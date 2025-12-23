GBPUSD Prognose: Starke US-Konjunkturdaten stützen den Dollar | Forex Aktuell

Forex Aktuell – US-BIP überrascht positiv im dritten Quartal Um 13:30 Uhr deutscher Zeit wurden die aktuellen US-BIP-Daten für das dritte Quartal veröffentlicht und fielen deutlich stärker aus als erwartet. Das reale Bruttoinlandsprodukt wuchs mit 4,3 % im Quartalsvergleich, nach 3,8 % im Vorquartal, und übertraf damit die Markterwartung von 3,3 % klar. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Auch auf der Inflationsseite zeigte sich eine zunehmende Dynamik: BIP-Preisindex (Q3): 3,7 % im Quartalsvergleich (Prognose: 2,7 %)

PCE-Preise: 2,8 %

Kern-PCE: 2,9 % Getragen wurde das Wachstum vor allem von einem beschleunigten privaten Konsum, steigenden Exporten sowie höheren Staatsausgaben. Gleichzeitig gingen die Investitionen zurück, während sinkende Importe das Wachstum rechnerisch stützten. Die Unternehmensgewinne legten kräftig um 166,1 Mrd. USD zu – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Forex Aktuell: Diese Daten stärken die Erwartung eines länger restriktiven geldpolitischen Kurses der US-Notenbank und wirken damit USD-unterstützend. GBPUSD Prognose – Auftragseingänge belasten, aber Kerntrend stabil Ebenfalls um 01:30 Uhr BST wurden die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober veröffentlicht. Die Headline-Zahl enttäuschte zunächst: Durable Goods Orders: -2,2 % im Monatsvergleich (Prognose: -1,5 %)

Kernaufträge: +0,2 % im Monatsvergleich

Ohne Verteidigung: -1,5 % Der Rückgang ist vor allem auf einen starken Einbruch bei Transportausrüstungen (-6,5 %) zurückzuführen. Abseits dieses volatilen Sektors zeigte sich jedoch ein robusteres Bild: Auftragseingänge ohne Transport legten moderat zu und deuten auf eine stabilere Grundnachfrage hin. GBPUSD Prognose – Marktausblick Aus Sicht der GBPUSD Prognose verstärken die heutigen Daten kurzfristig den fundamentalen Vorteil des US-Dollars. Das starke Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig wieder anziehendem Preisdruck spricht gegen eine schnelle Lockerung der US-Geldpolitik. Forex Aktuell bedeutet das: Anhaltender Abwärtsdruck auf GBPUSD , sofern aus Großbritannien keine vergleichbar positiven Impulse folgen

Fokus der Märkte bleibt auf Inflation, Konsum und geldpolitischen Signalen der Fed Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

