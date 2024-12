Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Dow Jones

Dow Jones Rückblick:

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 44.975 Punkten. Der Index notierte damit 329 Punkte über der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 76 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich bis zum Montagnachmittag aufwärtsschieben. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurden sämtliche Gewinne wieder abgegeben. Nach einer Seitwärtsphase bis Dienstagnachmittag ging es zunächst weiter abwärts. Die Bullen schritten im Bereich der 44.679 Punkte ein und schoben den Index sukzessive aufwärts. Nachdem sich am Mittwochnachmittag zunächst etwas Vola eingestellt hat, schafften es die Bullen am Mittwochabend ein neues ATH zu formatieren. Der Dow Jones konnte sich zunächst über der 45.000 Punkte-Marke festsetzen, gab im weiteren Handelsverlauf am Donnerstag weiter nach. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung am Freitag setzte sich am Nachmittag wieder Schwäche durch, die bis zum Abend angedauert hat. Der Index ging im Bereich seines Wochentiefs bei 44.697 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zu Beginn des Wochenhandels gaben die Notierungen weiter moderat nach.

Dow Jones WKN 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: DJI

Dow Jones Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Dow Jones ist in der letzten Handelswoche nicht weiter angestiegen. Er hat seinen letzten Anstieg vielmehr weiter kontrolliert. Im Tageschart ist erkennbar, dass es in den letzten zwei Handelswochen übergeordnet seitwärts ging, wobei sich Ende der letzten Handelswoche moderate Schwäche eingestellt hat. Der Index hat sich aber übergeordnet über der 44.500 Punkte-Marke festsetzen können.

An unserer Einschätzung zum Tageschart hat sich nichts verändert. Solange der Dow Jones sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 44.415 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen. Der Index hat jetzt die Chance die 45.260/280 Punkte und darüber die 45.440/460 Punkte zu erreichen.

Kann sich der Dow Jones aber im Rahmen von Schwäche nicht spätestens im Bereich der SMA20 erholen und wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so könnten sich die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 43.491 Punkten) ausdehnen. Sollte die SMA50 angelaufen werden, so würde das Chartbild den bullischen Grundton verlieren, sollte sich der Index unter dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4-Stundenchart:

Der Index hat sich bis Wochenmitte der letzten Handelswoche über der SMA20 (aktuell bei 44.908 Punkten) halten können. Dies ist im Chart sehr gut herauszulesen. In der zweiten Wochenhälfte ging es im Zuge der Schwäche sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 44.916 Punkten). Zum Wochenschluss hin hat der Dow Jones auch den Kontakt zu diesen beiden Durchschnittslinien verloren. Das Chartbild ist zwar nach wie vor neutral zu interpretieren, hat aber einen bärischen Anklang.

Die Bullen stehen jetzt vor der Herausforderung, dass sie den Index wieder an und über die SMA20 / SMA50 schieben und vor allem nachfolgend festsetzen müssen. Erst wenn dies abgebildet ist könnte es wieder zu neuen Hochs gehen, bzw. die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind. Im Chart ist aber erkennbar, dass die Dynamik in den letzten beiden Handelstagen sehr zu wünschen hat lassen. Somit sollten die Kursmuster, sollten diese beiden Durchschnittslinien in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, engmaschig beobachtet werden. Ob sich eine Bewegung über diese beiden Linien einstellt, bleibt abzuwarten.

Setzt sich die Schwäche in den kommenden Handelstagen weiter fort, so könnte es übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 43.731 Punkten) gehen. Spätestens hier sollte der Dow Jones einen Richtungswechsel abbilden. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie beim letzten Rücksetzer ein belastbarer Support gewesen ist.

Fazit: An der Interpretation des Tageschart hat sich zur letzten Einschätzung nichts geändert. Das Tageschart ist weiterhin bullisch zu interpretieren. Solange sich der Dow Jones per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange sind jederzeit neue Hochs denkbar und möglich. Das 4h Chart deutet aber eine gewisse Schwäche an, die sich noch übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 ausdehnen könnte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Dow Jones - Ausblick für heute:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 44.665 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Dow Jones unsere nächsten Anlaufziele bei 44.681/83, bei 44.701/03, bei 44.720/22, bei 77.739/41, bei 44.762/64, bei 44.789/91, bei 44.815/17, bei 44.837/39, bei 44.855/57, bei 44.874/76, bei 44.891/93, bei 44.913/15, bei 44.934/36, bei 44.957/59, bei 44.979/81, bei 44.997/99 und dann bei 45.012/14 Punkten laufen. Über der 45.012/14 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 45.033/35, bei 45.050/52, bei 45.068/70, bei 45.085/87, bei 45.101/03, bei 45.118/20, bei 45.136/38, bei 45.155/57, bei 45.173/75, bei 45.191/93, bei 45.211/13, bei 45.228/30 bzw. bei 45.244/47 Punkten erreichbar.

Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 44.665 Punkte-Marke halten, so könnte der Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 44.634/32, bei 44.615/13, bei 44.599/97, bei 44.581/89, bei 44.562/62, bei 44.539/37, bei 44.520/18 Punkten, bei 45.505/03, bei 44.488/86, bei 44.469/67, bei 44.453/51, bei 44.437/35 und dann bei 44.419/17 Punkten laufen. Unter der 44.419/17 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 44.399/97, bei 44.379/77, bei 44.358/56, bei 44.339/37, bei 44.315/13, bei 44.299/97, bei 44.280/78, bei 44.263/61, bei 44.245/43, bei 44.228/26, bei 44.205/03, bei 44.184/82, bei 44.165/63, bei 44.148/46, bei 44.127/25 bzw. bei 44.108/06 Punkten gehen.

