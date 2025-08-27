EURUSD Prognose & Aktuelle Forex News Der US-Dollar setzt seine Erholung fort, während das Währungspaar EURUSD unter die Tiefs der vergangenen zwei Wochen fällt. Die US-Zinskurve hat sich deutlich versteilt: Der Spread zwischen 2-jährigen und 30-jährigen Anleihen liegt bei 126 Basispunkten – dem höchsten Wert seit mehr als drei Jahren. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD In Europa starteten die Aktienindizes zunächst freundlich, gaben ihre Gewinne jedoch schnell wieder ab. Vor allem Bankaktien verzeichneten starke Verluste, nachdem Berichte aufkamen, dass Italien ihre Gewinne zur Stützung der öffentlichen Finanzen anzapfen könnte. Damit belasten die Banken erneut am stärksten die europäischen Märkte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Technologiesektor in Europa hinkt weiterhin den USA hinterher. Anleger warten auf frische Impulse zur Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz, insbesondere nach den neuesten Ergebnissen von Nvidia. Die Stärke des US-Dollars ist aktuell vor allem auf die Schwäche des Euro zurückzuführen. Politische Unsicherheit in Frankreich und die jüngsten Schlagzeilen aus dem italienischen Bankensektor verstärken den Druck auf die Gemeinschaftswährung. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Erneut belasten die Banken die europäischen Märkte am stärksten. Quelle: xStation Technische EURUSD Prognose Das Währungspaar EURUSD liegt aktuell rund 0,5 % im Minus und ist unter die psychologisch wichtige Marke von 1,1600 gefallen. Sollte die Angebotsseite ihre Dynamik beibehalten, rückt die 100-Tage-EMA als entscheidender Unterstützungsbereich in den Fokus. Bereits Ende Juli stoppte sie die Abwärtsbewegung. Auf der Gegenseite bleibt die 50-Tage-EMA ein wichtiger Widerstandsbereich. Diese Entwicklungen sind nicht nur für Trader, sondern auch für Investoren von hoher Relevanz, da sie die zukünftige EURUSD Prognose maßgeblich beeinflussen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Forex News im Überblick US-Dollar profitiert von steigenden Renditen und globaler Unsicherheit.

EURUSD Prognose: Weitere Abwärtsrisiken unter 1,1600, 100-Tage-EMA als Schlüsselzone.

Forex News: Politische Entwicklungen in Italien und Frankreich belasten europäische Banken und schwächen den Euro zusätzlich.

