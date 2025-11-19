GBPUSD Prognose & Forex Aktuell: UK CPI Daten Oktober 2025 überraschen

Das Wichtigste in Kürze Inflation sinkt weiter

Die schwächeren Inflationswerte könnten Druck auf die Bank of England reduzieren, was tendenziell belastend für das Pfund und relevant für das Währungspaar GBP/USD ist

und relevant für das Währungspaar GBP/USD ist Treiber der Entwicklung – Rückgänge bei Housing & Household Services sowie Restaurants & Hotels

Die neuesten Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien haben im Forex-Markt für Bewegung gesorgt – besonders für Trader mit Fokus auf die GBPUSD Prognose. Die Zahlen des Office for National Statistics (ONS) zeigen eine weitere Abschwächung der Inflation, was unmittelbare Auswirkungen auf die Erwartungen an die Bank of England und damit auf das Währungspaar GBP/USD hat. ►GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD UK VPI Daten Oktober 2025 VPI (im Monatsvergleich - M/M): 0.4% (erwartet 0.4%; vorher 0.0%)

VPI (im Jahresvergleich - Y/Y): 3.6% (erwartet 3.5%; vorher 3.8%)

VPI Core (Y/Y): 3.4% (erwartet 3.4%; vorher 3.5%)

VPI Services (Y/Y): 4.5% (erwartet 4.6%; vorher 4.7%)

VPIH (Y/Y): 3.8% (erwartet 3.8%; vorher 4.1%) 🔍 Interpretation & Auswirkungen auf den Forex-Markt Die Verlangsamung der Teuerungsrate im Oktober 2025 resultierte laut ONS aus sechs Abwärtsbeiträgen, die teilweise durch vier Aufwärtsbeiträge kompensiert wurden.

Zu den größten dämpfenden Faktoren gehörten: Housing & Household Services

Restaurants & Hotels Dem gegenüber stand ein starker positiver Einfluss durch: Food & Non-Alcoholic Beverages Diese Entwicklung beeinflusst die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Zinsschritte der Bank of England – ein entscheidender Treiber für die GBPUSD Prognose. Eine nachlassende Inflation könnte den Druck auf die BoE verringern, was tendenziell zu einem schwächeren Pfund führen kann. Quelle: ONS Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

