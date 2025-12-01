EURUSD Prognose & Forex Aktuell: PMI-Daten aus Europa belasten Euro – Marktanalyse

Das Wichtigste in Kürze Eurozonen-PMI fällt auf Fünf-Monats-Tief

Spanien und Italien stützen die Region

Stimmungsaufhellung trotz Schwäche

Wichtige Konjunkturdaten am Vormittag (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:15 Uhr – Spanien (PMI November) HCOB Manufacturing PMI: 51,5 (Prognose 52,3; vorher 52,1) 08:45 Uhr – Schweiz (PMI) procure.ch Manufacturing PMI: Prognose 48,6; vorher 48,2 08:45 Uhr – Italien (PMI November) HCOB Manufacturing PMI: 50,6 (Prognose 50,1; vorher 49,9) 08:50 Uhr – Frankreich (PMI November) HCOB Manufacturing PMI: 47,8 (Prognose 47,8; vorher 48,8) 08:55 Uhr – Deutschland (PMI November) HCOB Manufacturing PMI: 48,2 (Prognose 48,4; vorher 49,6) 09:00 Uhr – Eurozone (PMI November) HCOB Eurozone Manufacturing PMI: 49,6 (Prognose 49,7; vorher 50,0) Marktinterpretation – Bedeutung für EUR/USD Die aktuellen PMI-Daten zeigen ein gemischtes, insgesamt jedoch belastendes Bild für den Euro, was die EURUSD Prognose kurzfristig dämpft: Die Eurozonen-Industrie fällt auf ein Fünf-Monats-Tief , geprägt von rückläufigen Aufträgen und Produktion.

Frankreich und Deutschland , die Schwergewichte der Region, verzeichnen aufgrund von politischer Unsicherheit und Reformskepsis eine erneute Kontraktion .

Spanien bleibt hingegen bereits den siebten Monat in Folge im Wachstum .

Italien kehrt in die Expansion zurück, unterstützt durch steigende Aufträge. Trotz der schwachen Gesamtleistung zeigen die Daten eine zunehmende Geschäftsstimmung, besonders in Frankreich und Deutschland. Diese Verbesserung könnte die wirtschaftliche Aktivität über die kommenden Monate stabilisieren – ein Faktor, der mittel- bis langfristig Einfluss auf die EURUSD Prognose und die allgemeine Forex Aktuell Marktdynamik haben dürfte. Ausblick für Trader – Was bedeutet das für EUR/USD? Kurzfristig üben die schwächeren PMI-Daten Abwärtsdruck auf den Euro aus, da sie die Wahrscheinlichkeit weiterer wirtschaftlicher Schwäche signalisieren.

Mittelfristig könnte der leichte Stimmungsanstieg jedoch eine Basis für Erholung schaffen – insbesondere wenn sich die Lage in Deutschland und Frankreich stabilisiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Der EUR/USD bleibt anfällig für weitere Schwankungen, wobei Marktteilnehmer aufmerksam auf künftige Eurozonen-Daten und US-Konjunkturindikatoren blicken sollten.

