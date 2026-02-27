Goldpreis aktuell: Ist der Gold-Bullenlauf zurück?

📈 Gold Aktuell notierte heute morgen bei rund 5.200 US-Dollar pro Unze und zeigt damit trotz starkem US-Dollar bemerkenswerte Stabilität. Der Rückgang vom Allzeithoch bei rund 5.600 US-Dollar beträgt derzeit nur etwa 8 %. Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Beginnt hier die nächste Aufwärtsbewegung beim Goldpreis?

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Fundamentale Unterstützung für den Goldpreis

Mehrere Faktoren stützen den Goldpreis aktuell:

Anhaltende geopolitische Spannungen weltweit

Fortgesetzte Goldkäufe und Diversifizierung der Reserven durch Zentralbanken

Hohe Absicherungsnachfrage trotz globalem Aktienboom

Starkes Privatanlegerinteresse in Asien

Zuflüsse in physisches Gold und Gold-ETFs

Diese Kombination sorgt weiterhin für eine stabile fundamentale Nachfrage und spricht dafür, dass Gold als sicherer Hafen gefragt bleibt.

Technische Analyse: Wichtige Kursmarken im Überblick

Ein Blick auf den Chart zeigt: Der Goldpreis hat sich schnell vom Einbruch Ende Januar/Anfang Februar erholt und steuert erneut wichtige Widerstandsbereiche an.

📌 Widerstände

5.250 USD – erstes bedeutendes Widerstandsniveau

71,6 % Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtsimpulses

Lokale Hochs als kurzfristige Hürde

Nach dem Anstieg auf 5.250 USD kühlte sich die Nachfrage leicht ab.

📌 Unterstützungen

5.130 USD – 61,8 % Fibonacci-Retracement

5.100 USD – kurzfristige Schlüsselmarke

5.000 USD – wichtige psychologische und technische Untergrenze

Der Goldpreis bewegt sich aktuell in einer engen Handelsspanne zwischen 5.100 und 5.250 USD.

Gold Aktuell: Ausbruch oder Rücksetzer?

Eine nachhaltige Rückkehr über die Marke von 5.200 USD könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Goldpreis erneut die lokalen Hochs testet – mit Potenzial für einen Ausbruch in Richtung neuer Rekordstände.

Fällt der Goldpreis hingegen unter 5.100 USD, könnte sich der Abwärtsdruck verstärken und eine tiefere Korrektur einleiten.

Fazit: Goldpreis bleibt technisch spannend

Gold Aktuell befindet sich in einer entscheidenden Phase. Fundamentale Faktoren sprechen weiterhin für Stabilität, während die technische Lage einen möglichen Ausbruch vorbereitet. Die Zone um 5.200 USD bleibt kurzfristig richtungsentscheidend.

Anleger sollten insbesondere die Marken bei 5.100 USD und 5.000 USD im Blick behalten, da diese über die weitere Dynamik beim Goldpreis entscheiden könnten.

GOLD-Charts (D1-, H1-Intervalle)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

