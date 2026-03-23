Krypto Aktuell: Bitcoin Prognose - BTC unter Druck durch Märkte und geopolitische Risiken

Die Kryptowährungen stehen aktuell unter Druck. Bitcoin (BTC) fiel am Montag auf rund 68.000 USD und reagiert damit auf eine Kombination aus schwacher Stimmung an den globalen Aktienmärkten, einem stärkeren US-Dollar sowie deutlich steigenden Renditen von US-Staatsanleihen.

Im Rahmen von Krypto Aktuell verschiebt sich der Fokus der Investoren zunehmend auf den Energiesektor und die geopolitische Krise rund um die Straße von Hormus. Gleichzeitig sorgen steigende Mining-Kosten bei Bitcoin dafür, dass zusätzlicher Verkaufsdruck durch Miner entstehen könnte.

Makrofaktoren belasten den Kryptomarkt

Steigende Inflationsrisiken treiben die Anleiherenditen weiter nach oben. Kurzfristig führt dies zu verstärkten Absicherungsstrategien am Markt, da Investoren mit einer möglichen Rückkehr restriktiver Zentralbankpolitik rechnen.

Risikoanlagen – einschließlich Kryptowährungen – verlieren dadurch an Attraktivität.

Parallel dazu notiert Öl aktuell nahe 110 USD pro Barrel. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten verschärfen sich weiter. Aussagen aus den USA deuten darauf hin, dass Iran unter Zeitdruck steht, die Straße von Hormus wieder vollständig zu öffnen.

Teheran lehnt dies bislang ab und droht mit Gegenmaßnahmen, die kritische Infrastruktur in der Region betreffen könnten. Berichte deuten zudem auf mögliche militärische Operationen hin, die sich auf strategisch wichtige Ziele konzentrieren könnten, darunter Energieexportanlagen.

Bitcoin Prognose: Entkopplung vom S&P 500

Ein wichtiger Punkt in der aktuellen Bitcoin Prognose ist die sinkende Korrelation zum S&P 500. Diese liegt auf dem niedrigsten Stand seit 2020.

Bemerkenswert ist dabei:

Bitcoin begann seinen Abwärtstrend bereits vor der Korrektur am Aktienmarkt.

Das bedeutet:

Erholungen im Aktienmarkt könnten aktuell eher für Gewinnmitnahmen genutzt werden

Ein nachhaltiger Trendwechsel bei Bitcoin bleibt ohne eigene Aufwärtsdynamik unwahrscheinlich

Quelle: CryptoQuant

Bitcoin Bewertung: Annäherung an Akkumulationszonen

On-Chain-Daten zeigen, dass sich Bitcoin zunehmend Bewertungsniveaus nähert, die in früheren Bärenmärkten (2020 und 2022) als attraktiv galten.

Gleichzeitig stellt die aktuelle Kombination aus:

steigenden Ölpreisen

geopolitischen Risiken

makroökonomischem Druck

einen neuen Unsicherheitsfaktor dar.

Sollte es zu einer weiteren Verkaufswelle kommen, könnten sich laut aktueller Bitcoin Prognose Stabilisierungsbereiche um 45.000 USD herausbilden.

Quelle: CryptoQuant, TradingView

Technische Analyse: Bitcoin und Ethereum im Fokus

Bitcoin (BTC)

Bitcoin hat sich rund 10 % von seinem lokalen Hoch zurückgezogen und bewegt sich aktuell im Bereich von 68.000 USD.

Wichtige Marken:

Unterstützung: 60.000 USD

Widerstand: 75.000 USD

Ein Szenario ähnlich dem Bärenmarkt 2022 könnte eine weitere starke Abwärtsbewegung auslösen – mit einem möglichen Zielbereich um 45.000 USD.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 21.03.2026:

Ethereum (ETH)

Ethereum zeigt ebenfalls Schwäche. Eine dritte Abwärtsbewegung könnte den Kurs in Richtung 1.200 USD drücken, was einem erneuten Test der Tiefs aus 2022 entsprechen würde.

Ein Trendwechsel wäre erst bei einem Ausbruch über den EMA200 (ca. 2.900 USD) wahrscheinlich.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Krypto Aktuell bleibt von Unsicherheit geprägt

Die aktuelle Lage im Kryptomarkt wird stark von externen Faktoren dominiert.

Die Kombination aus:

geopolitischen Spannungen

steigenden Zinsen

schwacher Marktstimmung

spricht kurzfristig gegen eine nachhaltige Erholung.

Die Bitcoin Prognose bleibt daher vorsichtig, auch wenn sich langfristig interessante Einstiegsniveaus abzeichnen könnten.

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