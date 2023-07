EILMELDUNG: EUR fällt nach EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte!

Die Europäische Zentralbank gab heute um 14:15 Uhr ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt. Genau wie bei der gestrigen Entscheidung des Offenmarktausschusses hat die EZB die Märkte nicht überrascht und die Erwartungen erfüllt. Die Zinssätze wurden um 25 Basispunkte auf 3,75% für die Einlagefazilität und auf 4,25% für den Hauptrefinanzierungssatz angehoben. Eine solche Entscheidung war allgemein erwartet worden, und die Märkte interessierten sich mehr für das, was als Nächstes kommt - wird die EZB die Zinssätze weiter erhöhen oder war dies die letzte Erhöhung? Dazu gab es in der Erklärung keine Hinweise, und die Anleger werden die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Lagarde um 14:45 Uhr BST abwarten müssen. Aus der Erklärung geht hervor, dass die EZB nach wie vor davon ausgeht, dass die Inflation zu lange zu hoch bleibt, und dass die Bank sicherstellen wird, dass die Zinssätze ausreichend restriktiv sind. Künftige Entscheidungen werden von den Daten abhängen, und der EZB-Rat ist bereit, alle Instrumente bei Bedarf anzupassen. Die EZB hat auch beschlossen, die Verzinsung der Mindestreserven auf 0 % zu ändern, aber die Einzelheiten dieser Änderung werden um 15:45 Uhr bekannt gegeben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Marktreaktion zeigte, dass die Entscheidung als dovish angesehen wurde - der EUR gab nach, während die Aktien ihre Gewinne ausbauten. EURUSD testete die Marke von 1,11, konnte sie aber nicht überwinden, während DE30 weiter über die Marke von 16.400 Pkt. stieg. EURUSD leidet unter der Entscheidung der EZB. Quelle: xStation5 von XTB ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich! XTB setzt auf IHRE Stimme!

Hier Abstimmen - und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern ein Apple iPad PRO, ein Apple iPhone 14 und vieles mehr.

- und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern ein Apple iPad PRO, ein Apple iPhone 14 und vieles mehr. Viele Gründe sprechen für die Wahl von XTB: Unsere BESTE Trading App für Deutschland; die ECHTE Aktien-Flatrate, deutsche & US Aktien kommissionsfrei handeln (bis 100.000 EUR/Monat) und unser BESTES Index-Handelsangebot für den deutschen Leitindex: DURCHGEHEND kommissionsfreier Handel in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.