Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 25.11.24 🔴 Ausgeprägte Schwäche hält bis zum Wochenschluss

Wocheneinsch√§tzung zum Dow Jones f√ľr die KW 48 / 2024 (25.11.2024 - 29.11.2024)

‚Ėļ Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones¬†ūüĒī Index¬†Handelsideen¬†ūüĒī Dow Jones¬†Prognose & Ausblick

R√ľckblick: (18.11.2024 - 22.11.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 43.591 Punkten. Der Index notierte damit 604 Punkte unter der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 19 Punkte √ľber dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones lief am Montag zun√§chst in einer engen Range seitw√§rts weiter. Es ging am Dienstag im Zuge von Schw√§che knapp unter die 43.000 Punkte-Marke. Die Bullen konnten den Dow Jones aber rasch stabilisieren und wieder aufw√§rtsschieben. Am Abend waren die Verluste wieder ausgeglichen. Es hat aber bis zum Donnerstag gedauert, bis sich Kaufdruck eingestellt hat. Nach einer Konsolidierung im Fr√ľhhandel zu Freitag zogen die Notierungen weiter an. Der Dow Jones ging im Bereich seines Wochenhochs aus dem Handel. Der Dow Jones ging bei 44.388 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels ging es im Rahmen eines GAP up √ľber die 44.600 Punkte-Marke

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Niveau der Vorwoche als auch unter der 43.000 Punkte-Marke festgestellt. Nach einem Wochenverlust in der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochengewinn ausgewiesen. Die Range war zwar kleiner als in der Woche zuvor, sie lag aber √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir haben mit dem √úberschreiten der¬†44.178/80 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 44.195/97 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 43.003/01 Punkte-Marke deutlich nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†42.987/85 Punkten. ¬† ¬†

Dow Jones - Wie könnte es weitergehen:

Dow Jones Widerstände

44.447/92

44.547

44.702

44.858

45.648 

Dow Jones Unterst√ľtzung

44.429

44.119

44.062

43.905

43.869/08

43.795

43.669

43.454

43.367/31

43.216

43.018

42.989

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der Dow Jones hat die ersten beiden Handelstage der letzten Handelswoche zun√§chst zur√ľckgesetzt. Es ging im Zuge dessen bis an die SMA20 (aktuell bei 43.454 Punkten), wobei die Kerzenk√∂rper der Tageskerzen √ľber dieser Linie geblieben sind, was im Tageschart auch gut erkennbar ist. Ab der Wochenmitte hat das Kaufinteresse zugenommen, dass den Index wieder zur√ľck in Schlagdistanz zum ATH gebracht hat.

Unsere Interpretation des Tageschart hat sich damit nicht ver√§ndert. Solange der Dow Jones sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 halten kann, solange k√∂nnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen. Der Index hat jetzt die Chance die 45.000 Punkte und dar√ľber die 45.280/350 Punkte zu erreichen.

Kann sich der Dow Jones aber im Rahmen von Schw√§che nicht sp√§testens im Bereich der SMA20 erholen und wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so k√∂nnten sich die R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 42.989 Punkten) ausdehnen. Sollte die SMA50 angelaufen werden, so w√ľrde das Chartbild den bullischen Grundton verlieren, sollte sich der Index unter dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Index hat sich zun√§chst √ľber der SMA20 (aktuell bei 43.905 Punkten) halten k√∂nnen und ist an dieser Durchschnittslinie aufw√§rtsgelaufen. Im Zuge von Schw√§che wurden die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 43.795 Punkten) aufgegeben. Der Dow Jones konnte sich im Bereich der SMA200 (aktuell bei 43.216 Punkten) aber stabilisieren. Es hat eine Zeitlang gedauert, bis die Bullen die Kraft gehabt haben, den Index wieder √ľber die SMA20 zu schieben. An dieser Linie ging es einige Tage entlang. Ende der letzten Handelswoche setzte der Dow Jones zum Sprung an. Es ging dynamisch und mit Momentum √ľber die SMA50, √ľber der sich der Index dann hat festsetzen k√∂nnen. Es ging im weiteren Handelsverlauf dynamisch aufw√§rts. Im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Wochenbeginn konnte sich der Dow Jones √ľber die 44.600 Punkte-Marke schieben. Die SMA20 hat die SMA50 von unten durchsto√üen, was als bullisches Momentum zu interpretieren ist.

Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen den Dow Jones √ľber der SMA20 zu halten, solange sind jederzeit neue Hoch denkbar und m√∂glich.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnen diese sich im Bereich der SMA20 stabilisieren. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch 

Fazit:¬† Das Tageschart ist weiterhin bullisch zu interpretieren. Solange sich der Dow Jones per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange sind jederzeit neue Hochs denkbar und m√∂glich.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Dow Jones: Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den Dow Jones √ľber der 44.644 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Dow Jones unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.659/61, bei 44.678/80, bei 44.697/99, bei 44.715/17, bei 44.733/35, bei 44.751/53, bei 44.775/77, bei 44.791/93, bei 44.818/20, bei 44.836/38, bei 44.852/54, bei 44.870/72, bei 44.889/91, bei 44.911/13 und dann bei 44.928/30 Punkten anlaufen. √úber der 44.928/30 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.947/49, bei 44.966/68, bei 44.981/83, bei 44.997/99, bei 45.012/14, bei 45.033/35, bei 45.050/52, bei 45.068/70, bei 45.085/87, bei 45.101/03, bei 45.118/20, bei 45.136/38 bzw. bei 45.155/57 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht √ľber der 44.646 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 44.628/26, bei 44.610/08, bei 44.583/81, bei 44.566/64, bei 44.550/48, bei 44.535/33, bei 44.520/18, bei 45.505/03, bei 44.488/86, bei 44.469/67, bei 44.453/51, bei 44.437/35, bei 44.419/17, bei 44.399/97, bei 44.379/77, bei 44.358/56, bei 44.339/37 und dann bei 44.315/13 Punkten laufen. Unter der 44.315/13 Punkte-Marke w√§ren unsere Anlaufziele bei 44.299/97, bei 44.280/78, bei 44.263/61, bei 44.245/43, bei 44.228/26, bei 44.210/08, bei 44.190/88, bei 44.169/67, bei 44.150/48, bei 44.131/29, bei 44.115/13, bei 44.097/95, bei 44.081/79, bei 44.069/67, bei 44.052/50 bzw. bei 44.033/31 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der 48 / 2024: seitwärts / aufwärts*

*in Bezug zum Vorwochenschluss

