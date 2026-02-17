USDCAD Prognose: Kanadas Inflation schwächer – Forex Aktuell mit Blick auf USD/CAD

Das Wichtigste in Kürze Inflation schwächer als erwartet

Schwache Einzelhandelsdaten belasten CAD

USDCAD Prognose leicht bullisch

USDCAD Prognose: Kanadas Inflation enttäuscht – Forex Aktuell (17.02.2026) Die neuesten Inflationsdaten aus Kanada für Januar 2026 fielen schwächer aus als vom Markt erwartet. Der Verbraucherpreisindex (CPI) zeigte im Monatsvergleich keinen Anstieg, was auf eine nachlassende Preisdynamik hindeutet. Auch im Jahresvergleich ging die Inflation erneut zurück. Kanada CPI (Januar 2026): VPI (im Monatsvergleich): 0,0% (Erwartet: 0,1% | Vorher: -0,2%)

VPI (im Jahresvergleich): 2,3% (Erwartet: 2,4% | Vorher: 2,4%)

Core VPI ( im Monatsvergleich ): 0,2% (Vorher: -0,4%)

Core VPI (im Jahresvergleich): 2,6% (Vorher: 2,8%) Die Zahlen bestätigen eine weitere Abschwächung der Inflation sowohl beim Gesamtindex als auch bei der Kerninflation. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Bank of Canada in den kommenden Monaten eine lockerere Geldpolitik in Betracht zieht. Forex Aktuell: Schwache Einzelhandelsdaten verstärken Druck auf CAD Zusätzlich zu den Inflationsdaten wurden auch Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, die ebenfalls eine Kontraktion zeigten. Dies deutet auf eine spürbare Abkühlung der Konsumentenstimmung hin und könnte den Preisdruck weiter reduzieren. Die Kombination aus sinkender Inflation und schwächerem Konsum belastet den kanadischen Dollar, da Anleger verstärkt mit einer geringeren Wachstumsdynamik rechnen. USDCAD Prognose: USD legt leicht gegenüber CAD zu Als Reaktion auf die Daten konnte der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar leicht zulegen. Der Markt interpretiert die Entwicklung als CAD-negativ, da schwächere Inflations- und Konsumdaten die Zinsperspektive Kanadas verändern könnten. USDCAD Prognose: Kurzfristig bleibt das Währungspaar USD/CAD tendenziell unterstützt, solange die kanadischen Makrodaten schwach bleiben und der US-Dollar stabil notiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

