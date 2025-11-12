EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Deutsche Inflationsdaten stützen Euro – November 2025

Das Wichtigste in Kürze Die endgültige Lesung brachte keine Überraschungen.

08:00 Uhr dt. Zeit, Deutschland– Inflationsdaten für Oktober Deutscher Verbraucherpreisindex (VPI): Tatsächlich: 0,3 % im Monatsvergleich Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich Vorher: 0,2 % im Monatsvergleich

VPI im Jahresvergleich: Tatsächlich: 2,3 % im Jahresvergleich Prognose: 2,3 % im Jahresvergleich Vorher: 2,4 % im Jahresvergleich

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HIVP): Tatsächlich: 0,3 % im Monatsvergleich Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich Vorher: 0,2 % im Monatsvergleich

HIVP im Jahresvergleich: Tatsächlich: 2,3 % im Jahresvergleich Prognose: 2,3 % im Jahresvergleich Vorher: 2,4 % im Jahresvergleich

Forex Aktuell – Analyse & EURUSD Prognose Die endgültigen deutschen Inflationszahlen für Oktober entsprachen den Erwartungen und bestätigen die Stabilisierung der Preisentwicklung im Einklang mit dem 2 %-Ziel der EZB. Diese Entwicklung stärkt die Annahme, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinspause im aktuellen geldpolitischen Zyklus beibehält. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Für den Forex-Markt bedeutete die Veröffentlichung kaum Überraschungen: Der EURUSD-Kurs bewegte sich leicht nach oben und stieg nach den Daten kurzfristig über 1,158. Damit bleibt die EURUSD Prognose kurzfristig neutral bis leicht positiv, gestützt durch stabile Inflationsdaten und eine vorsichtige Haltung der EZB. Trader sollten weiterhin die anstehenden US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten beobachten, die neue Impulse für den Forex-Markt und insbesondere für das Währungspaar EURUSD liefern könnten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

