Börse Aktuell: Entspannung im Nahostkonflikt treibt Märkte - DAX und globale Indizes deutlich im Plus

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Entspannung treibt Märkte

Kapital fließt aus sicheren Häfen

Energiesektor unter Druck trotz hoher Ölpreise

Die Börse aktuell zeigt eine klare Trendwende: Der Dollar-Index verliert deutlich (-0,6 %), nachdem Donald Trump eine fünftägige Verschiebung möglicher Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur angekündigt hat. Gleichzeitig verwies der US-Präsident auf konstruktive Gespräche beider Seiten über eine mögliche Deeskalation. Die Reaktion an den Finanzmärkten fiel unmittelbar aus: Die zuvor starke Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar ließ nach, während Risikoanlagen weltweit zulegten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börsennews: Globale Indizes profitieren von Entspannung Die aktuellen Börsennews zeigen eine breite Erholung an den Aktienmärkten: DAX (Deutschland): +2,7 % – stärkste Erholung unter den europäischen Indizes

EU50: +2,3 %

W20 (Polen): +0,5 %, gebremst durch Verluste bei Orlen (-4 %) Die Märkte reagieren vor allem auf die nachlassende Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten und möglichen Störungen der globalen Energieversorgung. Sektoren im Fokus: Banken stark, Energie unter Druck Gewinner: Bankensektor Bankaktien gehören zu den größten Gewinnern: PKO BP: +4 %

HSBC, UniCredit: jeweils +3,8 % Der Sektor profitiert von verbesserten Konjunkturaussichten und sinkender Risikoaversion. Verlierer: Energieunternehmen Shell: -3,5 %

BP: -4,1 %

Orlen: -4 % Der Rückgang der Ölpreise belastet kurzfristig die Energiebranche. Währungsmarkt: Dollar schwach, Pfund profitiert Am Devisenmarkt zeigt sich eine klare Gegenbewegung: GBPUSD: +0,5 % , stärkste Erholung nach vorherigem Abverkauf

EURUSD: +0,2 % auf 1,158

AUDUSD & NZDUSD: jeweils +0,2 %, trotz begrenzter globaler Wachstumsfantasie Der Rückgang des Dollars unterstreicht die abnehmende Nachfrage nach sicheren Anlagen. Ölmarkt und geopolitische Lage bleiben entscheidend Trotz der positiven Marktreaktion bleibt die Lage angespannt: Teheran bestreitet direkte Gespräche mit den USA

Ölpreis stabilisiert sich knapp unter 100 USD pro Barrel

Straße von Hormus weiterhin geschlossen Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Markterholung fragil bleibt und stark von weiteren geopolitischen Entwicklungen abhängt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Börse aktuell zwischen Erleichterung und Unsicherheit Die Börse aktuell reagiert positiv auf kurzfristige Entspannungssignale, doch die Risiken bleiben bestehen. Während Aktienmärkte und insbesondere der DAX deutlich zulegen, könnten steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen die Entwicklung schnell wieder drehen. Die kommenden Tage bleiben entscheidend für die weitere Richtung an den globalen Finanzmärkten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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