinlichkeit) Scheitert der Index an der Stabilisierung, bleibt die Börse aktuell anfällig: Bruch der 45.432 Punkte aktiviert weitere Abgaben

Ziele unter 45.000 Punkten wahrscheinlich

Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich 44.500 Punkte möglich Short Cut: Entscheidende Faktoren für die Dow Jones Prognose Unter SMA200 bleibt das Risiko auf der Unterseite dominant

Erholungen sind aktuell technisch fragil

Erst über SMA20 entsteht kurzfristige Entspannung Erwartete Entwicklung: Börse aktuell mit Seitwärts-/Aufwärtstendenz Für die kommenden Handelstage ergibt sich folgende Einschätzung: Tendenz: seitwärts bis leicht aufwärts

Erwartete Wochenrange: Hoch: 45.855 bis 46.127 Punkte Tief: 44.712 bis 45.017 Punkte

Fazit: Dow Jones Prognose bleibt vorsichtig Die Börse aktuell befindet sich in einer kritischen Phase. Die technische Struktur hat sich eingetrübt, dennoch besteht kurzfristig die Chance auf eine Stabilisierung. Entscheidend für die weitere Entwicklung: Rückeroberung der SMA200

Verteidigung zentraler Unterstützungen

Verhalten an den kurzfristigen Widerständen Die Dow Jones Prognose bleibt damit insgesamt vorsichtig mit leichtem Erholungspotenzial, solange keine neuen Verkaufssignale generiert werden. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse aktuell Was ist die aktuelle Dow Jones Prognose für diese Woche?

Die Dow Jones Prognose zeigt aktuell ein angeschlagenes technisches Bild mit einer möglichen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung innerhalb der Range von ca. 44.700 bis 46.100 Punkten. Warum ist die Börse aktuell schwach?

Die Börse aktuell steht unter Druck, da wichtige technische Marken wie die SMA200 unterschritten wurden und Gewinnmitnahmen nach vorherigen Anstiegen eingesetzt haben. Welche Marken sind für den Dow Jones jetzt entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 45.069 und 44.500 Punkten. Auf der Oberseite sind insbesondere 46.100 und die SMA200 entscheidend für eine nachhaltige Erholung. Wann würde sich die Dow Jones Prognose verbessern?

Eine Verbesserung ergibt sich erst, wenn der Index die SMA200 zurückerobert und sich nachhaltig über kurzfristigen Widerständen wie der SMA20 stabilisiert. Wie hoch ist das Risiko weiterer Kursverluste?

Solange der Dow Jones unter wichtigen Durchschnittslinien notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 44.500 Punkte bestehen. Gibt es aktuell Chancen auf steigende Kurse?

Ja, kurzfristig besteht Potenzial für eine technische Gegenbewegung, sofern wichtige Unterstützungen halten und Kaufdruck zurückkehrt. Welche Rolle spielen Unterstützungen und Widerstände?

Diese Marken dienen als Orientierung für mögliche Wendepunkte im Markt und sind entscheidend für die kurzfristige Handelsstrategie. Ist die aktuelle Phase eher für kurzfristigen Handel geeignet?

Ja, aufgrund der erhöhten Volatilität und der Seitwärtsbewegung bietet die Börse aktuell eher Chancen für kurzfristige Trading-Setups als für langfristige Positionierungen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.