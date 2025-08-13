EILMELDUNG: Brent reagiert auf den Bericht der EIA zu den Lagerbeständen

Die neuesten Zahlen der US-Energiebehörde (EIA) sorgen für Bewegung im Ölmarkt und sind für Trader und Analysten von „Brent Aktuell“ von großer Relevanz. Die folgenden Daten liefern wichtige Einblicke in die aktuelle Angebotslage und beeinflussen die Brent-Preisentwicklung unmittelbar. ►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl 📊 EIA-Rohöllagerbestände (Crude Oil Inventories) Aktuell: +3.036 Mio. Barrel

Prognose: -0.912 Mio. Barrel

Vorwoche: -3.029 Mio. Barrel Ein deutlich höherer Lageraufbau als erwartet – ein bearishes Signal für den Ölmarkt, das auch den Preis von Brent-Rohöl unter Druck setzen kann. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⛽ EIA-Benzinlagerbestände (Gasoline Inventories) Aktuell: -0.792 Mio. Barrel

Prognose: -0.724 Mio. Barrel

Vorwoche: -1.323 Mio. Barrel Der Rückgang fiel etwas stärker aus als prognostiziert – ein leicht bullishes Signal, das aber im Brent-Kontext nur begrenzte Wirkung zeigt. 🛢️ EIA-Destillatbestände (Distillate Inventories) Aktuell: +0.714 Mio. Barrel

Prognose: +1.25 Mio. Barrel

Vorwoche: -0.565 Mio. Barrel Der Aufbau blieb hinter den Erwartungen zurück, was die Versorgungsängste bei Destillaten leicht dämpfen könnte. 📍 Cushing-Lagerbestände (Crude Cushing Inventories) Aktuell: +0.045 Mio. Barrel

🔎 Fazit – Brent News im Überblick Die aktuellen EIA-Zahlen liefern gemischte Signale, wobei vor allem der überraschend starke Aufbau der Rohöllager die „Brent Aktuell"-Berichterstattung dominieren dürfte. Trader sollten kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen, da sich diese Daten direkt auf die Preisentwicklung von Brent-Rohöl auswirken. Bleiben Sie dran für weitere Brent News und Marktupdates – hier erhalten Sie regelmäßig relevante Informationen zur weltweiten Rohölentwicklung.

