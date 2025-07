EILMELDUNG DAX: Gemischte PMI-Daten aus Deutschland und Frankreich

Deutschland: Vorläufiger PMI für das verarbeitende Gewerbe: 49,2 (erwartet: 49,5; zuvor: 49,0)

Vorläufiger PMI für Dienstleistungen: 50,1 (erwartet: 50; zuvor: 49,7) Frankreich Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Vorläufiger PMI für das verarbeitende Gewerbe: 48,4 (erwartet: 48,4; zuvor: 48,1)

Vorläufiger PMI für Dienstleistungen: 49,7 (erwartet: 49,6; zuvor: 49,6) Der deutsche Composite-PMI entsprach weitgehend den Erwartungen, wobei der Dienstleistungssektor den ersten Anstieg der Auftragseingänge seit fast einem Jahr verzeichnete. Das verarbeitende Gewerbe bleibt zwar unter 50, baut aber seine Produktion weiter aus und verzeichnet steigende Exportaufträge, was auf eine vorsichtige Erholung hindeutet. Der Inflationsdruck lässt ebenfalls nach, unterstützt durch einen stärkeren Euro. Die HCOB-Ökonomen halten an ihrer Prognose eines „relativ soliden Wachstums” für das dritte Quartal fest, das sowohl vom Industrie- als auch vom Dienstleistungssektor getragen wird. Umgekehrt blieben die französischen PMIs trotz geringfügiger Verbesserungen größtenteils unter der 50-Punkte-Schwelle, die eine Kontraktion anzeigt. Während die Dienstleistungsaktivitäten ein 11-Monats-Hoch erreichten, gingen die Auftragseingänge deutlich zurück und das Geschäftsklima sank auf den niedrigsten Stand seit November letzten Jahres. HCOB hebt die anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Belastungen hervor, wobei die Unsicherheit im Inland aufgrund der Sparvorschläge und der weltweite Handelsprotektionismus die Aussichten trüben. Trotz dieser Veröffentlichungen haben weder der EURUSD noch der DAX-Index nennenswerte Reaktionen gezeigt. Diese verhaltene Reaktion ist wahrscheinlich auf die deutlichen Gewinne vom Vortag zurückzuführen, die darauf hindeuten, dass ein Großteil der positiven Stimmung bereits eingepreist sein dürfte. Die Märkte warten möglicherweise auf weitere Impulse. Es sei daran erinnert, dass die EZB am frühen Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird, die für die nächste Entwicklung des Euro und der europäischen Indizes von entscheidender Bedeutung sein dürfte. Der DAX / DE40 bleibt vor der Entscheidung der EZB, die für die nächsten Schritte entscheidend sein dürfte, nahe seinem Allzeithoch. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 18: Verluste an der Börse managen und begrenzen! - Alles zum Risikomanagement

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.