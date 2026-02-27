EURUSD Prognose: Seitwärtsphase vor US-Daten – Chart des Tages im Fokus

- Seitwärtsphase dominiert
- Inflationsdaten im Fokus
- Geldpolitik bleibt entscheidend
- Seitwärtsphase dominiert
- Inflationsdaten im Fokus
- Geldpolitik bleibt entscheidend
EURUSD Prognose: Konsolidierung vor US-Daten – Chart des Tages
Das Währungspaar EUR/USD notiert aktuell im Bereich von 1,1793 und zeigt eine moderate Volatilität. Die Marktteilnehmer reagieren auf neue Konjunkturdaten aus Europa sowie auf die bevorstehende Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise.
► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
Im Mittelpunkt der EURUSD Prognose steht derzeit eine anhaltende Seitwärtsbewegung. Die Impulse aus Inflationszahlen und geldpolitischen Signalen reichen bislang nicht aus, um einen nachhaltigen Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne auszulösen. Anleger bleiben vorsichtig und beobachten sowohl die Risikoaversion an den Märkten als auch die Erwartungen hinsichtlich der weiteren Schritte von EZB und Fed.
Chart des Tages: EUR/USD im Konsolidierungsmodus
Im heutigen Chart des Tages zeigt sich EUR/USD weiterhin in einer engen Range rund um 1,1793. Kurzfristige Schwankungen bleiben begrenzt, da entscheidende Impulse aus Deutschland und den USA noch ausstehen.
Technisch betrachtet befindet sich das Paar in einer Konsolidierungsphase, die typischerweise auf eine bevorstehende stärkere Bewegung hindeutet. Ob diese nach oben oder unten erfolgt, dürfte maßgeblich von den anstehenden Inflations- und Erzeugerpreisdaten abhängen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Was bewegt den EUR/USD heute?
Inflation und BIP-Daten aus Europa
In Frankreich und Spanien wurden vorläufige Inflationsdaten veröffentlicht.
In Frankreich stieg der VPI im Monatsvergleich um 0,7 % und im Jahresvergleich um 1,0 %. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex legte im Monatsvergleich um 0,8 % und im Jahresvergleich um 1,1 % zu und lag damit über den Erwartungen. Dies deutet auf eine leichte Beschleunigung des Preisdrucks hin.
In Spanien erhöhte sich der VPI im Jahresvergleich um 2,3 %, der harmonisierte Index um 2,5 % im Jahresvergleich – ebenfalls über den Prognosen.
Das französische Bruttoinlandsprodukt wuchs im vierten Quartal um 0,2 % im Quartalsvergleich. Die Konsumausgaben stiegen im Monatsvergleich um 0,5 %. Insgesamt bestätigen die Daten ein stabiles, wenn auch moderates Wachstum.
In Deutschland warten die Märkte auf die offiziellen Zahlen zum VPI und zum harmonisierten Verbraucherpreisindex. Frühindikatoren aus einzelnen Bundesländern deuten auf eine leichte Abschwächung des Preisdrucks hin. Die Inflation bleibt im Jahresvergleich bei rund 2,1 % und sorgt damit für eine moderate Unterstützung des Euro im Vorfeld möglicher EZB-Reaktionen.
US-Erzeugerpreise im Fokus
Um 14:30 Uhr dt. Zeit werden die US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg von 0,3 % im Monatsvergleich nach zuvor 0,5 %. Im Jahresvergleich wird ein Plus von rund 2,6 % prognostiziert.
Sollten die Daten im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen, könnte der US-Dollar nachgeben und EUR/USD Auftrieb erhalten. Fallen die Zahlen hingegen stärker aus, dürfte dies den Dollar stützen und Druck auf das Währungspaar ausüben.
Für die kurzfristige EURUSD Prognose sind diese Daten damit entscheidend.
YouTube Trading Videos
Risikoaversion und Marktstimmung
Trotz der moderaten Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar bleibt die Stimmung an den Märkten vorsichtig. Die Kombination aus Inflationsdaten, geldpolitischer Unsicherheit und globaler Risikoaversion verhindert bislang eine klare Trendbildung.
Der EUR/USD verharrt daher weiterhin in einer engen Handelsspanne.
Fed- und EZB-Erwartungen als zentraler Faktor der EURUSD Prognose
Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed geldpolitisch unabhängig agiert und Zinssenkungen nicht abrupt erfolgen. Dies verleiht dem US-Dollar eine gewisse Stabilität, begrenzt jedoch gleichzeitig starke Bewegungen.
Auf europäischer Seite sprechen stabile Inflations- und Wachstumsdaten dafür, dass die EZB ihren vorsichtigen Kurs bei Zinsanpassungen beibehält.
Solange sich an dieser Konstellation nichts ändert, dürfte der EUR/USD im Rahmen seiner Konsolidierung bleiben – mit erhöhter Ausbruchsgefahr bei überraschenden Inflations- oder Erzeugerpreisdaten.
Fazit der EURUSD Prognose:
Der Markt befindet sich in einer abwartenden Haltung. Der heutige Chart des Tages zeigt eine klare Seitwärtsphase, die auf neue Impulse wartet. Die US-Erzeugerpreise und die deutschen Inflationsdaten könnten den nächsten Richtungsimpuls liefern.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Eskalation im Persischen Golf belastet Märkte weltweit (03.03.2026)
US Börsenstart: Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 brechen ein
Snowflake Aktie mit KI-Boost: Jetzt Aktien kaufen trotz Kursrücksetzer? ❄️
DAX fällt um 3 %🚨📉
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.