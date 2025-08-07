📉 DAX Prognose nach schwachen Produktionsdaten im Juni 2025 08:00 Uhr dt. Zeit – Deutschland – Industrieproduktion Juni 2025 Die deutsche Industrieproduktion ist im Juni 2025 überraschend stark um -1,9 % im Monatsvergleich gefallen (Prognose: -0,4 %; Vormonat: +1,2 %). Diese Entwicklung belastet die DAX Prognose für die kommenden Monate erheblich. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Besonders betroffen waren die Herstellung von Maschinen und Ausrüstungen, pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln. Auch die energieintensiven Branchen meldeten einen spürbaren Rückgang. Eine zusätzliche Belastung stellte die Abwärtskorrektur der Vormonatsdaten im Automobilsektor dar, was die Gesamtsituation weiter verschärfte. In der Summe ist das Produktionsniveau nun wieder auf dem Stand der frühen COVID-19-Pandemie – ein alarmierendes Signal für die deutsche Konjunktur und ein zentraler Punkt in jeder aktuellen DAX Analyse. 📈 DAX Aktuell: Trotz schwacher Daten mit Zugewinnen Trotz der enttäuschenden Daten verzeichnete der DAX (DE40) im frühen Handel Kursgewinne, getragen von einer allgemein positiven Marktdynamik. Der EUR/USD gab hingegen leicht nach, was auf eine gemischte Marktreaktion hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

