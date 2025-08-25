EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Ifo Geschäftsklima Index über den Erwartungen Der Ifo Geschäftsklima Index für August wurde heute veröffentlicht und lag bei 89 Punkten (Prognose: 86,8; Vormonat: 88,6). Aktuelle Lageeinschätzung: 86,4 (Prognose: 86,7; zuvor: 86,5)

Erwartungen: 91,6 (Prognose: 90,3; zuvor: 90,8) Besonders die Erwartungskomponente überraschte positiv. Sie stieg von 90,8 auf 91,6 und signalisiert, dass deutsche Unternehmen trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen wieder etwas optimistischer nach vorne blicken. Auch die jüngsten PMI-Daten hatten bereits Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Forex-Markt Das Ergebnis deutet darauf hin, dass die deutsche Industrie im dritten Quartal eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigt. Trotz Unsicherheiten rund um den US-EU-Handel scheinen Unternehmen ihre Erwartungen anzupassen und Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung zu bewahren. EURUSD Prognose: Forex Aktuell im Fokus Der EURUSD Kurs fiel zu Beginn der Montagssitzung, legte jedoch nach den Ifo-Daten leicht zu. Der positive Ausblick könnte den Euro im Forex-Handel kurzfristig stabilisieren. Trader sollten dabei sowohl die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone als auch die geldpolitischen Signale der EZB und der US-Fed im Blick behalten. Fazit – Forex Aktuell & EURUSD Prognose Die heutigen Daten liefern eine wichtige Stütze für die EURUSD Prognose. Während die aktuelle Lage leicht schwächer bewertet wurde, bringt die Verbesserung der Erwartungen neue Hoffnung in den Markt. Damit bleibt der EURUSD im Forex-Handel ein entscheidender Indikator für die Stimmung an den Finanzmärkten.

