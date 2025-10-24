EURGBP Prognose: Britische PMI-Daten stützen das Pfund – Forex Aktuell Oktober 2025

Das Wichtigste in Kürze 📈 Britische Wirtschaft stabilisiert sich leicht

💷 Positiver Impuls für das Pfund

🧾 Vorsichtiger Optimismus im Forex-Markt

EURGBP Prognose & Forex Aktuell: Britische Wirtschaft zeigt leichte Erholung dank positiver PMI-Daten 10:30 Uhr dt. Zeit, Vereinigtes Königreich – Die neuesten PMI-Daten für Oktober zeichnen ein leicht optimistisches Bild für die britische Wirtschaft und damit auch für die EURGBP Prognose. S&P Global Services PMI: 51,1 (Prognose 51,0; vorher 50,8)

S&P Global Manufacturing PMI: 49,6 (Prognose 46,6; vorher 46,2)

S&P Global Composite PMI: 51,1 (Prognose 50,6; vorher 50,1) Der britische private Sektor verzeichnete im Oktober ein moderates Wachstum. Der Composite PMI stieg auf 51,1, was auf eine zweite Wachstumsperiode in Folge hinweist. Besonders positiv: Der verarbeitende Sektor expandierte erstmals seit einem Jahr – ein Signal für eine mögliche Trendwende im Forex-Markt und ein Faktor, der die EURGBP Prognose kurzfristig stützen könnte. ►EURGBP ISIN: EU0009653088 | WKN: 965308 | TICKER: EUR/GBP Das Wachstum wurde durch eine stärkere Binnen­nachfrage und Lageraufstockungen angetrieben, während schwächere Exporte aufgrund von US-Zöllen und globaler Nachfrageschwäche weiterhin belasten. Beschäftigungsverluste gingen zurück, und die Eingangskosteninflation fiel auf ein Elfmonatstief – begünstigt durch günstigere Rohstoffe und ein stärkeres Pfund. Allerdings blieben Lohn- und Energiekosten hoch. Die Ausgangspreisinflation sank auf den niedrigsten Stand seit Juni. Laut Chris Williamson von S&P Global könnte die britische Wirtschaft im September ihren Tiefpunkt erreicht haben. Dennoch bleibt das Wachstum schwach, mit einem geschätzten BIP-Zuwachs von rund 0,1 %. Unternehmen zeigen sich weiterhin vorsichtig vor dem November-Haushalt, und das Vertrauen liegt trotz leichter Verbesserung unter dem historischen Durchschnitt. Für Trader und Analysten bedeutet dies: Die EURGBP Prognose tendiert leicht bullish für das Pfund, solange die wirtschaftliche Stabilisierung anhält. Im Forex Aktuell-Kontext dürfte der Wechselkurs sensibel auf kommende Inflations- und Haushaltsdaten reagieren. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

