EILMELDUNG: Die Schweiz rutscht erstmals seit 2021 in die Deflation

VPI-Rate für Mai: -0,1 % im Jahresvergleich (Prognose: -0,1 % und zuvor: 0,0 %) VPI monatlich: 0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % und zuvor: 0,0 %) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Schweizer VPI rutscht erstmals seit 2021 in die Deflation Der Verbraucherpreisindex (VPI) der Schweiz ist erstmals seit 2021 in den deflationären Bereich gerutscht, obwohl die Zahlen weitgehend den Markterwartungen entsprachen. Bei ihrer bevorstehenden Sitzung im Juni wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) aller Voraussicht nach die Zinsen senken, wodurch der Leitzins auf null sinken würde. Die Märkte preisen derzeit zwei Zinssenkungen für dieses Jahr ein. Quelle: Bloomberg Finance LP Das Währungspaar EUR/CHF hat kaum auf die heutigen Inflationsdaten reagiert und bleibt aus Sicht des bisherigen Jahresverlaufs auf einem relativ niedrigen Niveau. Der Schweizer Franken wurde zuletzt als sichere Währung angesehen, was zu seiner Aufwertung geführt hat. Diese Stärkung ist für die Zentralbank nicht günstig, die erneut vor der Herausforderung steht, die Deflation zu bekämpfen. Der EUR/CHF konsolidiert sich derzeit innerhalb einer Dreiecksformation, wobei die Unterstützung bei etwa 0,93 liegt. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

