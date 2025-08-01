KEY TAKEAWAYS EURO legt nach Veröffentlichung der Daten stark zu

Währungspaar könnte mittelfristig weiter ansteigen ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten fielen deutlich schwächer aus als erwartet und sorgten für erhebliche Bewegung am Devisenmarkt. Die folgende Forex-Analyse beleuchtet die wichtigsten Zahlen und deren Auswirkungen auf die EURUSD Prognose. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen US-Beschäftigungszahlen im Überblick Nonfarm Payrolls: 73K (Prognose 106K; Vormonat 14K, revidiert von 147K)

Private Nonfarm Payrolls: 83K (Prognose 100K; Vormonat 3K)

Government Payrolls: -10K (Vormonat 11K)

Manufacturing Payrolls: -11K (Prognose -3K; Vormonat -15K)

Arbeitslosenquote: 4,2 % (Prognose 4,2 %; zuvor 4,1 %)

U6-Arbeitslosenquote: 7,9 % (zuvor 7,7 %)

Durchschnittliche Stundenlöhne: +0,3 % im Monatsvergleich (Prognose 0,3 %) / +3,9 % im Jahresvergleich (Prognose 3,8 %) Die Korrektur des Vormonats ist besonders auffällig: Von ursprünglich 147K neuen Stellen wurde der Wert drastisch auf nur 14K revidiert. Dies verstärkt den Eindruck einer deutlichen Abkühlung am US-Arbeitsmarkt. Marktreaktion: EURUSD steigt deutlich Nach der Veröffentlichung der schwachen Daten legte der Euro stark zu. Der EURUSD-Kurs sprang um 1,1 % und brach über die psychologisch wichtige Marke von 1,15. Trader bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September nun mit rund 75 % (zuvor 50 %). EURUSD Prognose: Weitere Aufwärtsdynamik möglich Die aktuelle Marktstimmung deutet auf eine Fortsetzung der EURUSD-Aufwärtsbewegung hin. Sollten weitere US-Daten eine schwächelnde Konjunktur bestätigen, könnte das Währungspaar mittelfristig weiter ansteigen.

Gleichzeitig bleibt das Risiko erhöhter Volatilität hoch, da zukünftige Fed-Entscheidungen stark von den kommenden Konjunkturdaten abhängen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

